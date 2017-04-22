Dha Yurt - Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
Şırnak'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber-Kamera: GAZİANTEP
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