Dha Yurt - Şehit Uzman Çavuş Çubuk Memleketi Ordu'da Toprağa Verildi (1)
Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk memleketi Ordu'da toprağa verildi.
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Haber-Kamera: ORDU
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