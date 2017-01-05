İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi.
Şehit Sekin, o dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli iken, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralanmış, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti
Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
-Şehit Polis memuru Fethi Sekin in adliye önünde kısa görüntüsü
-Kaza anının güvenlmik kamerasına yansıyan görüntüsü
İZMİR/DHA
Dha Yurt: Şehit Polis 3 Yıl Önce Geçirdiği Kazada Ölümden Dönmüş
İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi.
İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi.
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