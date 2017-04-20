Dha Yurt - Şehit Pilotun Oğlu: Babam Bir Kahramandı Onu Alkışlayın

TUNCELİ'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 46 yaşındaki emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, memleketi Çankırı'nın Şabanözü İlçesine bağlı Karahacı Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin 23 yaşındaki oğlu Barış, babasının bir kahraman olduğunu söyleyerek, "Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Ölmedi, şehit oldu. Babam bir kahramandı, herkes babamı alkışlasın" dedi.



Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olan emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu için Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Karahacı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroığlu, Çankırı Valisi Mesut Köse, Ak Parti Çankırı Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şehidin eşi Gülşen Karsavuranoğlu, üniversite öğrencisi çocukları Barış, 20 yaşındaki Onur, şehidin annesi Gülhanim, kardeşleri Bülent, Coşkun ve Alican, kayınpederi Akman Caferoğlu, pilot arkadaşları, çok sayıda özel harekat polisi ile vatandaşlar katıldı.Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun babası Murat Karsavuranoğlu'nun 2002 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU'NA SARILDI



Cenaze namazı köydeki camide kılınırken, Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babasının asker şapkasını takan oğlu Barış Karsavuranoğlu, ayakta durmakta güçlük çekerken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na taziye dileği sırasında uzun süre sarılarak, "Babam sizi çok severdi" diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin kayınpederi Akman Caferoğlu, cenaze törenine katılanlara teşekkür ederek, damadının bir kahraman olduğunu, çok can kurtardığını, herkesin damadıyla birlikte tüm şehitlere dua etmesini istedi.



BENİM BABAM KAHRAMANDI



Şehidin oğlu Barış Karsavuranoğlu, babasının bir kahraman olduğunu söyledikten sonra şöyle konuştu: "Benim babam polis oldu, benim babam jandarma oldu, benim babam karacı oldu, benim babam havacı oldu. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi, şehit oldu. Benim babam bir kahramandı. Son kez sizden tek ricam benim babam için dua etmeyin, benim babamı alkışlayın, herkes babamı alkışlasın. "



Cenazeye katılanlar Barış Karsavuranoğlu'nun isteğini yerine getirerek alkış tuttu. Amcası Alican Karsavuranoğlu ile birilkte asker selamı veren Barış Karsavuranoğlu, tören mangası ile birlikte babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz vererek mezarlığa kadar eşlik etti. Şehidin naaşı Karahacı Köyü mezarlığında toprağa verildi.



15 TEMMUZ SONRASI EMNİYETTE SÖZLEŞMELİ BAŞLADI



Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Batıkent'te semtinde oturan şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Karsavuranoğlu, darbe sonrası sözleşmeli olarak emniyette pilot olarak göreve başladı. Yakınları, referandum dolayısıyla son günlerde yoğun bir çalışma temposuyla Elazığ, Batman, Tunceli'de görevde kaldığı için Ankara'daki ailesinin yanına bir süredir gelemediğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Cenazeden görüntü



Kılıçdaroğlu'ndan görüntü



Şehidin oğlu Barış'tan görüntü ve konuşması



Cenaze namazının kılınması



Cenazenin omuza alınıp taşınması



Detay



Haber-Kamera: Ümit KOZAN-Mustafa TURAPOĞLU/ŞABANÖZÜ(Çankırı), -



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