Dha Yurt - Şehit Korucu Toprağa Verildi, Astsubay Memleketine Uğurlandı

VAN'ın Çatak İlçesi'nde dün PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar (30) toprağa verililirken, Kıdemli Astsubay Sinan Babacan'ın (26) cenazesi ise memleketine gönderildi.



Çatak İlçesinde dün akşamk şehit güvenlik korucusu Kasım Sancar için tören düzenlendi. Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla askerlerin omuzlarında Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi. Törenin ardından Çatak Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılınan şehit Sancar'ın cenazesi, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Merkez Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi. Şehidin ailesiyle görüşen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, taziye dileklerinde bulundu.



Akgül, ölümün, herkesin kaderinde olduğunu ve herkesin hayatını bir gün kaybedeceğini belirterek, "Canı Allah'tan başka almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu hainliktir. Masum canı alanların bu dünyada yeri yoktur. Bugün maalesef ki iki şehidimiz vardır. Birisi korucu Kasım Sancar diğeri ise Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan'dır. Allah şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Umarım ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Rabbim memleketimizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Hepimiz aynı dinin mensubuyuz, kardeşiz, biriz. Kıyamete kadar bu topraklar bizim olacak, bir olacağız. İnşallah burada barış içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi.



Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül'ün eşi Demet Akgül, şehit eşinin, kardeşlerinin ve akrabalarının sürekli yanında durarak acılarını paylaştı. Akgül, Sancar'ın hainler tarafından ailesinden, ülkesinden koparıldığını belirterek, ailesiye sabır şehide rahmet diledi.



Aynı saldırıda şehit olan Kıdemli Astsubay Sinan Babacan'ın cenazesi ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine gönderildi.



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Haber-Kamera: Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van),



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