Dha Yurt - Şehit Hakimin Cenazesi Samsun'a Getirildi

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan hakim Onur Alan'ın cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan cenaze aracına konularak memleketi Ordu'ya gönderildi.



Tunceli'deki helikopter kazasındaki 12 şehitten biri olan şehit hakim Onur Alan'ın cenazesini taşıyan askeri uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi. Burada düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehit Alan'ın annesi Fatma ile babası Mahmut Alan da aynı uçakla geldi. Uçaktan inen şehit babası güçlükle yürüyebildi. Şehit annesi ise oğlunun fotoğrafını taşıyarak 'Seni Samsun'a böyle mi indirecektik Onurum" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Alan'ın cenazesi daha sonra uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Ardından memleketi Ordu'ya gönderildi. Şehit Alan için yarın memleketi Ordu'da Altınordu İlçesi Bahçelievler Ulucami'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Askeri uçağın inişi



-Şehit hakimin cenazesinin uçaktan indirilmesi



-Şehit annesi ve babasının uçaktan inişi



-Detaylar



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Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,