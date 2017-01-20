Dha Yurt - Şehit Ateşi Zonguldak'a Düştü

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'ın bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın Zonguldak'ın Devrek İlçesi Pınarönü Köyü'ndeki ailesine acı haber verildi.



Pınarönü Köyü Kuzluoğlu Mahallesi'nde oturan baba bağkur emeklisi Hüseyin Bakır, oğlunun şehit haberini duyulmasının ardından evin önünde toplanan köylüleri görünce gözyaşlarını tutamadı. Ardından Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan köye geldi. Baba Hüseyin Bakır, acı haberi verecek kaymakam ve komutanı gözyaşları içinde evinin önünde karşıladı. Kaymakam Güney, başsağlığı dilediği Bakır'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ardından eve giren kaymakam ve beraberindekiler anne Hatime, kız kardeşleri Habibe Bakır ve Nazife Küçükkaya'ya başsağlığı diledi. Acı haberin duyulması üzerine evden feryatlar yükseldi. Evin önüne gelen yakınları ve komşuları da gözyaşlarını tutamadı. Evin önünde bekleyen ambulanstaki sağlık görevlileri aileye müdahalede bulundu.



10 GÜN ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİ KÖYÜNE BIRAKIP SURİYE'YE GİTMİŞ



Şehidin baba evinde asılı yırtık Türk bayrağı jandarma tarafından yenisiyle değiştirildi. Askerliğini komando olarak yapan şehit Bahattin Bakır'ın iş bulamayınca boyacılık yaptığı öğrenildi. 5 yıllık uzman Çavuş Bakır'ın 10 gün önce memleketine izne geldiği, Tunceli'den kredi çekerek 90 bin liraya otomobil aldığı ve ardından görev yerine döndüğü belirtildi. Yakınları, Bakır'ın otomobili Suriye görevi bittikten sonra Samsun'a göreve giderken götürmek için köyüne bıraktığını anlattı. Baba Bakır, oğlunun Suriye'ye gitmeden önce sadece izinde 2 gün kullanarak garaja koyduğu otomobilin yanında gözyaşı döktü. Kendisini teselli eden komşuyla konuşan Bakır, "Dün akşam telefonla görüştüm. Silah seslerinin geldiğini söylüyordu bana. Oğlumla gurur duyuyorum. Herkese iyilik yapardı, kimseye kötülük yapmazdı" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Şehit evinden detay



-Baba Hüseyin Bakır'ın görüntüsü



-Kısa konuşması ve taziyeler



-Evin önünden bayrağın değiştirilmesi



-Babanın kaymakama sarılması



-Eve girmeleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/DEVREK(Zonguldak),