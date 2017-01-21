Dha Yurt - Şehidin Annesi; 'Annen Kurban Olsun Sana' Diyerek Sinir Krizi Geçirdi (2)

Şehidin annesi; 'Annen kurban olsun sana' diyerek sinir krizi geçirdi (2)



YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI



SURİYE'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman onbaşı 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze töreni için Çarşamba ilçesi'nde ki Rıdvan Paşa Camii'ne getirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanveki Erhan Usta, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, babası Fazlı Taşkın, annesi Zehra Taşkın, erkek kardeşi Resul Taşkın, kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, aile yakınları katıldı.



Cenaze töreni öncesi şehidin annesi Zehra Taşkın ve kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit kardeşin şapkasını göğsüne basan kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, "Canım kardeşin sana kurban olsun" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Zehra Taşkın ve kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan'ı aile yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise şehidin tabutu başında dua ederek babası Fazlı Taşkın'a taziyelerini iletti. Bu esnafa bazı vatandaşlar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye çelengini tabutun arkasından alarak yere attı.



Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naşı burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:



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Törenden detay



Anne ve babadan detay



Bakan Kılıç'tan detay



Cenaze namazı



Detaylar



Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/SAMSUN,



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