Dha Yurt Seçim Bülteni-9
1)ÖZHASEKİ: GÜNEYDOĞU'DA OYLARIMIZ ARTACAKÇEVRE ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki,referandum sonuçlarıyla ilgili olarak" Milletin tercihi bizim gibi evet olursa daha iyi olur.
1)ÖZHASEKİ: GÜNEYDOĞU'DA OYLARIMIZ ARTACAK
ÇEVRE ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki,referandum sonuçlarıyla ilgili olarak" Milletin tercihi bizim gibi evet olursa daha iyi olur. Hayır'da çıkarsa başımız üstüne deriz ve işimize bakarız. Ancak, güneydoğu'da bizim oylarımız artacak" dedi.
Eşi Neşe Özhaseki ile oyunu Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tavlusun mahallesindeki Hasan-Nuriye Ünlen ilkokulu zemin katındaki sınıfta 1570 nolu sandıkta kullanan bakan Mehmet Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçmenlerin huzur içinde güle oynaya sandığa gittiklerini söyleyen Özhaseki," Referandum oylaması hayırlı uğurlu ve bereketli olsun "diyerek, şunları söyledi:
"Bugün önemli bir gün. Huzur içinde bir seçime geldik ve huzur içinde bitireceğimiz için cenabı hakka şükürler olsun. Bu büyük bir mutluluk. İnsanlar oylarını çok rahat gelip kullandılar. Oy kullandıktan sonra da hangi tercihi yaparlarsa yapsınlar birbirlerine sarılarak mutluluk içinde ayrılıyorlar. Bundan güzel bir şey olamaz. Çıkacak sonuç ülkemiz için hayırlı, uğrulu, bereketli olsun. İnşallah düşündüğümüz gibi çıkar. Anayasa referandum u mecliste görüşüldüğü andan itibaren verdiğimiz mücadele bu ülke içindir. Bu ülkenin, gelişmesi ve kalkınması içindir. Şimdiye kadar yaşanan acıların bitirilmesi içindir. İnşallah bunun sonucunu bugün alırız ama sandıktan ne çıkarsa başımızın üstüne deyip yolumuza devam edeceğiz. Bizim tercih ve görüşümüz evet yönünde ancak milletin tercihi bizim tercihimizle örtüşürse koşa koşa yolumuza devam ederiz. Tersi çıkarsa başımızın üstüne deriz işimize bakarız. Aslında birçok yerde görevim vardı. Özellikle İstanbul'da birazda Güneydoğu'da teröristlerin yakıp yıktığı yerlerde insanların mağduriyetini giderebilecek, oradaki her sıkıntıya son verip vatandaşı ısıtacak bir ortam vardı. O görevde bana düşüyordu. Allah'a şükür orada güzel işler yaptık. Tahmin ediyorum orada çıkacak oylar eskiden o bölücü partinin oylarının iyice aşağı çekildiği gibi bizim partimizin oyu da yukarı çıkacaktır. Kayserimizde de bütün ilçelerimize uğramaya çalıştım. Mahallelerimize gidebildiğimiz kadar gitmeye çalıştık. İnsanlar bizi yıllardır bildikleri için güzel muhabbetler karşıladı. Tabi bir taraftan da karşı tarafın attığı iftiralar kafada hafif oturduğu için (Bu nedir?) diye de soruyorlardı. Bizde zaten kampanya boyunca bu iftiraları temizlemeye çalıştık. İftira atmak kolay. Onu temizleyebilmek zor. Tabi ben bütün insanlarımızın bunları iyi anladığını düşünüyorum. Kayseri'deki evet oyları Türkiye genelinin yüzde 15 üzerinde çıkar diye tahmin ediyorum."
ÖĞLE SAATLERİ İTİBARIYLA OYLARIN YÜZDE 65'İ KULLANILDI
Anayasa değişikliği için yapılan referandum da Kayserili vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren sandık başına gidip oylarını kullandı. Kayserililer daha sonra 18 dereceyi bulan hava sıcaklığından yararlanarak bağ evlerine ve pikniğe koştu.
Kayseri'de sandıkların bulunduğu okullara gelen vatandaşlar, seçmen kağıtlarını ve kimliklerini sandık görevlilerine teslim ederek, oy pusulalarını ve mühürleri alıp kabinlere geçtiler. Tercihlerini yapan vatandaşlar, zarf içindeki oylarını, şeffaf sandıklara attılar. Sabah saatlerinde oy kullanmak için daha çok yaşlıların okullara geldikleri görüldü. Vatandaşlar,referandum a ilgi gösterdiler ve öğle saatleri itibarıyla sandıklarda oyların yüzde 65'ini kullandıkları ifade edildi.
Görüntü Dökümü
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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin oy kullanması
-Bakan Özhaseki'nin konuşması
-Vatandaşların okullarda oy kullanması
-Genel detaylar
Haber: Oktay ENSARİ-Zafer BARIŞ Kamera: Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)
DV 3 DOSYA, 9 dakika 48 saniye/ 312 MB
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2)BAKAN KILIÇ, OYUNU ATTI, ALMANYA'YA SERT ÇIKTI
REFERANDUMDA oyunu Samsun'da kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da Münih-Bavyera Opera binasının çatısına asılan 'Hayır' bayraklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan bugün gelen bazı görüntüler bizi gerçekten üzdü. Özellikle Almanya'dan gelen bir görüntü var ki gerçekten yani Bavyera'da ki o yapılan tabiri caizse ahlaksızlık diyeceğim. Bunu yapanların biran önce açıklamasını yapması ve neden yapıldığını? Kimin yaptığı bulunması gerekir" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak halk oylamasında ki oy kullanma işlemini Samsun'un İlkadım İlçesi'nde ki Ataköy İlyas Kılıç İlkokulu'na geldi. Protokol üyeleri ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Bakan Kılıç, daha sonra oy kullanacağı 2033 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Sınıfta sıra bekleyen Bakan Kılıç daha sonra oyunu kullanarak eşi Eda Kılıç ile birlikte sandığa attı. Bir süre okulda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kılıç, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya'da Münih-Bavyera Opera binasının çatısına asılan 'Hayır' bayraklarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kılıç, "Avrupa'dan bugün gelen bazı görüntüler bizi gerçekten üzdü. Özellikle Almanya'dan gelen bir görüntü var ki gerçekten yani Bavyera'da ki o yapılan tabiri caizse ahlaksızlık diyeceğim. Bununla alakalı olarakta herhalde biz artık şu gün bir bitsin ondan sonra gerekli açıklamaları yapacağız ama bunlar açık ve seçik olarak yanlış işlerdir. Bunu yapanların bir an önce açıklamasını yapması ve neden yapıldığını? Kimin yaptığı bulunması gerekir. Ben ülkemizin ve milletimizin için bölgemiz için bereketli olmasını diliyorum. İyi bir sonuç olacağına inanıyoruz. Milletimize her zaman güvendik. Milletimizin emri ne olursa, bizden neyi beklerse onu yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah halk oylaması sürecinden sonrada durmayacağız, yürümeyeceğiz koşacağız" dedi.
BİZ MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ
Halk oylamasıyla ilgilide kısa konuşma yapan Bakan Kılıç, "Biz milletimize güveniyoruz. Biz milletimize inanıyoruz. Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için değerlidir. Bu doğrultuda da ülkemizin geleceği için en doğru kararı milletimizin vereceğini biliyoruz. Biz şu an itibariyle artık kararında sözünde millette olduğunu bilenlerdeniz. İnşallah ülkemizin geleceği için milletimiz en doğru kararı verecektir" diye konuştu.
Bakan Kılıç konuşmasının ardından okul içerisinde bulunan halı saha da kaleye şut çekti. Kılıç daha sonra çeşitli programlara katılmak üzere okuldan ayrıldı.
Görüntü dökümü
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-Bakan Kılıç'ın gelişi
-Bakan Kılıç'ın sıra beklemesi
-Oy kullanması
-Bakan Kılıç'ın açıklaması
-Bakan Kılıç'ın şut çekmesi
(Süre: 05.50) - (Boyut: 185.9 MB)
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,
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3)CHP'Lİ SINDIR, OY KULLANMAYA KIZI VE EŞİYLE GELDİ
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, 18 maddelik Anayasa değişikliğini içeren referandum da oy kullanmaya eşi Rana Sındır ve kızı İdil Sındır ile geldi. Genel Sekreter Sındır, "Bizim anayasamızda, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' der. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri bu böyledir. Milletimiz egemenlik hakkını kullanmıştır" dedi.
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, oyunu Bornova İlçesi'ndeki Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nde bulunan 1194 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmaya eşi Rana Sındır ve kızı İdil Sındır ile gelen Sındır, oy kullanma işlemenin tamamlanmasının ardından okul bahçesinde bir açıklama yaptı. Oy hakkının en temel yurttaşlık hakkı olduğunu belirten Sındır, "Ailecek biz de oyumuzu kullandık. Bizim anayasamızda, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' der. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri bu böyledir. Milletimiz egemenlik hakkını kullanmıştır. Bu hakkını da korumaya devam edecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Şu anda söz milletin. Sandıktan çıkan karar da hepimizin saygı duyacağı bir karar olacaktır. Esas olan millet olarak varlığımızı sürdürebilmektir. Sandıktan çıkan sonucun da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Sındır oy kullanırken görüntü
-Açıklamadan görüntü
-Genel ve detay görüntü
(Haber, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, DHA)
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4)AK PARTİLİ PETEK OYUNU KULLANDI
AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, oyunu Bucak İlçesi'nde kullandı.
Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, eşi Şerife Petek ile birlikte oy kullanmak için Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na geldi. Milletvekili Petek ve eşi 1047 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Reşat Petek, "Türkiye gerçekten demokratik hukuk devleti olarak demokrasinin olmazsa olmazı sandık başına bir kez daha gidiyor. Bugün seçim yapmıyoruz, anayasa oylamamızı yapıyoruz. Sonuçta bugüne kadar siyasi değerlendirmeleri yaptık, bugün söylenecek söz milletindir. Sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun demokrasiye saygının gereği sonuç başımızın tacıdır. Sonuca millet olarak razı olacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz için hayırlı olsun, yarınlarımız bu günlerden daha güzel olsun, milletimizin egemenlik yetkisi ve demokrasi devam etsin. Sandıklara milletimiz giderek ister seçim ister referandum , karar milletimizin dediği olsun" dedi.
Bucak'ta 153 sandıkta 46 bin 910 seçmen oy kullanacak.
Görüntü Dökümü
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Reşat Petek oy kullanırken
Petek'in referandum açıklaması
22.4 MB
( HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),
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5)NEVŞEHİRLİ ENGELLİ SEÇMEN, OYUNU KULLANMAK İÇİN YERLERDE SÜRÜNDÜ
NEVŞEHİR'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerçekleştirilen Referandum için oyunu Güzelyurt Mahallesi'ndeki Turgut Akdevelioğlu İlkokuluna gelen 18 Yaşındaki Engelli Mustafa Bıyıklı, engelli merdiveni olmayınca Akülü aracından inerek merdivenleri emekleyerek çıktı. Okulda bekletilen tekerlekli engelli aracına binerek oyunu kullandı. Mustafa Bıyık, Bu tür yerlere Engelli merdivenlerinin yapılmasını istedi.
Belediye Başkanı Hasan Ünver, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerçekleştirilen Referandum için oyunu Güzelyurt Mahallesi'ndeki Turgut Akdevelioğlu İlkokulunda kullandı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Turgut Akdevelioğlu İlkokulu'na gelen Belediye Başkanı Hasan Ünver, oy kullanacağı 1065 nolu sandıktaki oy vermek için sırada bekleyen vatandaşlarla ve sandık seçim görevlileriyle tokalaştı. Ünver, seçim görevlilerine başarılar dileğinde bulundu. Yaklaşık 5 dakika sırada bekleyen Belediye Başkanı Hasan Ünver, daha sonra oyunu kullandı. Nevşehirli vatandaşların oy kullanması yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
Görüntü Dökümü:
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Engelli vatandaş Mustafa Bıyık Akülü arabasıyla oy kullanacağı okulun merdiveninden emekleyerek çıkması
-Okulda Tekerlekli sandalyeye binmesi
-Oy kullanmak için görevlilerden oy pusulasını alması
-Akülü aracı üzerinde açıklama yapması ve Akülü aracıyla evine gitmesi
-Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve vatandaşların oy kullanması
-Turgut Akdevelioğlu İlkokulundan genel görüntü
Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)
DV 1 Dosya 4 Dakika 278 MB
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6)YAŞLI KADIN, SANDELYEDE TAŞINARAK OY KULLANDI
KAHRAMANMARAŞ'ta 89 yaşındaki Asime Sayar, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün aracıyla oy kullanmak için geldiği okulda, yakınları ve vatandaşlar tarafından sandalyede taşınarak sandığa götürüldü.
Oturduğu evden Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün evde sağlık hizmet ekibi tarafından alınan Asime Sayar, oy kullanacağı Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'na getirildi. Minibüsten görevlilerin yardımıyla inen yaşlı kadın, yürüteçle geldiği okulun merdivenlerinden çıkamadı. Bunun üzerine yakınları Sayar için bir sandalye getirdi. Sandalyeye oturtulan Sayar, yakınları tarafından taşınarak birinci kattaki sandığına götürüldü. Yürümekte güçlük çeken Asime Sayar, yine yakınlarının yardımıyla gittiği kabinde oyunu kullandı.
Aynı okulda oyunu kullanan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da sohbet ettiği yaşlı kadına yardımcı olunması için görevlilere talimat verdi.
Görüntü Dökümü
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Asime Sayar'ın minibüsten indirilmesi
Kadının merdivenlere gelmesi
Kadının kucakta taşınması
Kadının Kaynak ile sohbeti
Kadının oy kullanması
Kadının listeye parmak basması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238 MB
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7)FELÇLİ HASTA AMBULANSTA OY KULLANDI
AFYONKARAHİSAR'da oturan doğuştan felçli 50 yaşındaki Ahmet Özgür, referandum da oyunu 112 ekiplerinin yardımıyla götürüldüğü okulda ambulansın içinde kullandı.
Afyonkarahisar merkez Marulcu Mahallesi'nde oturan Ahmet Özgür, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylaması için sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullanacağı okula götürüldü. Doğuştan felçli ve belden aşağısı tutmayan Ahmet Özgür, kombinasyon (sandalye) sedyeyle evinden alınarak ambulansla oy kullanacağı Gedik Ahmet Paşa İlkokulu'na getirildi. Sağlık ekipleri daha sonra Ahmet Özgür'ün oy kullanacağı sandığa giderek görevlilere durumu anlatıp yardım istedi. Sandık başkanının getirdiği tercih pusulası ve mühürle ambulansın içinde oyunu kullanan Özgür, daha sonra zarfı sandık başkanına teslim etti.
Oy kullandığı ambulansta gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Özgür, demokratik hakkını kullanmada yetkililerin kendisine sağladığı hizmete teşekkür etti.
112 Acil Servis ekiplerinin kent merkezinde 24, il genelinde ise 216 hastaya oy verme işleminde yardımcı olacağı ve oylarını kullanmaları için ambulans ile okulları taşıyacağı belirtildi.
Görüntü DÖkümü
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112 ekiplerinin hasta evine gelişi
Hastanın evden çıkarılması
Okula getirilmesi
Oy kullandırılması
112 Ekiplerinin konuşması
Felçli hastanın konuşması
95.1 MB /// 02.59 "
HABER KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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8)GELİN DAMAT OY KULLANDI
ÇORUM'da düğünü referandum gününe denk gelen Alpdoğan Boduç ve Rümeysa Balcı çifti, gelin arabasıyla okula gelerek oy kullandıktan sonra düğün için salona gitti.
Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde düğün günü olarak bugüne belirleyen Alpdoğan Boduç ve Rümeysa Balcı çifti, törenden önce sandık başına gitti. Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'na gelin arabasıyla gelen çift, 1358 nolu sandıkta oy kullandı. Damat Boduç düğün tarihi olarak özellikle bugünü seçtiklerini ifade ederek, "Biz özellikle Türkiye'nin yeni bir geleceğinin olacağı günü seçtik. Bu gelecekte de bir ailenin kurulmasını niyet eyledik. Allah'ın izniyle de ilk adımı atmış bulunuyoruz. Oyumuzu verdik. Ben başka okulda oyumu kullandım."diye konuştu. Çift, oy kullanma işleminin ardından düğün için salona hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Gelin ve dakat'ın okula gelişi
-Gelinin oy kullanması
- Gelin Damat röportaj
-Detaylar
(SÜRE: 2.DK - BOYUT: 110 MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA