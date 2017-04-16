Dha Yurt Seçim Bülteni-8
1)BAYKAL: TÜRKİYE SINAV VERİYOROYUNU memleketi Antalya'da kullanan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Gerçekten Türkiye'miz sınav veriyor şimdi.
1)BAYKAL: TÜRKİYE SINAV VERİYOR
OYUNU memleketi Antalya'da kullanan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Gerçekten Türkiye'miz sınav veriyor şimdi. Yapılan tartışmalar çok açık bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Umarım bu sınavdan milletimiz yüzünün akıyla çıkar" dedi.CHP eski Lideri Deniz Baykal, saat 11.00'de nüfusa kayıtlı olduğu Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda 1018 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Baykal'a eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, torunu 23 yaşındaki Alican Erkılıç'ın yanı sıra CHP'nin Antalya eski milletvekilleri Tuncay Ercenk ve Osman Kaptan ile eski il başkanı Cavit Arı eşlik etti. Baykal, oyunu kullanmak için geldiği Barbaros Ortaokulu'nun bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra 1018 numaralı sandıkta eşi ile birlikte oyunu kullandı, ardından da okul bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı. Tarihi bir oylama yaşandığını belirten Deniz Baykal, şöyle konuştu:
"Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle, kendi tarihiyle, kendi geleceğiyle bir anlamda bir hesaplaşma oylaması bu. Herkes, hepimiz görevimizi yapmaya çalıştık. Artık karar, tercih milletin, millet kararını alıyor. Umarım Türkiyemizi yeni sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Yeterince sorunumuz ve sıkıntımız var. Bu sorunlar, sıkıntılar anayasadan kaynaklanmıyor. Ama demokratik bir cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde, inanıyorum yeni bir enerjiyle geleceğe doğru Türkiye daha kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacaktır. Sonucu hep beraber bekliyoruz. Umarım hiçbirimizin üzülmeyeceği bir tercih ortaya çıkar. Bu doğrultuda bütün Türkiye duyarlılığını sergiliyor. Katılımın her yerden çok yüksek düzeyde olduğu haberleri alıyoruz. Bu çok hoş, güzel bir şey. Konunun önemini herkesin içine sindirdiği, kavradığı anlaşılıyor. Umarım tercih de bu doğrultuda çıkar. Yani bunu net bir şekilde söyleme gereği duyuyordum. Çünkü tarihi bir karar olacak gerçekten. Bunu anlatma konusunda üzerimize düşeni yaptık şu ana kadar. Bundan sonra artık karar milletin, inşallah güzel bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Hayırlı olsun, ülkemiz için aydınlık bir geleceğin dayanağı olsun bu karar."Baykal, açıklamasının ardından oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğrafa çektirdi.
Görüntü Dökümü
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-Baykal oy kullanırken
-Açıklama yaparken
ANTALYA/DHA
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2)BAKAN YILMAZ: SONUÇ NE OLURSA OLSUN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sonuç ne olursa ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" dedi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 18 Maddelik Anayasa değişikliği referandum u için oyunu memleketi Sivas'ta kullandı. Saat 11.00 civarında Sivas Lisesi'ne gelen Bakan Yılmaz'a AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ile İl Başkanı Ziya Şahin eşlik etti. Bakan Yılmaz, oy kullanacağı 2072 nolu sandığa giderek, sandık görevlileri ile tokalaştıktan sonra sırasını bekledi. Oy pusulası ve mührü alıp kabine giden Bakan Yılmaz sandıkta oyunu kullandı. Ardından Lise binası içerisinde oy kullanılan sınıfları tek tek ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarını açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin referandum sürecine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, "Bu sürecin sağlıklı şekilde işlemesinde, 'evet' diyenin de 'hayır' diyenin de gerekçelerini halka aktarmakta göstermiş olduğunuz özenden ve gayretten dolayı hepinizi teşekkür ediyorum" dedi. Millet iradesinin mutlak üstünlüğüne ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna inanarak halkın önüne bir anayasa değişikliği getirdiklerini belirten Bakan Yılmaz, daha sonra şunları söyledi:
"Her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerden eşit şekilde faydalanmasını, nimetlerden eşit olarak yararlanmasını, külfetleri de eşit olarak yüklenmesini istiyoruz. İnanıyoruz ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu gençlerine emanet edilen bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi millettir. Bu aziz millet, bu cumhuriyetin sahibi olduğunu 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak canı pahasına, kanı pahasına gösterdi. Şimdi de sandıklara gelerek, oylarıyla birlikte bu milli iradenin ve demokrasinin de sahibi olduğunu gösterdi. Bundan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum."
'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'
Ardından siyasi partilere teşekkür eden Yılmaz, "Bir başka teşekkürüm bütün siyasi partilerimize. Bu süreç içerisinde kamuoyunu rahatsız edecek herhangi bir tartışma, herhangi bir sıkıntı olmadı. Bütün siyasi partilerimize, partilerimizin yöneticilerine ve Sivaslı hemşehrilerime sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Bu halk oylamasının hem ülkemize hem de Sivas'ımıza barış getirmesini, huzur getirmesini diliyoruz. ve inanıyoruz ki bunun neticesi, bir müjdeli haberin, bir aydınlık günlerin habercisi olacaktır" dedi. Bakan Yılmaz konuşmasının sonunda ise, vatandaşların oy kullanımıyla ilgili şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, "Yaklaşık 3'te bir gibi vatandaşlarımızın sandığına geldiğini söylediler. Ümit ediyoruz ki, genelde anketlerde de onu gösteriyor yüzde 90'nın üzerinde bir katılım olsun. Yani öyle değilse bile kesinlikle daha önceki oylamalardan çok daha fazla bir katılımın olmasını bekliyoruz. Çünkü millet kendi hakkına, hukukuna sandıkta oyunu kullanarak sahip çıktığını gösterecektir." diye konuştu.
LİSEDE ŞEHİTLER VE DEMOKRASİ SOKAĞI
Bakan Yılmaz'ın oyunu kullandığı Sivas Lisesi'nin koridarlarından birinin 'Şehitler ve Demokrasi Sokağı' olarak düzenlenmesi dikkat çekti. Oy kullanılan sınıfların da bulunduğu koridorda 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşanan olayların fotoğraflarının yer aldığı görüldü. Koridarda 15 Temmuz şehitlerinden başta Ömer Halisdemir olmak üzere tümünün fotoğrafları ile vatandaşların tanklara, askerlere müdahalelerini yansıtan fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağı öperken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Bakan Yılmaz oy kullandıktan sonra bu koridorda bulunan sınıfları da ziyaret ederek görevlilerle tokalaştı.
YAŞLI VE ENGELLİLERE YARDIM
Öte yandan oy kullanılan okullara tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı ve engelliler, yakınları ve görevlilerin yardımı ile merdivenlerden çıkarılarak oylarını kullandı. Hastalara ise sağlık görevlilerinin eşlik ettiği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Bakanın oy kullanacağı okula gelişi
-Görevlilerle tokalaşması
-Kabine giederek oyunu kullanması
-Sınıfları ziyareti
-Okul çıkışında yaptığı açıklama
-Oy kullanan vatandaların görüntüsü
-Engelli ve hastalara görevlilerin yardımı
-Okuldaki 15 Temmuz demokrasi koridoru
-Koridardaki fotoğraflar
-Detaylar
Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
(285 mb)
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YALOVA'DA REFERANDUM İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (EK)
3)MUHARREM İNCE OY KULLANDI
Anayasa değişikliği referandum unda CHP Milletvekili Muharrem İnce, oyunu Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'na kullandı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oğlu Salih Arda İnce ile eşi Ülkü İnce ile birlikte okula geldi. 1106 numaralı sandıkta oy kullanan İnce, oy zarfını 'Hayırlı olsun' diyerek sandığa bıraktı.
Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel oyunu kızı İlknur Demirel ile birlikte Bahçelievler İlkokulu'nda açılan 1052 numaralı sandıkta kullandı.
Görüntü Dökümü
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-AK Parti milletvekilinin oy kullanması
-CHP milletvekilinin oy kullanması
-Genel seçim görüntüleri
(boyut: 52,9 mb) (süre: 1.39 dk)
YALOVA/DHA
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4)73 YAŞINDAKİ ENGELLİ OYUNU KULLANAMADI
KOCAELİ'de halk oylamasına seçmenler ilgi gösterirken, yaşlı vatandaşlar yakınlarının yardımı ile okullara gelerek oylarını kullandı. Engelli ve yaşlılarına oy kullanmaları için görevliler yardımcı oldu.
Kocaeli'de halk oylamasında 1 milyon 301 bin 394 seçmen 3 bin 494 sandıkta oy kullanacak. Seçim güvenliğini sağlamak 2 bin 231 polis, 617 jandarma personeliyle birlikte 2 bin 848 güvenlik personeli seçimde görev aldı. Vatandaşlar halk oylamasına ilgi gösterirken, yaşlı vatandaşlar yakınlarının yardımı ile okullara gelerek oylarını kullandı. Bazı yerlerde kendileri okula gelen engelli vatandaşlar okulların üst katlarına çıkamayınca oylarını kullanamadan geri döndü. Kurumlardan yardım isteyen hasta ve engelli vatandaşlar ise hasta nakil ambulansları ile okullara getirilerek görevlilerin yardımcı olması sayesinde oylarını kullandı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın oy kullandığı Başiskele İlçesi Damlar İlkokulu'nun 3'üncü katında bulunan 1038 numaralı sandıkta oy kullanmak isteyen engelli 73 yaşındaki Burhan Topal bir yakını tarafından okul önüne kadar otomobille geldi. Burada görevliler sandığın başında oy kullanması gerektiğini söyleyince Burhan Topal oyunu kullanamadı. Burhan Topal, "Oy kullanmaya geldim, oyumu kullanamadım. 3'ncü katta oy kullanmam gerekiyordu. Çıkma imkanım yok, kim çıkartacak beni. Kaza nedeniyle omurilik zedelenmesi yaşadım felç oldum. Daha önceki yıllar oy kullanırken görevliler aşağıya iniyor ve oyumu kullanıyordum. Şimdi sandık başına istiyorlar. Oyumu kullanamadan evime gideceğim" dedi.
İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na oy kullanmaya gelen 88 yaşında Davut Banabak ve eşi 81 yaşındaki Aynur Banabak çocuklarının yardımcı olması sayesinde oy kullanmaya getirildi. Güçlükle okul merdivenlerinden çıkan Banabak çifti okulun 1'inci katında oylarını kullandı. Hasta olan 70 yaşındaki Süleyman Koyuncu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile Gölcük Kocatepe Ortaokulu'na getirildi. Süleyman Koyuncu sedye ile okula taşınarak oyunu kullandı. Gölcük Huzurevi'nden getirilen yaşlılar da görevliler tarafından tekerlekli sandalyelere oturtularak sandık başlarına götürüldü.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Ayşe Güzeloğlu 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na gelerek oylarını kullandı. Güzeloğlu millet iradesiyle belirlenen bir referandum yaşandığını söyleyerek, "Demokraside tek güç millettir. Demokrasinin şöleni olan sandıklarda yüce Türk milleti bugün özgür iradesiyle kararı verecektir. Ülkemiz için en iyisi budur. Ülkemizin aydınlık yarınlarına kalkınmış ve gelişmiş bir geleceğine inşallah bu referandum katkı verecektir" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Engelli vatandaş Burhan Topal okula araçla gelmesi
-Burha Topal ile rop
-Vali açıklaması
-Çocuklarının kollarında gelen Banabak çiftinden görüntü
Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-KAMERA: ORHAN UZUN-İZMİT-DHA)
GÖLCÜK
Hastanın ambulansla getirilişi, sedye ile okula taşınması
Yaşlıların okula getirilmesi, görevlilerin yardımcı olması
SONER GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),
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5)AMBULANSLA GETİRİLDİĞİ SANDIKTA SEDYE ÜZERİNDE OYUNU KULLANDI
HAKKARİ Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliği ile ilgili yapılan referandum da merkez ve ilçelerde tedavi gören hastaları ambulanslarla sandıklara götürüp tekrar evlerine getiriyor. Sedye üzerinde oy kullanan Hasan Öztunç, Sağlık Müdürlüğü'nün bu hizmetini taktir ettiğini ve kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi.
Hakkari'de referandum ile ilgili oy kullanma işlemi devam ederken, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 38 hasta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından ambulunsla hastaneden alınıp oy kullandıkları sandıklara götürülüyor. 5 gün önce bir apartmanın merdiveninde düşmesi sonucu sağ ayağı kırılan ve Hakkari Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde tedavi gören 67 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztunç, tedavi gördüğü serviste sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye ile taşınıp ambulansa bindirildi. Sonra da oy kullanacağı Çanaklı köyüne götürüldü. Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Çanaklı Köyü Zap İlk ve Orta Okulunda 1120 nolu sandıkta sedye üzerinde oyunu kullanan Öztunç,Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve gelişmesi yönünde oyunu kullandığını belirterek, "5 gün önce merdivenden düşüp kaza geçirdim.Ayağım kırıldı. Ama Hakkari'nin bekası için, ülkemin bekası için Çanaklı köyünde oyumu kullandım. 'Evet' kullandım. Oyumu devletimin birlik, beraberlik ve bütünlüğünden yana kullandım. Hayırı olsun. Bizlere bu imkanı sağlan başta Valimiz, Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Çanaklı Köyü Muhtarı Şefik Adıyaman ise hastalara bu imkanı sağlayan Hakkari Valisi başta olmak üzere Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ettiklerini belirtti.
Görüntü Dökümü
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-Hakkari Devlet Hastanesi ortopedi servisinden alınan Hasan Öztunç isimli hasta
-Sedye üzerinde Öztunç ili röportaj
-Sedye ile taşınmasıw
-Ambulansa götürülmesi
-Ambulansa bindirilmesi
-Köye giden ambulans
-Köyde ambulanstan indirilen Öztunç
-Öztunç, sedye ile sandığa götürülmesi
-Sandıkta oyunu kullanması
-Öztunç ile röportaj
-Sedye ile tekrar ambulansa bildirilmesi
-Öztunç'un oy kullandığı okul
-Sağlık ekipleri ve yol
-Okullarda oy kulananlar
(HABER-KAMERA: BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-DHA)
BOYUT: 409 MB- SÜRE: 6 DK 18 SN
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6)İNEGÖL'DE HASTALAR AMBULANSLA OY KULLANMAYA GÖTÜRÜLDÜ
BURSA'nın İnegöl İlçesi Devlet Hastanesi'nde, yatarak tedavi gören hastalar ambulanslarla sandıklara götürülenek oy kullanmaları sağlandı.
İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 90 yaşındaki Ziya Algurdağ, yerinden sedyeyle alınıp ambulansla kayıtlı olduğu Atatürk Ortaokulu'na götürüldü. 1348 nolu sandıkta oyunu kullanan sonra konuşan emekli zabıta müdürü Ziya Algurdağ, "Allah devletimizden razı olsun. Ben 90 yaşındayım. 5 senedir yatalağım. Şuanda Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyorum. Vatandaşlık borcumu ifa etmek için buraya geldim. Semalarımın süsü, mehmedimin türküsü, şehitlerimin örtüsü, benim şanlı bayrağım inmesin semalarda dalgalansın, ezan seslerimiz dinmesin diye millet için oyumu attım. Hayırlı uğurlu olsunö dedi. İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 75 yaşındaki İsmail Bayındır da ambulansla alınarak Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na okuluna götürüldü. Oyunu kullanan Bayındır, oy kullanmasına yardımcı olanlara teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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-Yatalak hastaların ambulansa konulup oy kullanmaya götürülmeleri
Yatalak hastaların sandık başında oy kullanmaları
Röportajlar
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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7)8)AMBULANSLA OY KULLANMAYA GÖTÜRÜLDÜ
TOKAT'ta geçirdiği trafik kazası sonrası felç olan 74 yaşındaki Abdullah Muhtalip Ünlü, ambulansla oy kullanhacağı sandığa götürüldü.
Kent merkezinde Yeşilırmak Mahallesi Mevlana sitesi 4'ncü katta ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Abdullah Muhtalip Ünlü geçirdiği trafik kazası sonrasında belden aşağısı felç oldu. Ünlü bugün yapılan seçimlerde oy kullanmak istediğini eşi Aliye'ye bildirdi. Eşi Aliye'de durumu Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerine ileterek yardım istedi. Yetkililer, bunun üzerine evde sağlık hizmetinde kullanılan ambulans ile 4'ncü katta oturan Ünlü'yü alarak, Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okuluna götürüldü. Sağlık görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı sandığa götürülen Ünlü oyunu kullandı. Daha sonra açıklama yapan Ünlü, "Hasta nakil hizmetlerinden Allah razı olsun. Beni buraya getirdiler. Oyumu kullanmayı çok istiyordum ve kullandım. Hayırlı olsun" dedi. Oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınan Ünlü evine götürüldü. İl genelinde ise 55 kişinin ambulanslarla oy kullanmaya götürüldüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Evinden sağlık görevlilerince alınışı
-Ambulansla okula götürülmesi
-Sandıkta oyunu kullanması
-Yaptığa açıklama
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,
(175 mb)
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8)EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN HASTALAR AMBULANSLA SANDIKLARA TAŞINIYOR
Anayasa değişikliği için oy verme işleminin sürdüğü Bingöl'de evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından evlerinden alınarak sandık başına getirilerek oy kullanmaları sağlanıyor.Bingöl merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde kalça kırığından dolayı evde sağlık hizmeti alan 75 yaşındaki Şükrü Barası, seçimde oy kullanma isteğini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla evinden alınan Barası, Düzağaç Ortaokulu'ndaki 1097 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bingöl'de evde sağlık hizmeti alan 786 vatandaştan şimdiye kadar 83'ü, Sağlık Bakanlığı'nın 444 38 33 numaralı hattını arayarak oy kullanma talebinde bulunduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Hastanın sedye ile alınması
-Nakil aracına bindirilmedi
-oy vereceği okula sedye ile getirilmesi
-oy kullanması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/MARDİN, -
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9)FETHİYE'DE YERLEŞİK YABANCILAR SANDIK BAŞINA GİTTİ
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan yabancı asıllı Türk vatandaşları, anayasa değişikliği için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Fethiye'nin Ovacık ve Ölüdeniz mahallerinde yaşayan çoğunluğu İngiliz kökenli seçmenler, Ölüdeniz Ortaokulu'nda sandık başına gitti. Okula gelerek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar, daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı. Oy kullanan yabancı seçmen sayısında geçen yıllara göre düşüş olduğu gözlendi.
"HİÇBİR SEÇİMİ KAÇIRMADIM"
27 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz asıllı Kathy Loon Salman, kuaför Bayram Salman ile evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Salman oy kullanmaya 2000 yılında başladığını kaydetti. Türkiye'yi, Türkleri çok sevdiğini anlatan Salman, hiçbir seçimi kaçırmadan oy kullanmaya devam ettiğini belirtti.
İngiliz asıllı Denise Tangal ise 20 yıldır her seçimde aksatmadan oyunu kullandığını vurguladı. Türkiye'de yaşadığını ve Fethiye'yi çok sevdiğini aktaran Tangal, "Türkiye benim için yaşanacak en güzel yer. Dünyanın farklı yerlerinde yaşadım. İngiltere'de daha az oy kullandım. Türkiye'de oy kullanmak çok kolay. Sandığın başına gelip oyumu kullanıyorum. Herkes de yardım ediyor. Herkes istediğini söylüyor. Her zaman herkese oyunu kullanmasını tavsiye ediyorum. Biz burada yaşadık. Ancak çocuklarımızın geleceği için sandık başına gitmeli ve oy kullanmalıyız" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Yerleşik yabancıların oy kullanmasından fotoğraf
-Kathy Loon Salman ve Denise Tangal ile röportaj
Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),