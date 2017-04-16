Dha Yurt Seçim Bülteni-7
(YENİDEN)1)DİYARBAKIR ÇERMİK'TE REFERANDUM KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
(YENİDEN)
1)DİYARBAKIR ÇERMİK'TE REFERANDUM KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çermik'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı Köyü'nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde saat 09.30 sıralarında akraba olan 2 grup arasında siyasi görüş farklılığı nedeniyle kavga çıktı. Tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, iddiaya göre köy muhtarı Hıdır Yıldız'ın oğlu Mehmet Yıldız'ın tabanca ile ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız yolda yaşamını yitirdi, İdris Yıldız ise hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili köy muhtarının oğulları Mehmet ve Tahir Yıldız gözaltına alınırken, köyde yeni olayların önlenmesi için takviye ekiplen gönderilerek önlem alındı.
Görüntü Dökümü
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-Hastane görüntüleri geçilecek
DİYARBAKIR, -
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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK, OYUNU KULLANDI
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, oyunu memleketi Kahramanmaraş'ta mezun olduğu okulda kullandı.
Veysi Kaynak, oyunu kullanacağı merkez Dulkadiroğlu İlçesi'ndeki Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'na, Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Necati Okay, Ak Parti ilçe başkanı Ömer Oruç Bilal Degbici ile geldi. Kendisinin okuduğu dönemde ilkokul olan ancak daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülen okuldaki 1158 nolu sandığa giden Kaynak, sandık görevlileriyle tokalaştıktan sonra tercih pusulasını ve mührü alarak kabine girdi. Burada oyunu kullanan Kaynak, daha sonra zarfını 'Bismillah' diyerek sandığa attı.
Okuldaki sandıkları dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Kaynak, referandum sürecinde herkesin bilinçli bir şekilde faaliyet yaptığını söyledi. Türkiye'nin referandum lara Ak Parti döneminde alıştığını ve ülkedeki referandum ların yarısının Ak Parti döneminde yapıldığını belirten Kaynak, şunları söyledi:
"Türkiye'de herkes özgürce herkes sürecin lehine ya da aleyhine kendi çalışmalarını yaptı. Bu sürecin neticesi ne olursa olsun, kaybedenler bir kısım Avrupa ülkeleri ile mutlak surette terör örgütleri olmuştur. Bu sürecin kazananı muhakkak surette bizim milletimiz olmuştur."
Görüntü Dökümü
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Kaynak'ın oy kullanması
Kaynak'ın sınıfa girmesi
Kaynak'ın oy pusulasını alması
Genel ve detay görnütüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB
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3)BAKAN BOZDAĞ OYUNU YOZGAT'IN AKDAĞMADENİ İLÇESİNDE KULANDI
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesindeki Mehmet kaplan ilkokulu'nda kullandı. Bozdağ, ""Artık herkes söyleyeceğini söyledi. Bugün sıra, sözün özünü söyleyecek halkımızdadır. Son sözün sahibi, kararların sahibi Türk halkıdır" dedi.
Bakanı Bozdağ, oyunu Akdağmadeni ilçesi, Mehmet Kaplan İlkokulu'ndaki 1023 numaralı sandıkta kullandı. Bozdağ, halk oylamasının hayırlı olması temennisinde bulunurken, Türkiye'nin her yerinde huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylamasının devam ettiğin7i belirtterek, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylaması yapılmaktadır. Aynı şekilde Yozgat'ımızda da huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylaması devam etmektedir. Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde propaganda sürecinin, arkasından halk oylamasının da demokrasimize, Türkiye'mize yaraşır bir olgunluk içerisinde geçiyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Artık herkes söyleyeceğini söyledi. Bugün sıra, sözün özünü söyleyecek halkımızdadır. Son sözün sahibi, kararların sahibi Türk halkıdır. Halkımız kararını sandığa yansıtmaktadır. Akşam da millet olarak bu kararı hep beraber öğrenmiş olacağız" dedi.
Görüntü Dökümü
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Bakan Bozdağ'ın konuşması
Bakan Bozdağ'ın oy kullanması,
Bozdağ'ın oy pusulasını sandığa atması
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,
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4)BAKAN AKDAĞ: MİLLET NE DERSE O
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için sandık başına gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Millet ne derse o" dedi.
Bugün saat 10.30'da merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Lisesi'ne gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 114 noyu sandıkta oy kullandı. Bakan Akdağ daha sonra şu değerlendirmeyi yaptı:
"İnşallah bugün artık milletin dediğinin zuhur edeceği bir gün olacak. Demokrasilerde sandık bu manaya geliyor. Millet ne derse o. Allah'a şükürler olsun huzur içinde büyük bir katılım beklediğimiz seçim yaşıyoruz. Cenab-ı hak memleket için geleceğimiz için inşallah güzel günlere vesile kılsın. Tüm vatandaşlarımızıda güzel günler diliyorum. Beklentimiz memlekete güzelliklere vesile olmasıdır. Bu sandığın bu halk oylamasının."
Görüntü Dökümü
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-Erzurum Lisesinde detay
-Recep Akdağın oy kullanacağı okula gelmesi
-1114 nolu sandıkta oy kullanması
-Recep Akdağ'ın açıklaması
Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ERZURUM,
03.36 BOYUT: 216 MB
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5)DİYARBAKIR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY: 10 BİNİ AŞAN POLİS, JANDARMA VE GÜVENLİK KORUCUSUNUN GÖREV ALIYOR
DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır genelinde seçim güvenliği için 10 bini aşkın polis, jandarma ve güvenlik korucusunun görev yaptığını belirtirek, "Şuana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk yok bütün noktalarda güvenlik birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 6 bölgeye Helikopterler ile oy pusulaları ve görevliler intikal ettirildi"dedi.
Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile Ali Emiri Ortaokulu'nda oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Oy kullanma işlemi ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, Diyarbakır'da oy verme işlemleri devam ettiğini, güvenlik anlamında her hangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını da belirtirek, "Gerek kent merkezinde, gerekse kırsalda güvenlik tedbirleri alındı, oylar kullanılmaya devam ediliyor. Temennimiz huzur ve güven içerisinde bu oy kullanma işleminin tamamlanmasıdır. Kentte 10 bini aşan sayıda güvenlik görevlimiz var. Polis bölgesinde polislerimiz, kırsalda da jandarma ve güvenlik korucularımızla birlikte güvenlik tedbirleri alındı. 6 bölgeye Helikopterlerle oy pusuluları ve görevliler intikal ettirildi. Onlar da işlemlerini yine aynı şekilde sürdürüyor. Şuana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk yok bütün noktalarda güvenlik birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor"dedi.
Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilerin sandıkların birleştirilmesi ile ilgili sorusu üzerine ise, "Çok az sayıda bazı ilçelerde taşıma şeklinde olanlar İlçe Seçim Kurulunun vermiş olduğu karar çerçevesinde oldu"diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Vali'nin oy kullanması
-Oy kullanılmasından detaylar
-Vali'nin açıklaması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,-
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6)BÜYÜKERŞEN OYUNU KULLANDI
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen oyunu eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ndeki 1278 No'lu sandıktan kullandı. Yılmaz Büyükerşen gazetecilere,"Hayırlı olsun. Ülkemizin bugün yaşayan kuşakların ve gelecek kuşakların geleceği için hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bir sonuç elde edileceğine inanıyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Yılmaz Büyükerşen'in okUl bahçesinde otomobilden inişi,
-Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte oy kullanmak için sınıfta beklemesi,
-Seyhan Büyükerşen'in oyunu kullanması,
-Yılmaz Büyükerşen'in oyunu kullanması ve okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,
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7)YAŞLI VE ENGELLİLERE SANDIK BAŞINA GİDERKEN DESTEK OLUNDU
KOCAELİ'de halk oylamasına seçmenler ilgi gösterirken, yaşlı vatandaşlar yakınlarının yardımı ile okullara gelerek oylarını kullandı. Engelli ve yaşlılarına oy kullanmaları için görevliler yardımcı oldu.
Kocaeli'de halk oylamasında 1 milyon 301 bin 394 seçmen 3 bin 494 sandıkta oy kullanacak. Seçim güvenliğini sağlamak 2 bin 231 polis, 617 jandarma personeliyle birlikte 2 bin 848 güvenlik personeli seçimde görev aldı. Vatandaşlar halk oylamasına ilgi gösterirken, yaşlı vatandaşlar yakınlarının yardımı ile okullara gelerek oylarını kullandı. Bazı yerlerde kendileri okula gelen engelli vatandaşlar okulların üst katlarına çıkamayınca oylarını kullanamadan geri döndü. Kurumlardan yardım isteyen hasta ve engelli vatandaşlar ise hasta nakil ambulansları ile okullara getirilerek görevlilerin yardımcı olması sayesinde oylarını kullandı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın oy kullandığı Başiskele İlçesi Damlar İlkokulu'nun 3'üncü katında bulunan 1038 numaralı sandıkta oy kullanmak isteyen engelli 73 yaşındaki Burhan Topal bir yakını tarafından okul önüne kadar otomobille geldi. Burada görevliler sandığın başında oy kullanması gerektiğini söyleyince Burhan Topal oyunu kullanamadı. Burhan Topal, "Oy kullanmaya geldim, oyumu kullanamadım. 3'ncü katta oy kullanmam gerekiyordu. Çıkma imkanım yok, kim çıkartacak beni. Kaza nedeniyle omurilik zedelenmesi yaşadım felç oldum. Daha önceki yıllar oy kullanırken görevliler aşağıya iniyor ve oyumu kullanıyordum. Şimdi sandık başına istiyorlar. Oyumu kullanamadan evime gideceğim" dedi.
İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na oy kullanmaya gelen 88 yaşında Davut Banabak ve eşi 81 yaşındaki Aynur Banabak çocuklarının yardımcı olması sayesinde oy kullanmaya getirildi. Güçlükle okul merdivenlerinden çıkan Banabak çifti okulun 1'inci katında oylarını kullandı. Hasta olan 70 yaşındaki Süleyman Koyuncu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile Gölcük Kocatepe Ortaokulu'na getirildi. Süleyman Koyuncu sedye ile okula taşınarak oyunu kullandı. Gölcük Huzurevi'nden getirilen yaşlılar da görevliler tarafından tekerlekli sandalyelere oturtularak sandık başlarına götürüldü.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Ayşe Güzeloğlu 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na gelerek oylarını kullandı. Güzeloğlu millet iradesiyle belirlenen bir referandum yaşandığını söyleyerek, "Demokraside tek güç millettir. Demokrasinin şöleni olan sandıklarda yüce Türk milleti bugün özgür iradesiyle kararı verecektir. Ülkemiz için en iyisi budur. Ülkemizin aydınlık yarınlarına kalkınmış ve gelişmiş bir geleceğine inşallah bu referandum katkı verecektir" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Engelli vatandaş Burhan Topal okula araçla gelmesi
-Burha Topal ile rop
-Vali açıklaması
-Çocuklarının kollarında gelen Banabak çifti
Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-KAMERA: ORHAN UZUN-İZMİT-DHA)
GÖLCÜK
Hastanın ambulansla getirilişi, sedye ile okula taşınması
Yaşlıların okula getirilmesi, görevlilerin yardımcı olması
SONER GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),
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8)HASTA VE ENGELLİ SEÇMENLER AMBULANSLA SANDIĞA TAŞINDI
BOLU'da hasta ve engelli seçmenler, 112 Acil Hizmetler bünyesinde görevlendirilen 18 araç ve 49 personel yardımıyla sandıklara taşınarak oylarını kullandı.
Bolu'da Anayasa referandum u için 932 sandık kuruldu. Seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri sırasında yaşanabilecek olumsuz olaylara müdahale edebilmek için 907 güvenlik görevlisiyle önlem alındı. Oy kullanmak isteyen hasta ve engelli seçmenler, 112 Acil Hizmetler bünyesinde görevlendirilen 18 araç ve 49 personel ile sandık başına taşındı. Beynindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 72 yaşındaki Rıdvan Ertani ambulansla Bahçelievler Mahallesi'ndeki 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'na getirildi. Tekerlekli sedye ile taşınarak sandık başına götürülen Ertani, yanındakilerin yardımıyla oyunu kullandı.
Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı AK Partili Alaaddin Yılmaz da aynı okulda oylarını kullandı. Vali Baruş ve Başkan Yılmaz, ayrı ayrı sınıflarda oy kullanacakları sandıkların önünde sıraya girerek bekledi. Baruş ve Yılmaz, sıranın kendilerine gelmesiyle oylarını kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ambulansın gelişinden görüntü
-Hastanın ambulanstan indirilişi
-Rıdvan Ertani'nin okula getirilişi, asansör önünde beklemesi
-Hastanın oy kullanacağı sınıfa gelişi
SÜRE: (01.26 DK) BOYUT: (161 MB)
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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9)MANİSA' DA HASTALARA YARDIM
Sağlık Bakanlığı, referandum da sandığa kendi imkanlarıyla sandığa gitmekte güçlük çeken vatandaşlara destek verdi. Manisa'da 30'a yakın hasta, anayasa değişikliğinde referandum unda oy kullanmak için ambulanslarla sandığa götürüldü.
Tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nden evde bakım hizmeti aracıyla oy kullanmaya götürülen Hasan Kazaklar, uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
İnşaattan 10 yıl önce düşünce belden aşağı felç olan Bekir Tezcan da ambulansla Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinden alınarak oy kullanacağı TOKİ İlkokulu'na götürüldü. Tezcan, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belden aşağım tutmuyor fakat ülkemin geleceği için sandığa gidiyorum" dedi.
Öte yandan; Manisa'da kurulan 3 bin 159 sandıkta 1 milyon 29 bin 622 kişi oy kullanacağı bekleniliyor.
Görüntü Dökümü:
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Hastalar tedavi gördükleri hastane ve evlerinden alınarak, sandığa götürülürken görüntü
Hasta Bekir Tezcan röp.
Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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10)BİNGÖL VE MARDİN'DE REFERANDUMA BÜYÜK İLGİ
MARDİN ve Bingöl'de vatandaşlar referandum a büyük ilgi gösterirken, Bingöl'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, annesi ile birlikte oy kullanmaya geldi. Mardin'de HDP'li Mithat Sancar, Ahmet Türk ve Vali Mustafa Yaman, oy kullanarak referandum ile ilgili görüş belirtti.
Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk oylarını ayrı ayrı okullarda kullandı.
VALİ OY KULLANMAK İÇİN SIRA BEKLEDİ
İlk olarak oyunu kullanan Vali Mustafa Yaman, ailesi ile birlikte geldiği Zinciriye İlkokulu'nda katılımın yüksek olmasından dolayı bir süre sırada beklemek zorunda kaldı. 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra, sandık görevlileri ile tokalaştıktan sonra çıkışta gazetecilere konuştu. Vali Yaman, oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, il genelinde alınan güvenlik önlemleri kapsamda toplamda 11 bin güvenlik görevlisinin görev aldığını söyledi. Büyükşehir belediyesi olarak bazı tedbirler aldıklarını hatırlatan Vali Yaman, "Vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde oylarını kullanmaları için ulaşımı ücretsiz hale getirdik. Hasta ve bakıma muhtaç, tek başına oy kullanmaya gidemeyecek seçmenleri, evlerinden alıp sandık başına götürüyoruz" dedi.
Atatürk ilkokulu'nda oyunu kullanan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da, oyunu kendi seçim bölgesinde kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan referandum için oy kullandık. Ülkemiz için dönüm noktalarından biri olacak. Tabi hayırlı olmasını diliyoruz. Akşam saatlerinde de sonuçlar çıkmaya başlar. Hayır sonucu bekliyoruz ama sonuç ne olursa olsun, ülkenin iyi bir yöne girmesi için elimizden geleni yapacağız. Tekrardan Hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.
Oyunu Yalım Ortaokulu'nda kullanan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk de referandum un hayırlı sonuçlanmasını dileyerek, "Temennimiz, oylamanın sorunsuz bir şekilde bitmesi ve Türkiye'nin hayrına vesile olacak bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.
YILMAZ, 78 YAŞINDAKİ ANNESİYLE BİRLİKTE GELDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da memleketi Bingöl'de, 78 yaşındaki annesi Fatma Yılmaz ile birlikte merkez Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verdikten sonra gazetecilere konuşan Yılmaz, referandum da çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini ifade ederek, "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevini yerine getirdik. Türkiye'de yurtiçinde 55 milyon civarında seçmen bugün sandık başına gidiyor. İnşallah yüksek bir katılım oranı olur. Öyle olacağını da tahmin ediyorum. Kampanya süresi yaşandı, değişik kesimler fikir ve görüşlerini ifade ettiler. Vatandaşlara gerekli seçim çalışmalarını yaptılar. Bugün artık söz de karar da milletin. Milletin günü geldi çattı. İnşallah memleketimiz için en güzel neticeler ortaya çıkar. Biz milletimizin her zaman ülkemizin geleceği adına isabetli kararlar vereceğine inanıyoruz. Bu sefer de farklı olmayacak. Çıkan neticeye herkes, hepimiz saygı duyacağız. Milletimizin kararı başımızın gözümüzün üstünde diyeceğiz. Bu halk oylamasının huzur ve barış içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Vatandaşların özgür iradelerinin en net, en rahat şekilde sandıklarını yansımasını temenni ediyorum. Ülkemizin uzun vadeli geleceğini ilgilendiren bu halk oylamasının milletimize, ülkemize, bütün dünyaya, insanlığa faydalı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından ardından okuldaki diğer sandıkları da ziyaret eden Yılmaz, görevlilere başarılar diledikten sonra buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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MARDİN
Oyunu kullanan vatandaşlardan görüntü
Vali Mustafa Yaman, HDP'li vekil Mithat Sancar ve Ahmet Türk'ün oylarını kullanması
Genel ve detay görüntüler
BİNGÖL
-Cevdet Yılmaz'ın okula gelişi
-Cevdet Yılmaz annesi ile beraber oy pusulasını alması
-Yılmaz'ın oy kullanması
-Yılmaz'ın konuşması
-Sandıkları ziyareti
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/MARDİN, -
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