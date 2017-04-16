Dha Yurt Seçim Bülteni-5

1)SANDIK BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN CHP'Lİ GÖREVLİ YAŞAMINI KAYBETTİ



ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için yapılacak referandum da sandık başında görevliyken kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Muzaffer Babayiğit, yaşamını kaybetti.. Altındağ İlçesinde, Hayme Hatun İlkokulu'nda CHP'den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı. Babayiğit'in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Muzaffer Babayit'in naaşının yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.



Hüseyin ÖZBALI/ANKARA,



===============================================



GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN



2)REYHANLI'DA 'EVET' YAZAN MÜHÜRLER TOPLATILDI



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde referandum için kurulan 159 sandığın bazılarında, seçim başladıktan sonra oy pusulalarına basılan mühürde, 'Evet' yazdığı ortaya çıktı. Olayın İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmesinin ardından 'Evet' yazan mühürler toplatılarak yerine 'Tercih' yazan mühür dağıtıldı.Reyhanlı'da sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma sırasında, vatandaşlara tercihlerini yapması için verilen mührün üzerinde, 'Evet' yazdığının fark edilmesi üzerine durum İlçe Seçim Kurulu'na bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Seçim Kurulu, bazı sandıklardaki üzerinde 'Evet' yazan mühürleri toplattı. Bir süre duran oy verme işlemi, üzerinde 'Tercih' yazan mühürlerin dağıtılmasıyla tekrar başladı.Bazı seçmenler dağıtılan mühürde, 'Evet' yazmasına tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Sandık görevlileri



Oy kullanmak için gelen seçmen



Oy kullanma yerine giderken



Oyunu sandığa atarken



Başka seçmenden görüntü



Oyunu kullanırken



Bir diğer seçmen oy kullanırken



Oy kullanmaya giden vatandaşlar



Reyhanlı'da okul tabelası



(SÜRE: 1 dk 20 sn)(BOYUT: 44 mb)







Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),



=================================================



3)BAKAN ZEYBEKCİ, OYUNU DENİZLİ'DE KULLANDI



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, anayasa değişikliği için yapılan referandum da oyunu Denizli'de kullandı. Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1177 numaralı sandıkta eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Zeybekci ve kızı Fatma Zeybekci ile birlikte oy kullandı. Sandığa gelirken vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Bakan Zeybekci, daha sonra kimliğini göstererek oy kullanma kabinine geçti. Burada oyunu kullanan Bakan Zeybekci, oy zarfını eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte sandığa attı.



Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, "Türk demokrasisi için hakikaten önemli, güzel bir gün. Öncelikle kampanya dönemi kazasız belasız bitti. Hiçbir olumsuzluk da yaşanmadı. İnşallah bugün de güzel geçer diye temenni ediyorum. Türk demokrasi tarihi için önemli bir oylama, hükümet sistemiyle ilgili önemli bir oylama, güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Ama sonuç ne çıkarsa çıksın, yarın inşallah Türkiye'nin her yerinde huzur, birlik ve beraberlik, kardeşlik kazansın. Türkiye artık sağına soluna bakmadan, ardına bakmadan koşarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği muasır medeniyetler hedefine doğru durmaksızın yoluna devam etsin istiyorum. Bu referandum kampanyası döneminde son derece medeni bir dönem geçirdik. Milletim, memleketim, ülkem için gelecek nesiller için en iyisi en hayırlısı neyse o olsun. İnşallah da öyle olacak" dedi.



Bakan Zeybekci, açıklamasının ardından okuldaki diğer sandıkları da dolaşarak görevlilerle konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Bakan Zeybekci'nin ailesiyle okula gelmesinden görüntü,



-Okulu girmesi ve vatandaşlarla konuşmasından görüntü,



-Zeybekci'nin oyunu kullanmasından görüntü,



-Zeybekci'nin açıklama yapmasından görüntü,



-Sandıkları dolaşıp, görevlilerle sohbet etmesinden görüntü.



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,



============================================



4)SAMSATLI DEPREMZEDELER, ÇADIRLARDA OY KULLANDI







ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından seçmenler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören Anayasa değişikliği referandum u için çadırlarda oy kullanmaya başladı.Geçen 2 Mart günü Samsat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçedeki neredeyse tüm evlerin hasar gördüğü depremin ardından, ilçe sakinleri kurulan çadırlara yerleştirildi, eğitimler de okula dönüştürülen çadırlarda görülmeye başladı. 5 bin 74 seçmenin oy kullanacağı Samsat'ta, bugün 26 sandık eğitim verilen çadırlarda kuruldu. Depremzede seçmenler de saat 07.00'den itibaren çadırlara girdi ve buradaki görevlilerin kimliklerini kontrol etmelerinin ardından referandum için oylarını kullandı.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



Samsat ilçe merkezi



Çadır içine kurulan sandıklar



Vatandaşlar zarfları alması



Vatandaşlar çadırda oy kullanması



Vatandaşların açıklaması



Samsat tabelası



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB



===================================================



5)KUŞU'DA 3 YILLIK SANDIK ÖZLEMİ BİTTİ



KÜTAHYA'nın Simav İlçesi'ne bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar eski statüsüne kavuşan Kuşu'da o günden beri oy kullanmayan vatandaşlar 6'ıncı seçimde tekrar sandık başına gidip anayasa değişikliği referandum u için oy verdi.



Kuşu Beldesi'nin, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köye dönüştürülmesi nedeniyle 2014 yılındaki yerel seçimlerden beri 3 yıldır sandığa gitmeyen vatandaşlar, 3 Nisan 2017 tarihinde tekrar belediye olmaları üzerine, bugün yapılan halk oylaması için kurulan sandıklara akın etti. Tekrar belde statüsünü kazanan Kuşu'da 1474 seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için, İlçe Seçim Kurulu tarafından Nurullah Bayram İlk ve Ortaokulu'nda kurulan toplam 4 sandıkta oylarını kullanmak için adeta birbiriyle yarıştı. Oy verme işleminin başladığı sabah 08.00'de sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturan Kuşulular, 3 yıldır bu anı beklediklerini ve belediyeliklerinin geri gelmesiyle sandıklara koşarak geldiklerini söyledi.



Oy verme işleminin bir vatandaşlık görevi olduğuna vurgu yapan Kuşu beldesi sakinlerinden İsmail Akın (69), "Biz Kuşu halkı olarak 3 yıldır bu anı bekliyorduk. Belediyeliğimiz geri geldi. Biz de sandığa geldik. Saat 08.00'de oyumu kullandım. Çok mutluyum" dedi. Beldede yaşayan 52 yaşındaki Nevzat Bayram da "Oy kullanmak vatandaşlık hakkı. Ancak biz bu hakkımızı 3 yıldır belediyeliğimiz elimizden alındığı için kullanmıyorduk. Bugünkü halk oylamasında sandığa geldik. Oyumuzu hür irademizle kullandık. Bu günleri özlemişiz" diye konuştu.



Seçmenlerden 57 yaşındaki Hatice Gültekin de, "Devlet belediyeliğimizi geri verdi. Biz de sözümüzü tuttuk. Sandığa koşa koşa geldik. Sevinçliyiz" dedi.



Kuşu'nun beldeliği alınıp köye dönüştürüldüğünde muhtarlık görevini yapan ve aynı zamanda Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü olan Feridun Aktay, "Beldemizin nüfusunun 2 binin altına düşmesi gerekçesiyle köy statüsüne getirilmesinin ardından belde sakinleri olarak hukuk mücadelesi başlattık. Bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından devletimiz Kuşu beldemize Simav Kaymakamı Türker Çağtatay Halim'i, 3 Nisan 2017'de kayyum belediye başkanı olarak görevlendirdi. Bunun üzerine vatandaşlarımız daha önce verdikleri sözü tutarak bugün gerçekleşen halk oylaması için sandığa koştu. Daha önce 3 yılda 5 seçimdir gösterdiğimiz demokratik tepkimiz de böylece sona erdi. Vatandaşlarımız özgür iradeleriyle oylarını kullanıyorlar. Kuşulular olarak sevinçliyiz" diye konuştu.



NELER YAŞANMIŞTI?



Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılında, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav İlçesi'ne bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak, "Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz" diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı.



10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar geçen şubat ayında çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağtatay Halim, beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



-3 yıldır sandığa gitmeyen Kuşu Beldesi'nden görüntü



-Nurullah Bayram İlk ve Ortaokulu'na kurulan dört sandıkta oy verme işleminin detayları



-Vatandaşlarla röp



(Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya),



===================================================



6)ÇANAKKALE' DE SEDYEYLE SANDIĞA



Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonundaki Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, referandum için kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyecek hastalara yardımcı oluyor. Evlerinden alınan hastalar, oy kullanacakları okullara taşınıyor.



Hizmetten faydalanan sağ bacağı olmayan Ahmet Özal, sedyeyle oy kullanacağı 3'üncü kattaki 1231 nolu sandığü götürüldü. Aynı şekilde evine götürülen Özal, "Oyumuzu kullandık. Seçim memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun" dedi. Ekip, oy kullanmak için sandığa giden ayağı kırık Nurhan Köker'i de görünce harekete geçti. Kombinasyon sedyeye alınan Köker, oy kullanacağı sandığın bulunduğu ikinci kattaki sınıfa taşındı. Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü seçim süresi boyunca 4 ambulans, 19 hizmet aracı, 56 sağlık personeli, 23 şoför, 2 güvenlik olmak üzere toplam 81 çalışanla görev başında olduklarını belirtti. Toplam 52 hastanın, okullara taşınacağı belirtildi. Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ise 10 ambulans ve 10 hizmet aracı ile 15 sağlık personeli, 28 diğer birimlerde olmak üzere 43 çalışanla görev başında olduklarını kaydetti. Toplam 90 hastanın, oy kullanacakları okullara taşınacağını belirtti.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Sedye ile oy kullanmaya gelen Ahmet Özal'dan görüntüler



-Sedye ile Ahmet Özal'ın taşınmasından görüntüler



-Ahmet Özal açıklama görüntüsü



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



=============================================



7)ANTALYA' DA OY KULLANDIKTAN SONRA FENALAŞTI



Antalya'nın Serik İlçesi'nde oturan 88 yaşındaki Nuriye Ersöz, çocuklarıyla birlikte ilçe merkezindeki Tekeli İlkokulu'na oy kullanmak için geldi. Yaşlılık nedeniyle güçlükle yürüyebilen Ersöz'e çocukları yardım etti. Zemin kattaki 1161 nolu sandıkta çocuklarının yardımıyla oturduğu yerden oyunu kullanan Nuriye Ersöz, görevlilerin yanına getirdiği sandığa yine oturduğu yerden oy zarfını attı. Oyunu kullandıktan sonra aniden fenalaşan Nuriye Ersöz'e görevliler ve yakınları müdahalede bulundu. İhbar üzerine okula 112 ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından tansiyonunun düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nuriye Ersöz'ün yakınlarının uyarısına rağmen oy kullanmak istediği belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------------



Okuldan detay



Nuriye Ersöz'ün oy kullanması



Fenalaşan Nuriye Ersöz'e müdahaleden



Ambulansın gelişi ve kadının ambulansa bindirilmesi



44 MB// 01.21



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



=====================================================



8)DENİZLİ'DE REFERANDUM SAKİN BAŞLADI



DENİZLİ'de 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u sakin başladı. 734 bin 996 seçmenin 2 bin 149 sandıkta oy kullanacağı referandum da vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanılacak merkezlerin yolunu tuttu.



Denizli'de kurulan 2 bin 149 sandıkta 734 bin 996 seçmen sandık başına gidecek. Kent merkezindeki Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri en fazla seçmenin sandığa gideceği merkezler olacak. Pamukkale İlçesi'nde kurulacak 613 sandıkta 237 bin 629, Merkezefendi İlçesi'nde ise 535 sandıkta 208 bin 451 seçmen oy kullanacak. İki ilçede 446 bin 80 seçmen referandum da kararlarını sandığa yansıtacak. Kentteki cezaevlerinde de tutukluların oy kullanması için 8 sandık kuruldu. İl ve İlçe Seçim Kurulları tarafından oluşturulan sandık kurulları sabah erken saatte görev yerlerine gelerek gerekli işlemleri yaptıktan sonra saat 08.00'de oy kullanma işlemi başladı. İlçe Nüfus Müdürlükleri, saat 09.00'dan itibaren mesaiye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri referandum nedeniyle gün boyu ücretsiz yolcu taşıdı, oy kullanmak isteyen vatandaşlar belediye otobüsleriyle oy kullanacakları sandık bölgesine gitti.



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan hazırlıklarla Evde Bakım Hizmetleri birimi evde bakım gören ve hasta olduğu için oy kullanmaya gidemeyecek seçmenleri ambulansla sandıklara götürdü. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oy kullanma merkezlerinde güvenlik önlemleri aldı. Saat 10.00 itibariyle bazı sandıklarda oy kullanma oranının yüzde 30'lara ulaştığı görüldü. Denizli'de referandum a katılımın yüzde 85'in üzerinde olması bekleniyor.







Görüntü Dökümü



---------------------------



-Oy kullanan vatandaşlardan görüntü,



-Sandık kurullarından görüntü,



-Belediye otobüslerinden görüntü,



-Nüfus Müdürlüğü'nden görüntü,



-Oy sandığından detay görüntü.



Haber: Osman Nuri BOYACI, Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



168 MB



===================================================



9)BALIKESİRLİLER SANDIK BAŞINDA



BALIKESİR'de, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında vatandaşlar sandığa gidip, oylarını kullanmaya başladı.



Balıkesirliler, saat 08.00'den itibaren okullarda oy kullanıyor. Oy kullanma normal olarak devam ederken, ilginin yoğun olduğu gözlendi. Yaşlı ve engeliler, Altıeylül İlçesi'nde bulunan ve az merdivenli olan Altıeylül Ortaokulu'nda bu yıl da oyunu kullandı. Yaşlı ve engeliler, sağlanan kolaylık için yetkilileri teşekkür etti.



Altıeylül Ortaokulu'na gelen 68 yaşındaki Hatice Sezen, annesi 89 yaşındaki Zehra Sezen ile birlikte 1005 numaralı sandık başına gitti. Zehra Sezen, kızıyla oyunu sandığa attıktan sonra okul koridorundaki bankta bir süre dinledi. Zehra Sezen, 70 yıldan bu yana oy kullandığını ancak kaç kez sandığa gittiğini anımsayamadığını söyledi.



Görüntü Dökümü



------------------



Altıeylül Ortaokulu'na oy vermeye gelen vatandaşlar



89 yaşındaki Zehra Sezen oy kullanıyor



5 yaşındaki Yasemin annesinin zarfını sandığa atıyor



Haber- Kamera: Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN / BALIKESİR,



======================================================



10)DENİZLİ'DE REFERANDUM SAKİN BAŞLADI



DENİZLİ'de 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u sakin başladı. 734 bin 996 seçmenin 2 bin 149 sandıkta oy kullanacağı referandum da vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanılacak merkezlerin yolunu tuttu.



Denizli'de kurulan 2 bin 149 sandıkta 734 bin 996 seçmen sandık başına gidecek. Kent merkezindeki Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri en fazla seçmenin sandığa gideceği merkezler olacak. Pamukkale İlçesi'nde kurulacak 613 sandıkta 237 bin 629, Merkezefendi İlçesi'nde ise 535 sandıkta 208 bin 451 seçmen oy kullanacak. İki ilçede 446 bin 80 seçmen referandum da kararlarını sandığa yansıtacak. Kentteki cezaevlerinde de tutukluların oy kullanması için 8 sandık kuruldu. İl ve İlçe Seçim Kurulları tarafından oluşturulan sandık kurulları sabah erken saatte görev yerlerine gelerek gerekli işlemleri yaptıktan sonra saat 08.00'de oy kullanma işlemi başladı. İlçe Nüfus Müdürlükleri, saat 09.00'dan itibaren mesaiye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri referandum nedeniyle gün boyu ücretsiz yolcu taşıdı, oy kullanmak isteyen vatandaşlar belediye otobüsleriyle oy kullanacakları sandık bölgesine gitti.



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan hazırlıklarla Evde Bakım Hizmetleri birimi evde bakım gören ve hasta olduğu için oy kullanmaya gidemeyecek seçmenleri ambulansla sandıklara götürdü. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oy kullanma merkezlerinde güvenlik önlemleri aldı. Saat 10.00 itibariyle bazı sandıklarda oy kullanma oranının yüzde 30'lara ulaştığı görüldü. Denizli'de referandum a katılımın yüzde 85'in üzerinde olması bekleniyor.



Görüntü Dökümü



------------------



-Oy kullanan vatandaşlardan görüntü,



-Sandık kurullarından görüntü,



-Belediye otobüslerinden görüntü,



-Nüfus Müdürlüğü'nden görüntü,



-Oy sandığından detay görüntü.



Haber: Osman Nuri BOYACI, Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



Görüntü Boyutu: 168 MB



==================================================



11)SİNOP'TA VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ



SİNOP'ta 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u için vatandaşlar, 742 sandıkta oy kullanmaya başladı.



Sinop'ta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Kayıtlı 155 bin 178 seçmenin bulunduğu Sinop'ta ilk dakikalardan itibaren seçmen oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Oy verme işleminden detaylar



(SÜRE: 2.16 Dk) (BOYUT: 103 MB)



Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP,



=======================================================



12)SAKARYA'DA SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİTTİ



SAKARYA'da, vatandaşlar halk oylaması için sandık başına giderek oylarını kullandı.



Sakarya'da oy verme işlemi sabah 08.00'da başladı. Sakarya'da 689 bin 537 seçmen 665 sandıkta oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Vatandaşların 18 maddelik anayasa değişikliğini kapsayan halk oylamasına ilgilerinin yüksek olduğu görüldü.Seçim nedeniyle polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde önlemler aldı.



Görüntü Dökümü



------------------



Vatandaşların oylarını kullanmaları



Sandıklardan görüntü



Detaylar



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),



========================================================



13)BODRUM'DA OYUNU VEREN SAHİLE KOŞTU



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde referandum için bugün erken saatlerde sandık başına giden Bodrumlular ve ikinci konutlarda yaşayan yerli turistler oylarını kullandıktan sonra sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları denize girdi.



Bodrum ilçesinde bugün 319 sandıkta 119 bin 952 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin 900 görevlinin yer aldığı referandum için vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Sabah erken saatlerden itibaren küçük sıralar halinde oy kullanılmaya başlandı. Oy kullanma işlemleri okullarda, resmi kurumlarda ve mahallelerdeki restoran gibi kapalı mekanlarda yapıldı. Futbol takımlarının formalarını giyerek sandık başına gelen vatandaşların yanısıra bebekleri ile birlikte oy kullanan anneler de dikkat çekti. Oldukça sakin bir ortamda başlayan referandum da erken saatlerde oylarını kullananlar, Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent-Yahşi ve Gümbet sahillerine akın etti.



Hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükseldiği Bodrum'da kahvaltılarını deniz kenarındaki kafeterya ve restoranlarda yapanlar sahilde güneşin tadını çıkardı. Ankara'da yaşayan emekli makine mühendisi 56 yaşındaki Hakan Orman "Eşimle bu yıl tatil için yazlığıma erken geldik zaten her zaman oyumuzu Bodrum'da kullanıyoruz. Bizim için hem vatandaşlık görevini yapmak hem de tatil için iyi bir fırsat oldu. Bugün de hava çok sıcak ve güneşli umarım Bodrum'un bu güzelliği huzuru tüm ülkemize yansır" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------



-Sandıkta oy kullananlardan görüntüler,



-Vatandaşlarla röp,



-Sahilde güneşlenen, denizde yüzen ve yürüyüş yapanlardan görüntü.



(Haber-Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM Muğla, DHA)