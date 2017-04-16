Dha Yurt  Seçim Bülteni-4

1)BAKAN IŞIK: BUNDAN SONRA HERKESİN YAPACAĞI ŞEY SONUCU OLDUĞU GİBİ KABULLENMEK



MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık oyunu kullanırken, sonucun ülke için hayırlı olmasını isteyerek, "Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için gerçekten yeni bir sürecin başlangıcı olsun. Bugüne kadar her kim ne dediyse dedi. Bundan sonra herkesin yapacağı şey sonucu olduğu gibi kabullenmek ve Türk halkının kararına saygı duymak ve bundan sonraki tüm tavırlarını sandıktan çıkacak karara göre şekillendirmektir" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile eşi Nigar Işık oylarını Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde Damlar İlkokulu 1038 nolu sandıkta kullandı. Bakan Işık oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sadece benim kullandığım oy değil, tüm sandığa giderek vatandaşlık görevini yapan bütün vatandaşlarımızın kullandığı oy ülkemiz için, milletimiz için çok güzel günlerin habercisi olsun. Gerçekten Türkiye demokraside olgunluk seviyesine ulaşmış bir ülkedir. Allah'a hamdolsun seçim günü halkımız dikkatle ve kararlılıkla sandığa geliyor oyunu titizlilikle kullanıyor. Bunun sonucunda da dünyaya örnek olacak seçim sonuçları ortaya çıkıyor. Türkiye bu noktada hem seçmenimizin, halkımızın titizliği açısından, hem de seçime katılımın yüksekliği açısından örnek bir ülke. Bugün de inanıyorum yüzde 90'lara varan katılımla bu referandum u gerçekleştirmiş oluruz. Demokraside örnek gösterilen ülkelerdeki seçime katılım oranları ve hele hele bunun gibi halk oylamalarına katılım oranlarının çok düşük kaldığı düşünülürse Türkiye'nin demokratik haklarını kullanma noktasında ki kararlılığının ne kadar güçlü ve yüksek olduğunu bugün de inşallah görmüş olacağız ve tüm dünyaya göstermiş olacağız" dedi.



Çok yoğun bir kampanya döneminin geçtiğini söyleyen Bakan Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Herkes özgürce kampanyasını yaptı. Bugün halkımız sandığa gidip tercihini yapacak ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçip geçmeyeceği bu akşam sandıklar açıldıktan sonra birkaç saat içerisinde netleşmiş olacak. Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olsun. Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için gerçekten yeni bir sürecin başlangıcı olsun. Bugüne kadar her kim ne dediyse dedi. Bundan sonra herkesin yapacağı şey sonucu olduğu gibi kabullenmek ve Türk halkının kararına saygı duymak ve bundan sonraki tüm tavırlarını sandıktan çıkacak karara göre şekillendirmektir. Ben ülkemiz için, demokrasimiz için gelecek nesillerimiz için yeni bir başlangıca vesile olmasını temenni ediyorum"



Görüntü Dökümü



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-Bakan Işık'ın okula gelmesi



-Oy kullanması



-Bakan Işık açıklaması



BAŞİSKELE(Kocaeli),



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2)REYHANLI'DA 'EVET' YAZAN MÜHÜRLER TOPLATILDI



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde referandum için kurulan 159 sandığın bazılarında, seçim başladıktan sonra oy pusulalarına basılan mühürde, 'Evet' yazdığı ortaya çıktı. Olayın İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmesinin ardından 'Evet' yazan mühürler toplatılarak yerine 'Tercih' yazan mühür dağıtıldı.Reyhanlı'da sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma sırasında, vatandaşlara tercihlerini yapması için verilen mührün üzerinde, 'Evet' yazdığının fark edilmesi üzerine durum İlçe Seçim Kurulu'na bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Seçim Kurulu, bazı sandıklardaki üzerinde 'Evet' yazan mühürleri toplattı. Bir süre duran oy verme işlemi, üzerinde 'Tercih' yazan mühürlerin dağıtılmasıyla tekrar başladı.Bazı seçmenler dağıtılan mühürde, 'Evet' yazmasına tepki gösterdi.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



Ferhat DERVİŞOĞLU-REYHANLI/DHA



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3)TÜRKİYENİN TEK SEÇMENLİ SANDIĞI BATMAN'DA



BATMAN merkeze bağlı Yolveren Köyünde yaşayan ve tek seçmen olan Muhtar Mehmet Alcu, oyunu sandığın kurulduğu Demirbilek köyü Çeşmebaşı mezrasında kullandı. Sandık başkanı Ramazan Kaban, "Türkiye'de oy işlemlerini en erken bitiren sındık olduk" dedi.



Seçmenlerinin köy muhtarı hariç tamamı Avrupa'da olan Batman'a 15 kilometre mesafedeki Yolveren Köyünün 2213 nolu seçim sandığı Demirbilek köyü Çeşmebaşı mezrasında kuruldu. Bu sandıkta oy kullanan tek seçmen 78 yaşındaki muhtar Mehmet Alcu oldu. Yolveren Köyü'nde 35 yıldır muhtarlık yapan Alcu, "Köyümde seçmen görülen 14 yakınımız Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşıyorlar. Seçim ve halk oylamalarında buraya gelemiyorlar. Önceki seçimlerde eşim ile birlikte oy kullanıyorduk. Eşim ağır hasta. Oy kullanamayacak durumda olduğu için referandum da köyde oy kullanan tek seçmen oldum. Daha önce sandık köyümüzde kuruluyordu. Bu yıl Demirbilek Köyü'nün Çeşmebaşı Mezrası'nda sandığımız kuruldu"dedi.







2213 Nolu Sandık Başkanı Ramazan Kaban, seçmen sayısının 1 olduğu sandıkta oy verme işlemlerini kısa sürede tamamladıklarını belirterek, "Daha önce sandığımızda seçmen sayısının çok az olduğu bilgisini aldım. Ancak, sandıkta tek kişi olacağını tahmin etmedim. Görünce şaşırdım. Hatta kendi seçmen kurulunu bile oluşturmakta zorlandım. Tek seçmen konumundaki muhtar aynı zamanda seçmen kurulu üyesi de oldu. Tek bir oy da olsa bizim için önemlidir. Bir oy için de olsa neticede Batman'a 15 kilometre uzaklıktaki köye geldik. Yolveren Köyü'nde sadece muhtar ve eşi yaşıyor. Muhtarın 80 yaşındaki eşi Hami Alcu, ağır hasta olduğu için oy kullanmaya gelmeyince bizim sandık, tek oy kullanılan sandık ünvanına sahip olduk. O işlemlerini en kısa sürede bitirdik. Erken saatlerde köye geldik, bir oy için buradayız. Tabii bir oy için değer mi bence değer" dedi.



Yolveren Köyü'nde tek seçmen olduğu için Demirbilek köyünün Çeşmebaşı Mezrası'nda ayrıca Demirbilek Köyü'nün 37 seçmeni için de taziye evinde 2191 nolu sandık kuruldu.



Görüntü Dökümü



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-Sandıktan görüntü



-Tek seçmenle röportaj



-Sandık başkanın görüşü



-Oy kullanırken



-Oyun görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, -



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4)ADANA'DA HAVA AÇIK, SANIĞA İLGİ YOĞUN



ANAYASA Değişikliği için yapılan halk oylamasına katılan Adanalılar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların bulunduğu yerlerde açık ve güneşli bir havada oylarını kullandı.



Halk oylamasında 1 milyon 512 bin 101 kayıtlı seçmen bulunan Adana'da 08.00'den itibaren vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş ile saat 09.00 sıralarında Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan 1018 nolu sandıkta oyunu kullandı. Adana'da 995 binada oy kullanma işleminin yapıldığını belirten Vali Demirtaş şöyle dedi:



"Bütün emniyet tedbirleri alındı. Hiç bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız huzur içinde oyunu kullanabilirler. Özellikle bugün yaşlılar ve engelli vatandaşlarımız için de önlem aldık. 650'nin üzerinde engelli ve yaşlımızı araçlarla evlerinden alıp sandığa götürdükten sonra, tekrar evlerine bırakacağız. Sonucun hem Adanamıza hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



96 yaşındaki Semiha Alp de, oyunu kullanmak için 100'üncü Yıl Mahallesi'nde Ertuğrul Gazi İlkokulu'na yakınlarının yardımıyla gidip oyunu erken kullananlar arasında yer aldı.



Görüntü Dökümü



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Sandık görevlilerinin görüntüsü



Oyunu sandığa atan kadın



Oy pusulalarının görüntüsü



Oyunu kullanan kadının imza atması



Oyunu sandığa atan kadın



Oy kullanmaya gelen vatandaşın oy pusulasını ve mührünü alması



Üzerinde halk oylaması yazılı sandık



Oy kullanılan kabin ve oyunu sandığa atan kadının görüntüsü



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Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi ile birlikte oy kullanacağı okula gelmesi



Vali Demirtaş'ın görevlilerle selamlaşması



Vali Demirtaş ve eşinin oy kullanmasından görüntüler



Vali Demirtaş'ın konuşması



Vali Demirtaş ve eşinin gidişi



96 yaşındaki Semiha Alp'in torununun yardımı ile oy kullanacağı okula girişi



Oy kullanacağı sınıftan görüntü



Semiha Alp'in yakınlarının yardımıyla oy kullanmasından görüntüler



Semiha Alp'in 80 yaşındaki kızının sandığa oy atarken görüntüsü



SÜRE: 01'01" BOYUT: 62,3 MB



SÜRE: 02'26" BOYUT: 149 MB



Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Fatih KARAÇALI/ADANA,



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5)NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SEÇİM MESAİSİ



KAHRAMANMARAŞ'ta kimlikleri olmayanların oy kullanabilmeleri için nüfusu müdürlükleri mesai yaparak başvuranlara geçici kimlik belgeleri verdi.Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nda oy kullanmak için sandık başına gidenlerin bazıları, TC numaralı fotoğraflı veya resmi bir kimlikleri olmadığı için oy kullanamadı. Sandık görevlilerinin yönlendirmesiyle birlikte bu durumda olanlar yeni kimlik almak için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.



Onikişubat İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlara buradaki görevliler yardımcı olmaya çalıştı. Yanlarında biyometrik fotoğrafı olanlar kısa sürede geçici kimlik belgelerini aldı.



İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlileri, kimlik için başvuruda bulunan vatandaşlara çipli kimlik kartlarının genel müdürlük tarafından posta yoluyla adreslerine gönderileceğini belirterek, verdikleri geçici kimlik belgeleriyle oy kullanabileceklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



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Vatandaşların beklemesi



Görevlinin çalışması



Vatandaşın parmak izini okutması



Geçici kimlik belgesi verilmesi



Görevlilerle vatandaşlar arasındaki diyaloglar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB



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6)GÜNEYDOĞU'DA SEÇMEN SANDIĞA GİDİYOR



CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u için Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Seçim güvenliği için valiliklerin hazırladığı seçim harekat planına göre, bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Diyarbakır'da, anayasa değişikliği referandum u için kurulan 3 bin 46 sandıkta, toplam 991 bin 213 seçmen, sandık başına gitti. Okullarda sandık kurullarının oluşması ve güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra başlayan oy verme işlemi devam ediyor.



Şırnak'ta, ise 805 sandıkta 255 bin 296 kişi, sandık başına gitmeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerinde seçim güvenliği için olağnüstü güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.



Siirt'te, il genelinde kurulan toplam 265 sandıkta toplam 88 bin 633 seçmen, sabah saat 07.00'den itibaren oy kullanma işlemleri başladı. Mardin'de ise bin 506 sandıkta 454 bin 263 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı. Batman'da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliğine ilişkin referandum için toplam 1080 sandıkta toplam 329 bin 49 seçmen oy kullanacak.



Bu arada Elazığ'da da referandum için vatandaşlar sandık başına gitti. Bin 491 sandıkta, 405 bin 353 seçmenin oy kullanacağı kentte, sandık başlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmadı. Tunceli'de kayıtlı 60 bin 789 seçmen 487



sandıkta oy kullanmaya başladı.



DİYARBAKIR VE ŞIRNAK TAN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



DİYARBAKIR /DHA