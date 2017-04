Dha Yurt  Seçim Bülteni-3

1)DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU OYUNU KULLANDI



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum u için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı.



Yaklaşık 2 haftadır Antalya'da referandum çalışması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oyunu baba ocağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda eşi Hülya Çavuşoğlu ile kullandı. Saat 09.30'da okula gelen Çavuşoğlu, 2334 numaralı sandığa oyunu attı.



Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, "Referandum öncesi herkes fikrini söyledi. Hatta haddini aşıp yurtdışından da çok söz söyleyen oldu. Türk milletine akıl vermeye çalışanlar oldu. Taraf tutanlar oldu. Bugün söz de karar da milletindir. Milletimiz Türkiye'nin geleceği için kararını verecektir. Bugünün Türkiye'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Milletimizin demokratik hakkını en güzel şekilde kullandığını sabah saatlerinden beri takip ediyoruz. İşte demokrasi de budur" dedi. Açıklamadan sonra Çavuşoğlu, kendisini bekleyenlerle sohbet etti.



2)BAKAN SOYLU EŞİ İLE BİRLİKTE TRABZON'DA OY KULLANDI



CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için Trabzon'da oy verme işlemi sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Yalıncak Ortaokulu'nda oy kullandı.



Trabzon'da 18 maddelik Anayasa değişikliğini öngören referandum için seçmenler sabah erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı oy kullanma bölgelerinde vatandaşlar saat 07.00'de sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Bazı vatandaşların Trabzonspor formasıyla oy kullanması dikkat çekti.



BAKAN SOYLU EŞİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI



Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oyunu kullanmak için sabah saatlerinde Yalıncak Mahallesi'ndeki Yalıncak Ortaokulu'na geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınan okulda vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Soylu ve eşi, 1271 nolu sandıkta oylarını kullandı. 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek oyunu sandığa bırakan Bakan Soylu, daha sonra da okuldaki diğer sınıfları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Soylu, " Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz illerinde birçok vilayette oy kullanma işlemi saat 7'de başladı. Allah'ımıza şükürler olsun, güvenlik kuvvetlerimizden, valilerimizden gelen bilgilere göre oy kullanma işlemi şu ana kadar huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde sürüyor. Sandıklar özellikle bazı yerlere, Doğu ve Güneydoğu'da helikopterlerle intikal ettirildi. O görevler de tamamlandı. Türkiye'nin her noktasında demokrasinin, huzurun ve güvenin ve bunlarla birlikte gerçekleşecek tercihin oluşması bütün milletimiz tarafından da, ülkemiz tarafından da sağlanmış durumda" dedi ve şöyle devam etti:



"Kampanya süresi olan iki aydan beri herkes kendi değerlendirmelerini ortaya koydu. Milletimizde kararını en güzel şekilde verecektir. Hep birlikte bu gece kararı gördükten sonra yarın daha huzurlu, büyük ve mutlu adımlar atacağız. Milletimize teşekkür ediyoruz. Çok olgun bir kampanya geçti. Aldığımız son değerlendirmeler neticesinde Türkiye'de son yılların en huzurlu seçimlerinden birisi geçti. Milletimize de, tüm siyasi partilere de çok teşekkür ediyoruz."



Bakan Soylu ve eşi, kötü hava koşulları nedeniyle dün öğle saatlerinden bu yana uçak seferleri yapılamayan Trabzon Havalimanı'na kısa süre önce hava şartlarının düzelmesi üzerine iniş yapabilen özel uçakla Ankara'ya gitti.



3)TRAKYA'DA HALK OYLAMASI BAŞLADI



EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yeni Anayasa'ya ilişkin halk oylamasında sabah 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Okullarda yoğun katılım olduğu gözlenirken, Trakya'da 3 bin 687 sandıkta 1 milyon 286 bin 963 kişinin seçmen listelerinde yer aldı.



Yeni Anayasa için referandum u oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı. Referanduma katılmak için İlhami Ertem Anadolu Lisesi'ne gelenler sandıkların önünde kuyruk oluşturdu. Seçmen kontrolünün ardından sandık başkanlığınca oy kullanacak olan kabine cep telefonlarıyla gitmelerine izin verilmedi. Üzerinde 'evet' ve 'hayır' seçeneklerinin bulunduğu oy pusulasına 'tercih' mührü basarak kullanılan oylar, şeffaf sandıklara atıldı. Edirne genelinde referandum a yoğun katılım olduğu gözlendi. Edirne'de YSK verilerine göre 4'ü cezaevi olmak üzere 935 sandık kuruldu. Bu sandıklarda 308 bin 129 kişinin seçmen listesinde yer aldığı açıklandı.



"HEYECANDAN UYUYAMADIM"



Sabah erken saatlerde oy kullanmak için İlhami Ertem Lisesi'ne gelen Selim Ercan, sabaha kadar heyecandan uyuyamadığını ve bir an önce oy kullanmak içinde erken geldiğini söyledi. Sandık başkanlarının işlemlerini tamamlamasını ve oy verme saatin sınıf kapısında bekleyen Ercan, "Sonucun ne olacağını çok merak ediyorum. Sabaha kadar heyecandan uyuyamadım. Sabah erkende de oy kullanmak için okula geldim. Referandum ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de oy verme işlemi olan okullarda güvenlik tedbiri aldı.



TEKİRDAĞ'DA HALK OYLAMASI



Tekirdağ'da referandum oylaması sabah 08.00'da başladı. Erken saatlerden itibaren okullarda yoğun katılım olduğu gözlendi. Oy kullanmaya gelenlerin daha çok yaşlılardan oluşması dikkat çekti. Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okuluna oy kullanmak için ilk gelenler, işlemlerinin ardından şeffaf sandıklarda oy kullandı. Düşerek kalça kemiğini kırdığını anlatan 60 yaşındaki Mehmet Parlakyıldız, eşinin yardımı ile ve iki ayaklı destek demiriyle oy kullanmaya geldi. Oy vermenin vatandaş görevi olduğunu ifade eden Parlakyıldız, "Geçenlerde bir kaza sonucu kalça kemiğim kırıldı. Ancak ben erkenden kalkarak eşimle birlikte oy kullanmaya geldim. Çocuklarımın ve torunlarımın geleceği için oy kullanacağım" dedi.



KIRKLARELİ'NDEKİ OYLAMA



Kırklareli'nde Anayasa referandum u halk oylaması sabah 08.00'de başladı. Vatandaşlar oy kullanacakları okullarda referandum a yoğun katılım gösterdi. Sandık başlarında yapılan kontrollerin ardından evet yada hayır yazılı oy pusulasına 'tercih' mührü basanlar şeffaf sandıklarda oy kullandı. Özellikle yaşlıları sabah erken saatlerden itibaren referandum a katılarak oy kullandıkları gözlendi.



TRAKYA'DA Kİ SEÇMEN SAYISI



YSK verilerine göre, Edirne genelinde 4'ü cezaevi olmak üzere 935 sandık kuruldu. Bu sandıklarda toplam 308 bin 129 kişi halk oylamasında oy kullanacak. Tekirdağ'da 11'i cezaevi olmak üzere 1942 sandıkta, 709 bin 236 kişi, Kırklareli'nde ise 6'sı cezaevi 810 sandıkta 269 bin 598 kişi halk oylamasında oy kullanacak. Trakya genelinde seçmen ve sandık sayısı ise 3 bin 687 sandıkta 1 milyon 286 bin 963 kişi olarak açıklandı.



4)OYUNU SEDYE ÜZERİNDE KULLANDI



MUĞLA genelinde kurulan 1983 sandıkta 690 bin 631 seçmen, oy kullanıyor. Sabahın erken saatlerinde sandık başına akın eden Muğlalılardan 81 yaşındaki Gülayşe Sağlam, ambulansla getirildiği okulda sedye üzerinde oyunu kullandı.



Muğlalılar saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Seçmen sayısı sıralamasında 319 sandık ve 119 bin 952 seçmenle Bodrum ilk sırayı aldı. Bodrum'u sırasıyla 290 sandık ve 108 bin 516 seçmenle Fethiye, 318 sandık ve 103 bin 619 seçmenle Milas, 226 sandık ve 79 bin 505 seçmenle Menteşe, 174 sandık ve 65 bin 216 seçmenle Marmaris, 144 sandık ve 45 bin 961 seçmenle Seydikemer, 97 sandık ve 35 bin 388 seçmenle Ortaca, 118 sandık ve 34 bin 918 seçmenle Yatağan, 84 sandık ve 27 bin 385 seçmenle Dalaman, 77 sandık ve 26 bin 447 seçmenle Köyceğiz, 61 sandık ve 19 bin 259 seçmenle Ula, 49 sandık ve 16 bin 295 seçmenle Datça ve 26 sandık ve 8 bin 170 seçmenle Kavaklıdere takip etti.Seçmenden belden aşağısı felç Gülayşe Sağlam, dikkati çekti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Nakil Aracı ile Atatürk İlkokulu'nda getirilen Sağlam, sağlık görevlileri ile yakınlarının nezaretinde oyunu kullanıp, "Hayırlısı olsun" dedi.



5)SANDIK BAŞINA SEDYE İLE GÖTÜRÜLDÜ



ERZİNCAN'da yaşayan felçli Fatma Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında oy kullanmak için sandık başına sedye ile götürüldü.



Erzincanlılar, sabah erken saatlerden itibaren bağlı bulundukları seçmen sandıklarında oylarını kullanmaya başladı. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan felç hastası Fatma Canpolat (76) oy kullanmaya ambulans ve sedye ile gitti. Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evinden sedye ile alınan yaşlı kadın, oy kullanacağı okuldaki sandık başına götürüldü. Burada sedye ile okul binasına taşınan Fatma Canpolat, sandık başkanın oy kullanma sürecini anlatmasının ardından paravanın arkasına götürülerek, oyunu kullandı. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınarak evine götürüldü Sağlık görevlilerine teşekkür eden Fatma Canpolat; "Allah hepinizden razı olsun" dedi.



Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan ise, referandum dolayısıyla 21 ekip ve 53 personelle, evlerinde yaşayan hastaları alarak, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine götürüldüğünü söyledi.



6)ANTALYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI(EK)



7)AFYONKARAHİSAR'DA VE BURDUR' DA OY VERME İŞLEMLERİ



AFYONKARAHİSAR'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri başladı. Afyonkarahisar'da saat 08.00'de okullara kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan ve üzerinde 'evet' ve hayır' yazan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu'ndaki sandıklarda oy kullanan seçmenlerden bazıları "Oyumuzu kullandık. Seçimin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Afyonkarahisar'da 1680 sandıkta toplam 500 bin 722 seçmen oy kullanacak. Afyonkarahisar il genelinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda oy kullanma işlemlerinin sorunsuz ve olaysız başladığı belirtildi.



BURDUR'DA OY VERME İŞLEMLERİ



BURDUR'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri başladı. Okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler sabah 08.00'den itibaren oy vermeye başladı. Oy verecekleri sandıkların bulunduğu sınıflara gelen vatandaşlar seçmen listelerinde isimlerini kontrol ettikten sonra üzerinde 'evet' ve hayır' yazılı oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.



Sabah sandığa giden seçmenlerin çoğunluğunun bugün çalışanlar olduğu gözlemlendi. Burdur genelinde 654 sandıkta 194 bin 296 seçmen oy kullanacak.



8)AYDINLI SEÇMEN SANDIĞA GİDİYOR



AYDIN'da 18 maddelik anayasa değişikliğini öngören referandum için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.



Aydın'da anayasa değişikliği halk oylaması sorunsuz başladı. Sabah saatlerinde vatandaşlar oy kullanacakları okullardaki sandık başına geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı bilgilere göre 6'sı cezaevinde olmak üzere 670 seçim mahallinde kurulacak 2 bin 330 sandıkta 794 bin 509 seçmen sandıkta oy kullanarak tercih yapacak. En fazla seçmene sahip olan Efeler ilçesinde 555 sandıkta 206 bin 75 seçmen, en az seçmene sahip Karpuzlu ilçesinde ise 32 sandıkta 9 bin 163 seçmen sandık başına giderek oy kullanacak. Bozdoğan'da 92 sandıkta 25 bin 949, Buharkent'te 29 sandıkta 9 bin 414, Çine'de 148 sandıkta 39 bin 994, Didim'de 149 sandıkta 56 bin 664, Germencik'te 98 sandıkta 31 bin 746, İncirliova'da 98 sandıkta 35 bin 278, Karacasu'da 59 sandıkta 14 bin 778, Koçarlı'da 74 sandıkta 18 bin 169, Köşk'te 63 sandıkta 20 bin 104, Kuşadası'nda 208 sandıkta 79 bin 721, Kuyucak'ta 68 sandıkta 21 bin 593, Nazilli'de 318 sandıkta 112 bin 646, Söke'de 248 sandıkta 87 bin 595, Sultanhisar'da 52 sandıkta 15 bin 536, Yenipazar'da 39 sandıkta 10 bin 084 seçmen oy kullanacak.



9)ÇANAKKALE'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



ÇANAKKALE'de 18 maddelik anayasa değişikliği için halk oylamasında oy verme işlemi başladı. İlk saatlerden itibaren referandum a katılımın yoğun olduğu görüldü.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında Çanakkale'de 12 ilçe, 11 belde, 81 mahalle ve 574 köyde 790 binada kurulan bin 414 sandıkta toplam 397 bin 443 seçme oy kullanacak. Saat 08.00'de başlayan oy verme işleminde bir olumsuzluk yaşanmadı. Oy kullanılan okulların girişinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yazdan kalma bir gün yaşanan kentte vatandaşlar erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullandı.



10)ESKİŞEHİR, BİLECİK VE KÜTAHYA'DA REFERANDUMA İLGİ BÜYÜK



ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik illerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri devam ederken, seçmenler sandık başlarında kuyruk oluşturdu.



Eskişehir'de sabah erken saatlerden itibaren okullarda oy vermeye gelenler kuyruklar oluşturdu. Bazı yaşlı seçmenler torunlarıyla, bazı kadınlar da kucaklarında cocukarıyla oy kullanmaya geldi. Seçimlerin sakin geçtiği Eskişehir'de 1912 sandıkta 635 bin 61 seçmenin oy kullanması bekleniyor.Bilecik'te de seçmen referandum a ilgili gösterdi. Kayıtlı 151 bin 752 seçmenin bulunduğu Bilecik'te de sandık başlarında kuyruklara rastlandı.Kütahya'da da sabahleyin vatandaşlar oy verecekleri okullara gelmeye başladı. Vatandaşlar, oluşturdukları kuyruklarda bekleyip oylarını kullandı. Kütahya'da kayıtlı 420 bin 471 seçmen 1515 sandıkta oy kullanacak.



