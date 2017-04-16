Dha Yurt - Seçim Bülteni-25
Siverek'te, silahlı kutlamaŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Anayasa değişikliği oylamasının resmi olmayan sonuçlarının ıçkalanmasının ardından yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerlere ateş açtı.
Siverek'te, silahlı kutlama
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Anayasa değişikliği oylamasının resmi olmayan sonuçlarının ıçkalanmasının ardından yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerlere ateş açtı.
Anayası değişikliği oylamasının ardından resmi olmayan sonuların açıklanması ile Siverek ilçesinde kutlamalar gerçekleştirildi. İlçe sokaklarında uzun araç kuyrukları oluşturulurken, birçok bölgeden dakikalarca silah sesleri duyuldu. Tabanca ve tüfek sesleri ilçenin birçok yerinden yankılanırken, şans eseri yaralanan olmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çatıdan Siverek görüntüsü
Sıkılan silah sesleri
Türk bayrakları ile araç konvoyların
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-
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Erzurum referandum sonuçlarını kutladı
ERZURUM'da, anayasa değişikliği halk oylamasında referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Partililer, kutlama yaptı. Parti binası önünde toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüdü. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 74.5 oranında evet diyerek 30 büyükşehir arasında birinci olan Erzurum'da kutlamalar AK Parti İl binası önünde başladı. Yüzlerce aracın konvoy yaptığı kent merkezinde, vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ve 'evet' yazılı dövizlerle katıldı. Erzurum kent merkezindeki kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Araça komvoyu
-Rabia işareti yapanlar
-Araçların üzerine çıkanlar
-Türk bayrakları ile slogan atanlar
-Halay çeken vatandaşlar
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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Konya'da 'evet' sevinci
KONYA'da 1 milyon 298 bin 525 kişinin oy kullandığı referandum da yüzde 72.88 'evet' oyu, yüzde 27.12'de 'hayır' oyu çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından AK Partililer, kent meydanında ve caddelerde zafer kutlaması yaptı.
1 milyon 475 bin 597 bin seçmenin bulunduğu Konya'da 4 bin 287 sandıkta seçmenler oy kullandı. Katılım oranının yüzde 88 olduğu kentte, yüzde 72.88 'evet', yüzde 27.12 'hayır' oyu çıktı. Sonuçların ardından coşkulu bir kutlama başladı. Bazıları araçlarıyla zafer turu atarken bazıları da ellerinde Türk bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanıp, seçim sonuçlarını kutladı.
Görüntü Dökümü
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Kutlamalardan genel ve detay
Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA
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Muğla'da referandum kutlaması
MUĞLA'da bazı vatandaşlar, referandum sonucunu meydanda kutladı.
AK Parti Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla, Atatürk heykelinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydandakiler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şarkılar ve davul-zurna eşliğinde eğlendi. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal da partilileri yalnız bırakmadı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı kutlamalar, havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Meydandaki kutlamalardan görüntü
Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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Batman'da referandum kutlaması
Batman'da da Ak Partililer, referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Turgut Özal Bulvarı'na çıkarak araçlarıyla şehir turu attı. Türk bayrakları ve parti flamalarıyla tur atan partililer, geç saatlere kadar Ak Parti il binası önünde sevinç gösterilerinde bulundu. Polis, gösterilerin yapıldığı güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: BATMAN
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Samsun'da coşkulu referandum kutlaması
SAMSUN'da, anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine vatandaşlar şehrin birçok noktasında kutlama yaptı.
Bugün yapılan referandum da resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine Samsun'da vatandaşlar, şehrin çeşitli yerlerinde toplandı. Bu yerlerden biri olan İlkadım İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı kutlamalarda, 'Recep Tayyip Erdoğan' lehine tezahüratlar yapıldı.
Görüntü dökümü
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-Kutlamalardan detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Meşale yakarak gezen araçlardan detaylar
-Slogan atan vatandaşlardan detaylar
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,
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Tokat'ta referandum kutlaması
TOKAT'ta Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhuriyet Meydanında kutlama yapıldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre ülke genelinde 'evet' oylarının yüzde 50 oranının geçmesinin ardından vatandaşlar araçları ile Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde konvoy yaparken, bazıları ise Valilik önündeki alanda toplandı. Ellerindeki Türk bayrağı ile seçimi kutlayan partililer, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Burada kutlamalara katılan AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, seçime katılanlara teşekkür ederek şöyle konuştu: '
'Gözleriniz aydın olsun. Dünya dört gözle bekliyor. Dört gözle Türkiye'yi seyrediyor. Tabi ki bir yanda mazlumlar, bir yanda ümmet, bir yanda o şer odaklar 1453'ten kuyruk acısı olanlar bizleri seyrediyorlardı. Zannedersem cevabı aldılar. Bugün çocuklarımızın yarınlarının temelini attığımız bir gün, bizlerin yaşadığı sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamayacak. Bugün yeni Türkiye'nin temelini attınız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.
Daha sonra ise meydan da havai fişek gösterisi yapıldı.
Görüntü Dökümü:
-Kent merkezinden görüntü
-Kutlama yapanlar
-İl Başkanın konuşması
-Havai fişek gösterileri
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,
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Kahramanmaraş'ta 'Evet' coşkusu
ANAYASA değişikliği halkoylamasında ezici çoğunlukla 'evet' oyunun çıktığı Kahramanmaraş'ta, Ak Partililer kutlama yaptı.
Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş Ak Parti il binası önünde toplandı. Milletvekilleri, kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür ederken, partililer de uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Parti binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Parti önündeki kalabalık
Kalabalığın bayrakları sallaması
Konvoy
Davulla oynayanlar
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-
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