Dha Yurt - Seçim Bülteni-23
Mehmet Şimşek: Milletimize hizmete devam edeceğizBAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Mehmet Şimşek: Milletimize hizmete devam edeceğiz
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Ak Parti İl Başkanlığı'nda Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını takip etti. Şimşek, parti binasında davul ve zurna eşliğinde halay çekip sevinç gösterisinde bulunanlara teşekkür etti. Gaziantep'in aldığı 'evet' oyu için herkese teşekkür eden Şimşek, şunları söyledi:
"Gaziantep'e teşekkürler, sağ olun Gaziantep, var olun Gaziantep. Gaziantep her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış Türkiye'nin önünü açmıştır. Allah razı olsun hepinizden. Helal olsun Gaziantep'e. Ben bütün ekimizi canı gönülden kutluyorum. Geneli üzerine yorumu sayın Başbakanımız yapacak. Allah'ın izniyle biz dün olduğu gibi milletimize yarın da hizmete devam edeceğiz."
Şimşek, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ak Parti İl Başkalığı
Toplanan kalabalık
Halay çekenler
Mehmet Şimşek ve milletvekilleri
Mehmet Şimşek'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN, Metin Faruk TAMER - GAZİANTEP-DHA)
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Çavuşoğlu: Yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacak
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık gerçek anlamda yeni Türkiye'nin var olduğunu vurgulayarak, yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacağını söyledi.
Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar Ak Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Parti önündeki dev platformdan referandum sonuçlarını takip eden partililer, resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli kazanılan zaferi kutlarken, Antalya'da evet oylarının hayır oylarına göre düşük çıkmasına üzüldü.
Bina önüne kurulan platforma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer çıkarak vatandaşlara seslendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeni Türkiye 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine ulaşacak. Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacaktır. Dava arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, sandık başında bekleyen gönüllülerimize, bu dava için bugüne kadar gönül vermiş tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Antalya'da elimizden gelen çalışmayı yaptık. Sizlerle gece gündüz çalıştık. Gitmedik yer bırakmadık, girilmedik ev, varılmadık iş yeri bırakmadık. Bu bakımdan vicdanen rahatız. Türkiye'de evet çıkması için elimizden gelen katkıyı sağladık. Her seçimde olduğu gibi fedekarca, hiçbir menfaat gütmeden, kutlu yolculuk için Türkiye Cumhuriyeti için, vatanı, milleti, bayrağı, devleti için çalışan tüm dava arkadaşlarıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle omuz omuza çalışmak bu kutlu yolculukta yürümek bizim için onurdur, şereftir" diye konuştu.
EN GÜZEL MESAJ
Milletvekili Mustafa Köse ise tarihe şahitlik yaptıklarını kaydetti. Köse, "Bu millet çok önemli bir dönemeci geçti. Tarihi bir kararı verdi. Bu millet bizi hiç yanıltmadı. Her seçimden alnımız ak, başımız dik çıktık. Hangi seçime girersek girelim Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu millet birleşti. Devlet- millet düşmanlarına, hainlere karşı beraber oldu bir oldu, bu milletin düşmanlarına en güzel mesajı verdi. Evet ve hayır diyeniyle bir olacağız. Bugün hayır diyenler 'İyi ki evet çıkmış' diyecekler" dedi.
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANDIK
Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise şöyle konuştu:
"Alınan sonuç anamızın ak sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yasal çalışmalara başlayacağız. Güçlü istikrarlı ve büyüyen Türkiye dedik. Bu zafer bağımsız Türkiye'nin zaferidir. Bu yeni sistemle daha güçlü bir Türkiye'nin yarınlara umutla bakan güçlü bir Türkiye, evet de hayır da diyen eşitlendi. Bu bizim İkinci Kurtuluş Savaşı'mızdı, bunu biz kazandık. Darısı başka seçimlere."
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ülkenin önünde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, hayır diyenlerin de bu sonuçtan kazançlı çıkacağını söyledi.
ÜLKELERE MESAJ VERDİK
Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de "Hepinizden Allah razı olsun. Millet hayır demedi. Yine bir tarih yazdınız. Kazanan Türkiye oldu, Antalya oldu. Sefer bizden zafer Allah'tan. Bu zaferde en çok emeği geçen cefakar kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yalanları, hayır çetesini, onları alt üst ettiniz. Zor bir süreçti. Devam ediyoruz, çalışacağız. Bu millete hizmet etme vazifesini yerine getirmeye devam ediyoruz. Referanduma müdahale etmeye çalışan ülkelere gereken mesajı verdik" diye konuştu.
MEHTER MARŞI
Konuşmaların ardından havai fişekle kutlama yapıldı. Alanda kalan vatandaşlar Türk bayraklarıyla eğlenirken, bir vatandaş da Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini birlikle salladı. Alanda çalan müzikler arasında Mehter Marşı da yer aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Parti binası önü bayrak sallayan partililerin görüntüsü
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Bakan Çavuşoğlu ve milletvekillerinin sahnede bayrak sallarken görüntüleri
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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Trabzon'da havai fişekli referandum kutlaması
CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören referandum sonuçları ülke genelinde netleşmeye başlarken, Trabzon'da AK partili seçmenler de Atatürk Alanı'nda toplanarak seçim sonuçlarını havai fişek gösterileriyle kutladı.
Anayasa değişikliği referandum unda resmi olmayan verilere göre Trabzon'da halk oylaması sonuçları yüzde 66.50 'Evet', yüzde 33.50 oranında da 'Hayır' oyuyla oluştu. Katılım oranın yüzde 85'e ulaştığı seçimin resmi olmayan sonuçları sonrası Trabzon'da çok sayıda Ak partili seçmen Atatürk Alanı'ndaki parti il binası önünde toplanarak seçim sonuçlarını kutladı. Türk bayrağının yanı sıra 'Evet' yazılı bayraklar taşıyan kalabalığı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve parti teşkilat üyeleri parti binasının balkonundan selamladı. Ülke genelinde sonuçların netleşmeye başlamasının ardından Ak Partiler, seçim zaferini havai fişek gösterisiyle kutladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi sonrası kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için sloganlar attı. Çok sayıda polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı kutlamalara çevreden geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti.
Görüntü sıralaması
Kutlamadan görüntüler
Detaylar
Haber: Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO / TRABZON
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Rize'de coşkulu referandum kutlaması
RİZE'de, anayasa değişikliği halk oylamasında ezici bir farkla 'evet' oyu açıkmasını Ak Partililer horon tepip havai fişek atarak kutladı.
Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan kalabalık Recep Tayyip Erdoğan şarkısına eşlik etti, kemençe eşliğinde horon oynadı. Kalabalık içinde elindeki bastonuyla tek başına horon oynayan 78 yaşındaki İsmail Yılmaz ilgi çekti. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı alanda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Konvoy oluşturanlar da araçları ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde tur attı. Bir kamyonun kasasına doluşan kalabalıktaki bazı kişilerin Rabia ve Bozkurt işareti yaptığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Havai fişek gösterileri
Araç konvoyları
Horon oynanması
Detaylat
Haber-kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-
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Ak Partililer seçim sonucunu havai fişeklerle kutladı
Ordu'da AK Parti İl binası önünde koplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti binası önünde kurulan platforma çıkan AK Parti Ordu milletvekilleri ve belediye başkanları ile parti yöneticileri birer konuşma yaptı. Daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi. Kutlamalar müzik şöleniyle devam etti.
Görüntü Dökümü
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-Ak Partili yöneticilerin konuşması
-Kutlamalardan görüntü
-Havai fişek gösterisinden görüntü
-Müzikli eğlenceden görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-
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Sivas'ta 'evet' sevinci
ANAYASA değişikliği için yapılan halk oylamasında, kesin olmayan sonuçlara göre 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Sivas kent meydanında toplanan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.
Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında 'evet' oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Sİvas'ta çoğunluğunu AK Partililer'in oluşturduğu gruplar Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı. Davul, zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.
Görüntü Dökümü:
-Kent meydanından görüntüler
-Meşalelerle ve araçlarla kutlama yapanlar
-Havai fişek gösterisi
-Davul zurna eşliğinde halay çekenler
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Hayırlar önde, yüzde 50.98
REFERANDUM sonuçlarını memleketi Antalya'da takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, genel merkezin rakamlarına göre hayır oylarının yüzde 50.98 önde olduğunu ve manipülasyon yapıldığını öne sürdü.
Antalya Adliyesi'nde beraberinde CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök ve İl Başkanı Mustafa Erdem ile birlikte ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, gazetecilere açıklama yaptı. Ankara genel merkezde Yüksek Seçim Kurulu'nunda modelinin aynısının bulunduğunu belirterten Budak, "Şu anda YSK'nın açıkladığı sandıkların girildiği oran yüzde 70. Ama bakıyoruz televizyon kanallarına sadece Anadolu Ajansı'ndan alınan haberlerle seçimin bittiğinin duyurusunu yapıyorlar. Büyük bir manipülasyon bu, biz de ıslak imzalıların tamamını aldık, tamamı elimizde. Onun için bu itirazlar devam edecek. Şu anda bizim kendi kayıtlarımıza göre, Ankara genel merkezin kayıtlarına göre hayırlar önde. Hayırlar yüzde 50.98. Biraz önce görüştüm arkadaşlarımla, burada büyük bir manipülasyon yapılıyor. Bütün itirazlarımızı yapılıyor, onun için hiç kimse kuşkuya kapılmasın. Birincisi bu" diye konuştu.
YSK'NIN SON DAKİKA KARARLARI YARGIYA TAŞINACAK
Budak, ikinci konu olarak ise YSK'nın maç devam ederken kural değiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kanun var, seçim kanunu var. Net belli, mühürsüz oylar iptal edilir. Bunların iptal edilmeyeceği açıklanıyor. İki kendi genelgeleri var, genelgelerine aykırı bir tavır içindeler. Onun için bunların hepsi bu seçimin üzerine şaibe düşürmüştür. Bu saatten sonra yapılacak iş yine hukuka dayanarak itirazlarımızı net olarak yapmaktır. Antalya'da açık ara hayırlar önde. Bakıyoruz İstanbul, İzmir, Ankara önde. Nasıl oluyor böyle? Adana, Hatay'da aynı, Mersin öyle. Türkiye'nin bütün illerinde ya kafa kafaya ya büyük farkla hayırlar önde. Zaten mantık bunu gerektiriyor. Mantıklı, serinkanlı olmak lazım. Türkiye'de hukukun gereğini yapacağına inancımız tam ve sonsuz. O yüzden YSK'nın aldığı son dakika kararları da yargıya taşınacak. Bunların hepsi suçtur. Suçlular da cezalandırılacaktır. Eğer bu ülke hukuk devletiyse suçlular cezalandırılacaktır. Net olarak bunlar ifade etmek istiyorum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çetin Osman Budak açıklama
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)
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Seçim sandığının açılması
Zarfların sayılması
Oyların sayımı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adliye dış plan
Oyların adliyeye gelişi
Köpekli polislerin devriye atması
Seçim yazılarından görüntü
Oyları getiren kalabalıktan görüntü
Çetin Osman Budak adliye bahçesinde
Atlı polislerin görüntüsü
Aramalardan görüntü
Oyların adliyeye getirilmesi
Detaylar
Haber-Kamera: ANTALYA
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CHP İl Başkanı Keskin: Türk halkı başkanlık sistemini benimsemedi
KAYSERİ'de referandum sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Türk halkı başkanlık sistemini benimsememiştir.
Referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, "Seçim adaletsiz oldu. Devletin bütün olanaklarını kullanan, kural tanımayan, yasa tanımayan ve insanlara saldıran bir seçim süreci yaşandı. Sonuçlar çok muamma. Anayasa değişikliğinde bu oranların konuşulması soru işareti. Şu anda Türkiye'nin yüzde 60 sandıklarına CHP itiraz etti. Mühürsüz oylar çıkmaya başladı. Bu kadar kritik puanlarda bunlar çok önemlidir. Birin altına düşen rakamlarda dolayı itiraz ediyoruz. Türk halkı başkanlık sistemine hayır demesini itiraz sonuçlarında göreceğizö dedi.
Milliyetçi seçmenlerin Kayseri ve Türkiye'de gereğini yaptığını ifade eden İl Başkanı Keskin, "Halkın verdiği oylarla siyasilere verdiği mesaj, Türk halkının başkanlık sistemini benimsemediğidir. Referandumda parti ve lidere karşı bir oy kullanımı yapıldı. Kayseri'de bizim hedefimiz yüzde 35 civarında idi. Türk halkı halen bu anayasa değişikliğine rakamsal olarak 50 virgüllü oylar vermiş olsa geçit vermemiş benimsememiştir. Türk Milliyetçileri Kayseri'de ve Türkiye'de gereğini yapmış liderlerine karşı duruşunu göstermiştir" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
CHP İL Başkanı Feyzullah Keskin'in açıklaması
Kayseri adliyesine getirilen oy çuvalları ve sıra bekleyen sandık müşahitleri
Detay görüntü
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,
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Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası tartışmaya neden oldu
KONYA'da, referandum da bir sandıkta yapılan sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıkması, tartışmalara neden oldu.
Müşahitlerin itirazı üzerine sandık başkanı İlçe Seçim Kurulu yetkililerine sordu, pusulalardan birinin 'evet' olarak kabul edilmesine karar verildi.
Merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu'na kurulan 1415 numaralı sandıkta, sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıktı. CHP'li müşahitlerin oyun geçersiz sayılması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada okulda görevli polisler sınıfa gelerek tartışmayı büyümeden önledi. Durumu İlçe Seçim Kurulu'na bildiren sandık başkanı, zarftan çıkan oylardan birinin 'evet' olarak sayılması gerektiği cevabını aldı.
1415'nolu sandıkta kullanılan 365 oydan 8 geçersiz, 193 evet, 164 hayır oyunun çıktığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Tartışmadan ve itirazdan detay
Genel ve detay
Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))
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