Dha Yurt - Seçim Bülteni-22
Demirtaş'ın sandığından 'hayır' çıktıHDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne F Tipi Cezaevi'nde oy kullandığı sandıkta 'hayır' önde çıktı.
Demirtaş'ın sandığından 'hayır' çıktı
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne F Tipi Cezaevi'nde oy kullandığı sandıkta 'hayır' önde çıktı.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nde 9902 numaralı sandıkta oy kullandı. 135 seçmenin bulunduğu sandıkta 123 'hayır', 12 'evet' oyu çıktı.
Haber: Ali Can ZERAYEDİRNE, -
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Baykal'ın sandığından 'hayır' çıktı
CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Antalya'da oy kullandığı sandıktan 'hayır' çıktı.
Deniz Baykal, Muratpaşa İlçesi Barbaros İlkokulu'ndaki 1018 no'lu sandıkta oy kullandı. 350 oyun kullanıldığı sandıkta 304 'hayır', 41 'evet' oyu çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.
Haber : ANTALYA, -
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Çavuşoğlu'nun sandığından 'evet' çıktı
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da oy kullandığı sandıktan 'evet' oyu çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'ndaki 2334 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun sandığında kayıtlı 387 seçmenden 330'u oy kullandı. Sandıktan 174 evet, 139 hayır oyu çıkarken, 17 oy da geçersiz sayıldı
Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -
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Nikah töreninden önce oylarını kullandılar
BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, referandum günü evlenen Metin Aydın ile Ayşegül Turan, nikah öncesi sandık başına gidip oy kullandı.
Cumhurbaşkanlığı sistemi Anayasa Değişikliği referandum u için Orhangazi'de referandum günü Orhangazi Belediyesi'nde memur olarak çalışan Metin Aydın, İznikli Ayşegül Turan ile dünya evine girdi. Referandum gününe nikah tarihi alan çift düğün öncesinde önce sandığa sonra nikah masasına oturdu. Orhangazili Metin Aydın, Kız İmam Hatip Lisesi'nde bulunan 1036 numaralı sandığa giderek burada oyunu kullandı. Gelin Ayşegül Turan ile birlikte sandığa giden damat Metin Aydın, "Bugün bizim için heyecanlı bir gün. Vatan, milletimizin geleceği ile ilgili önemli bir karar veriyoruz. Bu önemli günde biz de Ayşegül ile önemli bir karar verdik. Ayşegül oyunu İznik'te kullandı. İnşallah biz de burada vatanımız için hayırlı olanı yaptığımıza inanıyoruz. Akşamı da inşallah bizim mutlu günümüz olacak. heyecanlıyız" diye konuştu.
Ayşegül Turan ile Metin Aydın oylarını kullandıktan sonra nikah masasında imzaları atıp düğün yaptı.
Görüntü Dökümü:
Gelin arabasının gelişi,
gelin damadın okula girişi,
oy kullanacakları salona girişleri,
oy kullanmaları, çıkışları, tebrikleri kabulleri,
röp
Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), -
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