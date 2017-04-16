Dha Yurt Seçim  Bülteni-2

1)MEHMET ŞİMŞEK, GAZİANTEP'TE OY KULLANDI



BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Anayasa değişikliği halkoylaması oyunu, seçim bölgesi Gaziantep'te kullandı.Mehmet Şimşek, sabah erken saatlerde Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hasan Celal Güzel İlkokulu'na gidip 1021 numaralı sandığın ilk oyunu kullandı. Okuldaki sandıkları da dolaşan Şimşek, oy kullanan vatandaşlarla sohbet etti. Okul çıkışında gazetecilere konuşan Şimşek, Cumhuriyet tarihinin en önemli Anayasa reformlarından biri için oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, şöyle dedi:



"Cumhuriyet tarihimizin en önemli Anayasa reformlarımızdan biri için oyumu kullandım, vatandaş olarak görevimi yerine getirdim. Artık söz de, karar da milletin. Kampanya bitti, bugüne kadar çalıştık, son söz milletimizin. Milletimiz hangi kararı verirse ülkemiz için en güzeli o olacaktır. Ben sabahları çok erken uyanırım, kalkınca da oyumu kullandım."



Görüntü Dökümü



----------------------------



Hasan Celal Güzel İlköğretim Okulu



Sandığın bulunduğu sınıf



Mehmet Şimşek'in gelişi



Şimşek'in oyunu kullanması



Şimşek'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB



======================================================



2)BURSA'DA VATANDAŞLAR REFERANDUM İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ



CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için Bursa'da vatandaşlar, sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlarında yoğunluk olduğu gözlendi.Bursa'da referandum için oy kullanma işlemleri, saat 08.00'de başladı. Toplam 2 milyon 107 bin 944 seçmenin 5 bin 739 sandıkta oy kullanacağı referandum nedeniyle polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Erken saatlerden itibaren katılımın yoğun olduğu gözlendi. Kentte oy verme işlemleri, saat 17.00'de son bulacak.



Bursa Milletvekili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da oyunu saat 15.00'de merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi'nde kullanacak.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Vatandaşların oy kullanmak için okullara gelişi



-Yaşlı kadına merdivenleri çıkmasında yardım eden polis



-Sandıklardan görüntüler



-Oy kullanan vatandaşlar



-Detaylar



Mehmet İNAN/BURSA, -



Süre: 3 dakika 20 saniye Boyut: 155 MB



=====================================================



3)ESKİŞEHİR, BİLECİK VE KÜTAHYA'DA REFERANDUMA İLGİ BÜYÜK



ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik illerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri devam ederken, seçmenler sandık başlarında kuyruk oluşturdu.Eskişehir'de sabah erken saatlerden itibaren okullarda oy vermeye gelenler kuyruklar oluşturdu. Bazı yaşlı seçmenler torunlarıyla, bazı kadınlar da kucaklarında cocukarıyla oy kullanmaya geldi. Seçimlerin sakin geçtiği Eskişehir'de 1912 sandıkta 635 bin 61 seçmenin oy kullanması bekleniyor.



Bilecik'te de seçmen referandum a ilgili gösterdi. Kayıtlı 151 bin 752 seçmenin bulunduğu Bilecik'te de sandık başlarında kuyruklara rastlandı.Kütahya'da da sabahleyin vatandaşlar oy verecekleri okullara gelmeye başladı. Vatandaşlar, oluşturdukları kuyruklarda bekleyip oylarını kullandı. Kütahya'da kayıtlı 420 bin 471 seçmen 1515 sandıkta oy kullanacak.







ESKİŞEHİR, -



==================================================



4)YALOVA'DA REFERANDUM İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



YALOVA'da seçmen, anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor. Oy kullanılan okullarda, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandığı gözlendi.



Yalova'da, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğinin oylandığı halk oylaması için vatandaşlar, 463 sandıkta oy kullanmaya başladı. İl genelinde 169 bin 321 seçmen bulunuyor. Merkez İlçe'de 94 bin 920, Çiftlikköy'de 24 bin 913, Çınarcık'ta 21 bin 702, Altınova'da 17 bin 171, Armutlu'da 6 bin 508 ve Termal'de 4 bin 107 seçmen oy kullanacak. Oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Okulun seçmenlere açılması



-Oy verme işlemi



(boyut: 34 mb) (süre: 1.04 dk)



===================================================