Dha Yurt Seçim Bülteni-19

1)SİLVAN'DA KEDİNİN GİRDİĞİ TRAFO PATLADI







DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde, oy kullanma işleminin bittiği saatlerde Hükümet Konağı bitişiğindeki trafoya giren kedi, trafonun patlamasına neden oldu. Patlama nedeniyle yaklaşık 20 dakika ilçe geneline elektrik verilemedi.Silvan İlçesi Cami Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı bitişiğindeki trafoya, oy verme işleminin sona erdiği saat 16.00 sıralarında giren bir kedi, patlamaya sebep oldu. Trafoda meydana gelen patlamada kedi parçalanırken, ilçe genelinde de elektrikler kesildi. Korku ve paniğe yol açan patlama ile birlikte itfaiye ve dedaş ekipleri söz konusu trafo merkezine geldi. Anında yapılan müdahale ve yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonunda ilçeye yeniden elektrikler verilmeye başlandı.



İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır), -



===================================================



2)ŞANLIURFA'DA OY TORBALARI SEÇİM KURULU'NA GETİRİLİYOR



ŞANLIURFA'da Anayasa Değişikliğine ilişkin saat 07.00'de başlayan referandum oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Oy torbaları güvenlik önlemi altında Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.3 bin 349 sandıkta oy verme işleminin saat 16.00 itibarıyla sona ermesinin ardından okullarda açılan sandıklar, sayımın ardından görevliler, tarafından tutanak altına alınarak torbalara konulup mühürlendi. Sandık görevlileri güvenlik güçleri gözetiminde mühürlü torbaları ve tutanağı GAP Arena Spor Salonundaki merkez Seçim Kurulu'na imza karşılığında teslim etmeye başladı.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



GAP Arena Kapalı Spor salonuna oy torbaları gelmesi



Güvenlik kontörlünden geçirilen sandık görevlileri



Sayımın yapıldığı alanda önlem alan polis



Genel ve detay görüntüler



( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-Ömer PINARŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 263MB



===============================================



ORDU'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (EK)



2)ORDU'DA OYLAR SAYILIYOR



Ordu'da sabah saat 07: 00'de başlayan halk oylamasında oy verme işlemi saat 16: 00 itibariyle sona erdi.Sandık görevlileri tarafından oy sayma işlemi başladı. Güvenlik güçleri de kentte ve seçim sandıklarının bulunduğu yerlerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Oy sayma işlemi ise halen devam ediyor.



ORDU/DHA



=================================================







3)ANTALYA' DA OYUNU PAYLAŞANA İŞLEM



Antalya'da oy kullanma kabinlerinde fotoğraf çeken 59 kişi gözaltına alındı. Oy kullanma işleminin başlamasından kısa süre sonra birçok seçmen, kullandıkları oyları cep telefonlarıyla fotoğraflayıp, sosyal medyadaki Facebook, Twitter, Instagram'daki hesaplarından paylaştı. Cep telefonunda tespit edilen fotoğraflar sonrası gözaltına alınan kişilere 'seçim kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.



YSK UYARMIŞTI



Yüksek Seçim Kurulu'nun yayımladığı seçim yasaklarında, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmenin yasak olduğu ifade edilerek, bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık başkanlarına bırakılması gerektiği açıklanmıştı.



ÖNCE İŞ, SONRA OY



Antalya'nın Kepez İlçesi Altınova Mahallesi'nde sabah saatlerinde ailesi ile girdiği serasında çiçeklerinin bakımı yapan Fatma Kurt, çiçeklerinin bakımını yaptıktan sonra oyunu kullandı. Çiçeklerin sürekli bakım istediğini söyleyen Kurt, "Bütün aile küçük bir çocuk gibi çiçeklerle ilgileniyoruz. Tüm bakımının aksatmadan zamanında yapılması gerekiyor. Aksi olduğu zaman anında kuruyor ya da hasta oluyorlar"dedi. Vatandaş olarak oy verme işleminin önemli olduğu söyleyen Kurt, "Önce işim sonra oyum" dedi. Kurt, işlerinin bitmesinin ardından oyunu verdi.



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



==================================================



4)ERZURUM'DA 834 HASTA, AMBULANSLA SANDIĞA TAŞINDI







ERZURUM'da 834 hasta ve engelli seçmen, refarandumda oy kullanmaları için personel yardımı ile ambulanslarla sandıklara taşındı. Evde bakım hizmeti verilen 2 bin 500 hastadan 834'ü oy kullanmak istediğini belirterek 112 Acil Servisten yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak sandık başına götürülen hastalar, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar evlerine teslim edildi. Ambulansla oy kullanma merkezine getirilen bir kadın ise sandık başına götürülemeyince sandık başkanı yanına geldi. Oy pusulasıyla ambulansa binen sandık başkanı, hasta kadının oy kullanmasını sağladı.



ERZURUM, -