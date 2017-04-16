Dha Yurt Seçim Bülteni-18

1)GAZİANTEP'TE SANDIKLAR SAYILIYOR



GAZİANTEP'te, Anayasa değişikliği halkoylaması sandıkları açılmaya başladı.



1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte vatandaşlar, kurulan 3 bin 345 sandıkta oy kullanıp Anayasa değişikliğine ilişkin tercihlerini yaptı. Sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saatlerin 16.00'yı göstermesiyle birlikte sona erdi. Görevliler, sandıkları açıp oyları saymaya başladı.



Görüntü Dökümü



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Sandıkların açılması



Zarfların sayılması



Çıkan tercihler



Görevlilerin oyları sayması



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 37 MB



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2)SİVAS' TA OYLAMA BİTTİ, SAYIM BAŞLADI



Sivas'ta sabah saat 07.00'da başlayan anayasa değişikliği referandum u saat 16.00'da sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il genilindeki tüm okularda sandıklar açılmaya başlandı. Sandıktan çıkan zarflar sayıldıktan sonra zarflar açılarak, 'evet' ve 'hayır' oylarının sayımına geçildi.



Görüntü Dökümü:



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-Açılan sandıklardan görüntü



-Oy sayım işlemleri



Haber-Kamera: SİVAS,



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3)BAKAN MÜEZZİNOĞLU: MİLLETİMİZİN VİCDANI NE DEDİYSE HERKES O VİCDANA TESLİM OLACAK







ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, seçim bölgesi Bursa'da, Osmangazi İlçesi'nde oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Müezzinoğlu, "Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacakö dedi.



Merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi okulu 2 bin 190 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra gazetecilere kısa açıklama yaptı. Bugün milletin vicdanının konuşacağını belirten Müezzinoğlu, şöyle dedi: "Siyasi tercihlerimiz farklı olabilir. Bugün tercihlerimiz farklı olabilir. Ama biz, birlikte büyük bir milletiz. Birlikte tarihi geleceğe yürüyen milletiz. Birlikte büyük hayalleri ve hedefleri olan bir milletiz. O nedenle bu demokrasinin güzelliğini ayrışma değil tam aksine bir birimizi daha çok sevmeliyiz. Birlikte büyük hedeflere yürümeliyiz. Önümüzde sistem değişikliğiyle ilgili öneri milletimizin vicdanına getirildi. Bugün milletimizin vicdanı konuşuyor. Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak. O vicdanın gereklerini yönetici, siyasiler millete yakışır şekilde yapmaya devam edeceklerö dedi.



Edip TEKİN/BURSA, -



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Bodrum'da oyunu veren sahile koştu (EK)



4)ÜNLÜ SANATÇILAR GÜMÜŞLÜK'TE OY KULLANDI



Bodrum İlçesi'ndeki Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan oyuncu Nejat İşler ve Mihriban Er, Kamil Durmaz İlkokulu'nda oyunu kullandı. İlk olarak saat 14.00 sıralarında dizi ve tiyatro oyuncusu Mihriban Er, 1157 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 2 yıl önce Gümüşlük'e yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a giden Er, basın mensuplarının düşüncelerini sorması üzerine gözyaşlarını tutamadı. Er, "Tabiki hayır olsun. Yönetim şeklimiz değişmesin. Hepimiz hür irademizle hareket edelim. Özgür olalım, kimse kimseye bu denli karışmasın. Bir kişinin dediği olmasın. Çoğunluğun dediği olsun. Herkes özgür olsun, mutlu olsun. Barış içinde, kimse kimseyi ayrı gayrı görmesin. Birbirimizi ötekileştirdik. Bunlar olmamalı, biz eskiden böyle değildik. Kapalı biri beni görünce bakıyor, ben onu görünce bakıyorum. Bunları istemiyorum. Hepimiz birbirimize sarılalım, el ele tutuşalım. Duygulandım çünkü Türkiye'ye bu yakışmıyor. Ben 50 yaşındayım, böyle rezil bir süreç görmedim. Ermenisi, Lazı, Türkü, Rumu, Kürdü, hepimiz biriz canız, kaynaşalım yeniden" dedi.



İŞLER, "YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA"



Ünlü oyuncu Nejat İşler de saat 15.30 sıralarında okula geldi. Sıra olmaması nedeniyle İşler hızlıca oyunu kullandı. "Hayırlı olsun" diyenlere, "Öyle olacak" diye yanıt veren İşler, basın mensuplarının duygu ve düşüncelerini sorması üzerine "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diyerek okuldan ayrıldı



Görüntü Dökümü



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-Mihriban Er ile röp,



-Nejat İşler'in oyunu kullanması ve röp.



( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla), DHA)



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