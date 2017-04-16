Dha Yurt - Seçim Bülteni-16

Bakan Müezzinoğlu: Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, seçim bölgesi Bursa'da, Osmangazi ilçesinde oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Müezzinoğlu, "Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacakö dedi.



Merkez Osmangazi ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi okulu 2190 nolu sandıkta oyunu kullanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Bugün milletin vicdanının konuşacağını belirten Müezzinoğlu, "Siyasi tercihlerimiz farklı olabilir. Bugün tercihlerimiz farklı olabilir. Ama biz, birlikte büyük bir milletiz. Birlikte tarihi geleceğe yürüyen milletiz. Birlikte büyük hayalleri ve hedefleri olan bir milletiz. O nedenle bu demokrasinin güzelliğini ayrışma değil tam aksine bir birimizi daha çok sevmeliyiz. Birlikte büyük hedeflere yürümeliyiz. Önümüzde sistem değişikliğiyle ilgili öneri milletimizin vicdanına getirildi. Bugün milletimizin vicdanı konuşuyor. Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak. O vicdanın gereklerini yönetici, siyasiler millete yakışır şekilde yapmaya devam edecekler.ö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Bakanın oy kullanacağı sınıfa gelmesi



Oyunu kullanması



Açıklamaları



Haber-Kamera: Edip TEKİN / BURSA, -



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Denizli'de 700 kişi ambulanslarla sandığa taşındı



DENİZLİ'de, referandum için oy kullanmak isteyen ancak hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen hastanedeki hastalar ile evlerdeki yatalak vatandaşlar, ambulanslar ve araçlarla oy kullanacakları sandıkları taşındı. İl genelinde 700 kişi, hastane ve evlerinden sandıklara taşınarak oy kullanmaları sağlandı.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, referandum nedeniyle bugün yoğun mesai harcadı. Hastanelerde yatarak tedavi gören ve evinde tedavi gören yada yatalak olan kişilerin talepleri üzerine, oy kullanacakları sandıklara gidebilmek için ambulanslar ve binek araçlar tahsis edildi. Hastanelerdeki hastalar, doktorların izinleriyle ambulansa alınarak sağlık ekipleri işliğinde oy kullanacağı sandığa götürülüp, oy kullanmaları sağlandı. Evde Bakım Hizmeti ekipleri de evlerde tedavi gören özellikle yürüyemeyen yaşlıları evlerinden alıp, sandıklara taşıdı.



Şemikler Mahallesi'ndeki evinde evde tedavi gören 79 yaşındaki Fatma Atabay da hizmetten faydalandı. Aydem Fen Lisesi'ne götürülen, başında hemşire ve sağlık görevlilerinin bulunduğu Fatma Atabay, koltukla 2186 Nolu sandığa kadar taşındı. Oyu kullanan Atabay, daha sonra tekrar ambulansla evine götürüldü. Denizli genelinde 380 evde bakım hizmeti olmak üzere toplam 700 kişinin hastane ve evinden sandığa taşındığı öğrenildi.



Denizli'de sabah saatlerinde oylarını kullanan vatandaşlar, havanında sıcak olmasından dolayı piknik alanlarına akın etti. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra piknik alanlarına gidip, güzel havanın tadını çıkardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Fatma Atabay'ın evinden alınması



Okula ambulansla getirilmesi



Sandığa taşınması



Oyunu kullanması



Piknik alanlarından görüntü



Vatandaşlarla röp.



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ,



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116 yaşında sandık başına gitti



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 116 yaşındaki Ayşe Uskar, oğlu ve geliniyle birlikte sandık başına gitti.



Atatürk Mahallesi'nde oturan 9 çocuk, 46 torun sahibi Ayşe Uskar, oğlu Mustafa ve gelini Hatice ile birlikte aynı mahallede bulunan Atatürk İlkokulu'na geldi. Oğlu ve gelinin kolunda kullanacağı 1012 nolu sandığa gelen Uskar, görevlilerin yönlendirmesiyle kabine girdi ve tercihini yaptı.



116 yaşında olmasına rağmen sandığa geldiğini anlatan Ayşe Uskar, bugüne kadar tüm seçim ve referandum larda vatandaşlık görevinin gereğini yerine getirdiğini ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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116 yaşındaki Ayşe Uskar'ın okula gelişi



Ayşe uskar'ın oy kullanması



Kadının oğlu Mustafa Uskar ile rop.



Ambulansla oy kullanmaya gelenler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



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Kayserili vatandaşlar atla oy kullanmaya geldi



Kayseri'de manda yoğurdu ve yılkı atları ile meşhur Hacılar ilçesinin Hörmetçi Mahallesinde vatandaşlar referandum oyunu kullanmaya atla geldi.



Kayseri'de sandık başına giden seçmenlerden Ali Kemer (51) ve Fatih Sevim (25) oy kullanmaya sahip oldukları yılkı atları ile geldi. 1015 Nolu sandıktan referandum oyu kullanmaya gelen mahalle sakinleri atlarını muhtarlık binasının önündeki direğe bağladı. Atlarından inen mahalle sakinleri daha sonra oyları kullandı. Hörmetçi'de at binmenin yaygın olduğunu belirten Ali Kemer"Tarlaya gitmek için vasıta olarak at kullanıyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle oy kullanmaya ancak atımla gelebildim" dedi. Mahalle muhtarı Nurettin Kemer ise yaptığı açıklama da"Hörmetçi Mahallemiz İç Anadolu'da Yılkı atlarının merkezidir. Mahallemizde bulunan hemen herkesin atı vardır. Mahallemizde yaklaşık 600 yılkı atı bulunuyor. Referandum günü de mahalle halkımızın bazıları oy kullanmaya atla geliyorlar" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Vatandaşlar atla oy kullanmaya gelirken



Atları ile muhtarlık binalarına girmeleri



Atlarını bağlamaları



Oy kullanma işlemi



Atla oy kullanmaya gelenlerle röp



Mahalle Muhtarı ile röp



Detay



Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)



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AK Parti İl Başkanı, doğum gününü sandıkta kutladı



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, anayasa değişikliğini içeren referandum için oyunu kullandı. Gençlik Kolları üyeleri de İl Başkanı Özden'e sürpriz yaparak tezahüratlar eşliğinde doğum gününü kutladılar.



Ak Parti İl Başkanı Özden, referandum da oyunu Öz-kar Eğitim Uygulama Okulu 1093 nolu sandıkta kullandı. İl yönetimi ve Gençlik Kolları üyelerinin tezahüratı eşliğinde eşi Fatma Özden ile birlikte okula gelen İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Referandumun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Özden, "Güzel ve huzurlu bir kampanya süreci sonrasında çok şükür rahat bir seçim geçiriyoruz. İnşallah sonucunda da Türkiyemiz için, gençlerimiz için güzelliğin,en güzelinin olmasını istiyorum. Allah yardımcımız olsun. Artık söz de karar da milletimizin ve millet de inşallah bugün o iradesini sandığa yansıtacak. Ülkemiz ve milletimiz adına tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemize inşallah güzel bir gelecek diliyorumö dedi.



Özden'in konuşmasının ardından, Gençlik Kolları üyeleri, bugün doğum günü olan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'e sürpriz yaparak tezahüratlar eşliğinde doğum gününü kutladılar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in oy kullanmaya gelirken, karşılanması



-İl Başkanı Özden'in oy kullanması



-İl Başkanı Özden'in açıklaması



-AK Partili gençlerin tezahüratlarla doğum gününü kutlaması



-Genel detaylar



Haber-Kamera: KAYSERİ DHA)



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