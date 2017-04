Dha Yurt Seçim  Bülteni-14

1)ÇERMİK'TEKİ SİLAHLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ



Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yaralanıp hastanede tedavi gören İdris Yıldız'da yaşamını yitirdi. Şanlıurfa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İdris Yıldız'ın da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmesi ile birlikte olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'ne getirilmesinden görüntü geçildi



SİVEREK DHA



=================================================



2)OYUNU KULLANDI, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ



DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde 83 yaşındaki Kadriye Şahin, oyunu kullanıp salondan çıkarken kalp krizi geçirerek öldü.



Bugün saat 11.30'da, oğlu Refik Şahin'le Atatürk Ortaokulu'na gelen 83 yaşındaki Kadriye Şahin, birinci katta bulunan 1018 Nolu sandıkta oyunu kullanıp salondan çıkarken fenalaştı. Sandık görevlileri ve vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Gelen salık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Şahin, yolda yaşamını yitirdi.







Hasan ASLAN / SARAYKÖY(Denizli), -



================================================



3)AB BAKANI ÇELİK: TECELLİ EDEN İRADE BAŞIMIZIN TACIDIR



AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, memleketi Adana'da oyunu kullandı. Bakan Çelik, "Artık söz de karar da milletin. Tecelli eden irade başımızın tacıdır" dedi. Seyhan İlçesi'ndeki Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan Çelik, sandık kurulan her günün Türkiye için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'de sandığın kurulması aziz milletimize kendi iradesinin sorulması, kendilerinin nasıl yönetileceğinin sorulması her zaman tarihidir ve önemlidir. Sandık milli iradenin tecelli etmesi, aziz milletimizin Türkiye'nin geleceği hakkında karar vermesi Türkiye'nin en büyük kazanımıdır. Herkes hür bir şekilde görüşlerini açıkladı. Artık söz de karar da milletin. Memleketimizin geleceği için güçlü bir sonuç çıkmasını bekliyorum. Vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde sandığa gittiği görülüyor. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin en büyük enerjisi, sandığa gidilmesi ve karar verilmesidir. Biz kanaatlerimizi sokak sokak, cadde cadde, Türkiye'nin dört bir yanında 45 gündür paylaştık. Vatandaşın iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Onun iradesi tecelli edecek. Tecelli eden irade başımızın tacıdır."



Bakan Çelik, daha sonra oy kullandığı okulun karşısında bulunan taziye çadırına gidip başsağlığı diledi.



Görüntü Dökümü



--------------



Bakan Ömer Çelik'in oy kullanması



Bakan Ömer Çelik'in açıklaması



SÜRE: 01'53" BOYUT: 114 MB



Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



===================================================



4)ANTALYA'DA YABANCI GELİNLER OY KULLANDI



ANTALYA'nın Kemer, Alanya ve Manavgat ilçelerinde oturan ve oy kullanma hakkı elde eden yabancı gelinler de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullandı.



Kemer'de saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenlerin oy verme işlemleri başlarken, bölgede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak eden yabacı gelinler de oy vermek için sandığa gitti. Sandık görevlilerinden üzerinde 'evet' ve 'hayır' yazan oy pusulalarını ve zarflarını alan yabancı gelinler kabinlerde tercihlerini yaparak, pusulaların içinde bulunduğu oy zarflarını şeffaf oy sandıklarını attı.



Merkez İlkokulu'ndaki 1059 nolu sandığa eşi Ziya Çakallıoğlu ve çocukları ile birlikte gelen Rus asıllı Julia Çakallıoğlu, "15 yıldır Kemer'de yaşıyorum ve bu dördüncü kullandığım oy oldu. Her şey Türkiye için iyi olsun" dedi.



Ziya Çakallıoğlu, "Oy kullanmak için eşim ve çocuklarımla birlikte geldik. Vatanımıza, milletimize en güzel şekilde bereketli olsun" diye konuştu.



1056 nolu sandıkta oy kullanan Rus asıllı Guranda Günel de Türkiye'de ilk defa oy kullandığını belirtirken, hislerini "çok güzel" diye tanımladı.



ALANYA'DA YABANCILAR OY KULLANDI



Yaklaşık 40 bin yerleşik yabancıya ev sahipliği yapan Alanya İlçesi'nde de çifte vatandaşlığı bulunduğundan dolayı oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 1000 yabancı oy kullandı. Yabancıların yoğunlukla bulunduğu ve yaklaşık 10 bin yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar Mahallesi'nde oy kullanma hakkına sahip olan 270'i 50'nci Yıl Keşoğlu İlkokulu'nda oy kullandı.



'ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN'



Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir günden geçtiğini söyledi. Başkan Gündüz, "Bugün 16 Nisan, çok önemli bir gün. Türk vatandaşı Ruslar da bugün oy kullanıyor. Biz de oy kullandık. En önemlisi Türkiye'nin ve büyük ülkelerin iç problemi olmaması lazım. İç problemler olduğunda zayıflıyoruz ve düşmanlar saldırıyor. Bugün oy kullandık, güçlü Türkiye için bir sistem olsun diye. Üçüncü ülkeler bize karışmasın, Rusya ve Türkiye ilişkilerine karışmasın" dedi.



'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPIYORUM'



Oyunu kullanan Rus asıllı Güzel Baycan, "Ben de Türk vatandaşıyım ve vatandaşlık görevimi yapıyorum. Ülkemize ve cumhuriyetimize hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.



'ÇOK DEMOKRATİK'



Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ise yerleşik yabancılarla yerli halkın aynı sandıkta oy kullanmalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mahallede 19 bin 300 seçmen oy kullanıyor, katılım yüksek. Başta Rus olmak üzere TC kimliği olan yabancı vatandaşlar da oy kullanıyor. Çok demokratik. Ülkemize hayırlı olsun. 200'ün üstünde oy kullanan var" dedi.



YABANCI GELİNLERDE OY KULLANDI



Manavgat İlçesi'nde oturan Moldova asıllı Lilia Demirbaş da oy kullandı. 17 senedir Türkiye'de olduğunu ve geçen sene yapılan Moldova seçimleri için Belek'te sandık görevlisi olduğunu belirten Demirbaş, "Bu sene burada oy kullandım. Çok mutluyum. Vatandaşlık görevimi yaptım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------(KEMER)



Sandığa oy kullanımı yakın detay



Koridordan detay



Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan oy kullanması



Kapıda asılı listeye bakan şahıstan detay



Oy kullanan Guranda Günel detay ve kısa soru ile cevap



Kapıdaki listeye bakan vatandaş detay



Yabancı gelin oy kullanması



Julia Çakallıoğlu'nun eşi Ziya Çakallıoğlu'nun çocuklarıyla gelmesi oy kullanmaları ve röportaj



Oy kullanan genç kız detay



94 MB /// 02.56"



HABER-KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



Görüntü Dökümü(Alanya2)



--------------



Okul genel görüntüsü



Yerleşik yabancıların oy kullanmasından görüntü



RÖP 1: Ekatarina Gündüz



RÖP 2: Güzel Baycan



RÖP 3: Ahmet Top



200 MB /// 03.16



(Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),



Görüntü Dökümü



(Manavgat 3)



---------------------



Lilia Demirbaş'ın sandığa gelişi



Oyunu kullanması



- Lilia Demirbaşı'n açıklaması



Oy kullanan vatandaşlar



00: 47"



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



===============================================



(ÖZEL)



5)AMBULANSLA SANDIĞA GİDİP SEDYEYLE OYUNU KULLANDI



ADANA'da menisküs ameliyatı olan 52 yaşındaki Sevinç Boci, yürüyemediği için, tedavi gördüğü hastaneden ambulansla alınıp oyunu kullandı. Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Kışla Mahallesi'nde oturan Sevinç Boci, 2 gün önce diz kapağından ameliyat oldu. Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Boci, oy kullanmak için özel izin aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ekipleri, Töbank Orta Okulu'nda oy kullanacak Boci için hasta taşıma ambulansı görevlendirdi. Hastaneden ambulansla alınan Sevinç Boci, oy kullanacağı okula getirildi. Boci'nin yakınları ve sağlık görevlileri, oy pusulasının ambulansa indirilmesini istedi. Sandık başkanı ise, Boci'nin sedye ile binanın ikinci katına çıkartılması gerektiğini söyledi. Boci, sağlık görevlileri ve vatandaşların da yardımıyla oy kullanacağı kata çıkartıldı. Düşme tehlikesi geçiren Sevinç Boci, oy verdikten sonra sedyeyle yine ambulansa taşındı.



Adana'da hastanelerde tedavi gören ve yürüyemeyecek durumda olan 200 kişinin 112 Acil Servis ve belediyeye ait hasta nakil ambulanlarıyla sandık bölgesine götürüldüğü açıklandı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



(ÖZEL)



Ambulansın okula girişi



Ambulansın içindeki hasta kadının konuşması



Ambulansın içinde torunu ile görüntüsü



Görevlilerin tartışması



Görevlilerin oy kullanılacak sınıfa gidişi



Görevlinin konuşması



Hasta kadından yakın görüntü



Kadının sedye ile ambulanstan indirilmesi



Sedyeden indirilmeye çalışılması



Kadının bağırması



Sedye ile merdivenlerden çıkarılması



Oy kullanacağı sınıfa getirilmesi



Oy kullanmasından görüntüler



Kadının tekrar sedye ile merdivenlerden indirilmesi



Ambulansa bindirilmesi



Ambulansın gidişi



Okulun girişinden genel görüntü



Tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşın görüntüsü



Oy kullanacağı sınıfa gidişi



Okulun girişinden detay



SÜRE: 04'26" BOYUT: 271 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,



=====================================================



6)TRAFİK KAZASINDA YARALANAN KADIN, OYUNU KULLANMAYA AMBULANSLA GETİRİLDİ







ÇORUM'da geçirdiği trafik kazasında vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan 60 yaşındaki Sevgi Can, oyunu sedye üzerinde kullandı. Ankara'da bir ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 3 çocuk annesi Sevgi Can, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken sağlık görevlileri tarafından hastane odasından alınarak oy kullanacağı okula götürüldü. Vücudunun büyük bölümünde kırıklar olan ve 1 aydan bu yana ayağa kalkamayan Sevgi Can, ambulansla getirildiği Eti Lisesi'nde sağlık görevlileri ile yakınlarının nezaretinde 1445 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sevgi Can daha sonra hastaneye tekrar götürüldü.



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, -



==================================================



7)SANDIK GÖREVLİLERİ İÇİN HAZIRLANAN KUMANYA 'CHP' LOGOSU SÖKÜLEREK DAĞITILDI







İZMİR'de CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın sandık görevlileri için hazırladığı kumanya, üzerinde parti amblemi söküldükten sonra dağıtıldı.



İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde CHP ilçe örgütü, sandık sorumlulularına dağıtmak amacıyla 'CHP' logosu koyup, 'Afiyet olsun' yazılı kumanyaları saat 11.00'da okul binalarına getirmeye başladı. Ak Parti Bayraklı İlçe Başkanlığı, oy kullanma işlemi sürerken 'CHP' logolu kumanyaların dağıtılmasının seçim yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.



Kurul, dağıtılan parti amblemli kumanyaların toplanması için karar aldı. CHP'liler, parti amblemini çıkararak kumanyaları dağıttı.



İZMİR, -