Dha Yurt Seçim Bülteni-13
1)OY KULLANMAYA GİDERKEN KAZA: 5 YARALIKOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, oyunu kullanarak evine gitmek için yolun karşısına geçen Ahmet Kocatürk'e çarptı.
1)OY KULLANMAYA GİDERKEN KAZA: 5 YARALI
KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, oyunu kullanarak evine gitmek için yolun karşısına geçen Ahmet Kocatürk'e çarptı. Araç şarampole yuvarlanırken, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, Kandıra Çubuklu Osmaniye Köyü girişinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kandıra'dan İstanbul'a oy kullanmaya giden Tuncay Kutlay idaresindeki 34 RKA 84 plakalı hafif ticari araç, oyunu kullanarak evine gitmek için yolun karşısına geçen Ahmet Kocatürk'e çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 15 metre aşağı yuvarlandı. Kazayı görenler jandarma ve 112 Acil'e haber verdi. Kazada, Ahmet Kocatürk ağır yaralanırken, araç sürücüsü Tuncay Kutlay, eşi Yeşim Kutlay, çocukları Zeynep Kutlay ve Ömer Kutlay yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan araç
-Yerde yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri
-Yaralıların ambulanslara alınması
-Ambulansların olay yerine gelmesi
(Haber-Kamera: Ergün AYAZ-İZMİT-DHA
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2)KULLANDIĞI OYUN INI ÇEKTİ, POLİSE KAFA ATTI
DENİZLİ'de, referandum için kullandığı oyun fotoğrafını çekince sandık görevlilerinin tutanak tutmak istediği A.K., binadan ayrılmaya çalışırken kendisini durduran polis memura kafa atıp, kaşını yardı. Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi'ndeki Reşat Vural İlkokulu'ndaki 2087 nolu sandığa gelen A.K., oyunu kullandıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Bunu gören sandık görevlileri, A.K. hakkında tutanak tutmak istedi. İtiraz eden A.K., okul binasından çıktı. Sandık görevlilerinin konuyu polise bildirmesi üzerine A.K., görevli polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak A.K., iddiaya göre, görevli polis memuru Ahmet Korkmaz'a kafa atarak kaşını yardı. Yaralanan polis memuru Korkmaz, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sandıkların bulunduğu yerlerde, seçmenlerin fotoğraf çekemeyeceği konusunda uyarı yazısının asılı olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Okuldan görüntü
Seçmenlerden görüntü
Polislerden görüntü
Sandıktan görüntü
Uyarı yazısından görüntü
Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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3)KANSER HASTASI SEDYE İLE OY KULLANMAYA GİTTİ
Ediren'nin Fatih Mahallesi'nde oturan kanser hastası emekli öğretmen 54 yaşındaki Nejla Tanrısever, İl SHalk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden ambulansla alınarak, Plevre İlkokulu'na sedye ile götürüldü. Tanrıseven, eşi Hamza Tanrısever'in de yardımıyla okulun ikinci katına çıkarılan ve sedye üzerinde oyunu kullanan Nejla Tanrısever, "Çok acı çekiyorum ama vatanlış görevimi yerine getirmek için oy kullanmaya geldim. Oyumu kullandım görevimi yerine getirdiğim için mutluyum "dedi.
Görüntü Dökümü
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-Hasta kadının evden alınması
-Ambulansa bindirilmesi
-Ambulans içinden genel detay
-Nejla Tanrısever ile röp
-Hamza Tanrısever ile röp
-Ambulans yolunu kapatan araç
-Aracın çıkışı ambulans okula gelişi
-Nejla Tanrısever sedye ile taşınması
-Oy kullanması
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,
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4)BAKAN TÜFENKCİ OYUNU MALATYA'DA KULLANDI
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, rejimi değiştiren başkanlık referandum da oyunu kullandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Ayşe Tüfenkci ile birlikte Sadiye Ünsalan Ortaokulu'nda oy kullandı. Çevresinde geniş önlemi alınan okulda çok sayıda kişi tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci ve eşi, 2 bin 207 numaralı sandıkta oylarını kullandı.
Bakan Bülent Tüfenkci, ortaokulda oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, millete, vatana, devlete hayırlı olmasını dileyerek şöyle devam etti"Gayet sakin bir şekilde herkes demokratik hakkını ve tercihini kullanıyor. Bu tercihler inanıyorum ki milletten yana olacak ve milletin geleceğini farklı bir noktaya taşıyacak 17 Nisandan itibaren sonuç ne çıkarsa çıksın milletimiz en güzel kararı vermiş olacak. Çünkü biz millete inan, millete güvenen bir partinin mensupları olarak daima milletin kararını baş tacı yapmış iktidarız, siyasi hareketiz.ö
Görüntü Dökümü
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Bakan Tüfenkci ve eşinin Malatya'da oy kullanmasından
Mikail PELİT/MALATYA, -
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5)DP GENEL BAŞKANI UYSAL OYUNU KULLANDI
DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, referandum oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, saat 11.00'de merkez Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na gelerek 2047 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanacağı sınıfa eşi ve çocuklarıyla gelen Uysal, bir süre kendisine sıra gelmesini bekledi. Sandık görevlilerinin verdiği oy pusulası ve tercih mührünü alan Uysal, kabinde oyunu kullanıp zarfı sandığa attı.
Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Uysal, "İçten ve dıştan operasyonlara açık haldeyken, daha da derinleşecek bir referandum ikliminde kazasız belasız bugüne geldik" dedi.
Referandum çalışmaları sırasında herkesin söyleyeceği sözleri söylediğini belirten Uysal, şöyle dedi:
"Referandumlar olağanüstü tercihlerdir. Zaman zaman yapılan usullerden birisidir. Bugün umudumuz ve temennimiz Türkiye'nin sahip olduğu değerlerin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerinin daha da derinleşmesi için temenni ediyoruz. Milletimiz bu manada demokrasimizin ruhuna inanmış bir şekilde tercihini yapmıştır. Biz de saygı duymak mecburiyetindeyiz. Bugün de dilimizin döndüğünce, doğrular adına Demokrat Parti olarak geçmişten günümüze düşüncelerimiz ve taşıdığımız değerlerle beraber bir tercih yaptık. Umarız hayırlı olur. Her ne olursa olsun, insanlarımızın bugün bir ve beraber olma mecburiyeti var. Toplumun önünde yürüyen siyasetçileri, devlet adamlarının, hükümet edenlerin, inşallah bu tercihlerle beraber, her birimiz için yeni bir gün olur. Herkesin bir idrak tazelemesi ve muhasebe yapmasına, bulunduğumuz tarihte, tarihimizde karşı karşıya kalmadığımız meydan okumalarla bölgemizde karşı karşıya iken bünyesinde depo ettiği birçok riski varken, daha sağduyu içerisinde milletimizin ve onu temsil edenlerin hareket etme mecburiyeti var. Bizler en azından bu sağduyu içerisinde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal daha sonra Ankara'ya hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-DP Genel Başkanı Uysal'ın okula gelişi
-Sınıfta sıra beklemesi
-Oy kullanması
-Basın açıklaması
122 MB /// 03.51"
( HABER KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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6)BURDUR'DA VEKİLLER VE BAŞKAN OY KULLANDI
BURDUR'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oyunu kullandı.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, oyunu eşi İlkin Göker ile birlikte USO Anadolu Lisesi 1016 nolu sandıkta kullandı. Mehmet Göker, "2 aydır bizleri yetiştiren Türkiye Cumhuriyeti'ne olan borcumuzu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalabilmesi için çalışma yürüttük. 17 Nisan sabahında evet de çıksa hayır da çıksa bu topraklarda kardeşçe yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.
Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Özboyacı İlkokulu'nda eşi Melike ve çocukları Osman ve İhsan Selim ile birlikte oy kullandı. Özçelik oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'miz için tarihi bir halkoymalasını gerçekleştiriyoruz. 93 yıldır devam eden parlamenter hükümet sistemini eksiklikleri, aksaklıkları ile geriye atmak istiyoruz" diye konuştu.
Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz da aynı okulda eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte 1110 nolu sandıkta oyunu kullandı. Başkanı Ercengiz, referandum un ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Görüntü Dökümü
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Vekillerle belediye başkanının oy kullanmaları
Açıklamalar
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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7)AK PARTİLİ ŞANVERDİ: SÖZ DE KARAR DA AZİZ MİLLETİMİZİN
AK PARTİ Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, referandum da oyunu seçim bölgesi Reyhanlı İlçesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Ortaokulu'nda kullandı.
Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Fevzi Şanverdi, sonuçların ülke için iyi olacağına inandığını belirterek, "Söz de karar da aziz milletimizinö dedi.
Görüntü Dökümü
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Milletvekili Fevzi Şanverdi'nin sandık kurulunda görüntüsü
Oy pusulasını alırken
Oy kullanma bölümüne giderken
Sandığa oy atarken
Ak Parti İlçe Başkanı oy kullanırken
Belediye başkanı oy kullanırken
Milletvekili Şanverdi'nin açıklaması
(BOYUT: 45.5 mb)(SÜRE: 1' 25')
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),
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8)YAŞLI ÇİFT SEDYEDE OY KULLANDI
BURDUR'da yatalak durumdaki 88 yaşındaki Bekir Tekin ile eşi 90 yaşındaki Hatice Tekin, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınarak oy kullandırıldı.
Burdur Yeni Mahalle'de oturan ve trafik kazası sonucu yaklaşık 15 yıldır yatalak durumdaki Bekir Tekin ile yaşlılık nedeniyle yürüme güçlüğü çeken eşi Hatice Tekin, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınarak ambulansla oy kullanacakları Burdur Lisesi'ndeki 1152 nolu sandığa götürdü.
Bekir Tekin ile 70 yıllık eşi Hatice Tekin kombinasyon (sandalye) sedyede görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı. Çift daha sonra eve götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Bekir ve Hatice Tekin çiftinin evden alınması
Çiftin oy kullanması
Çift ambulansta
Detaylar
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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9)HASTA, YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLAR DA SANDIĞA GİTTİ
MERSİN ve Niğde'de engelli, hasta ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunanlar sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullandı.
Toplam 3 bin 525 sandıkta 1 milyon 126 bin 180 kişinin oy kullanacağı Mersin'de seçime katılımın yoğun olduğu gözlendi. 105 yaşındaki Hüseyin Çelik, kullandığı tekerlekli sandalye ve yakınlarının yardımıyla İçel Anadolu Lisesi'nde oy kullanmaya geldi. Oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Çelik, "105 yaşındayım. Bugüne kadar hep oyumu kulandım. Allah bugünleri de nasip etti. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. Yürüyemeyen 82 yaşındaki Mehmet Kılıç'ı ise traktörle sandık bölgesine getiren bir yakını sırtında taşıyarak oy atmasına yardım etti. Görme engelli 80 yaşındaki Havva Öz ile eşi 85 yaşındaki Abdurrahim Öz de oy kullandı. Merkez Mezitli İlçesi'nde yüzde fiziksel engelli 82 yaşındaki Bedia Babat, yakınları ve sağlık görevlilerinin yardımıyla Özel Hızırbey Sağlık Meslek Lisesi'nde oy kullandı.
NİĞDE'DE
Niğde'de oy kullanacakları yerlere gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için 45 araç ve 123 sağlık personeli görevlendirildi. Efendibey Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nda oy kullanacak olan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 73 yaşındaki Mükremin Özal da, evinden ambulansla alınarak sandığa götürüldü. Sağlık ekiplerinin sedyeyle taşıdığı Özal, oy verdikten sonra ambulansla evine bırakıldı. Mükremin Özal'ın oğlu 43 yaşındaki Salim Özal, "Devletimizden Allah razı olsun. Hasta olan babamı sağlıkçılar evden alarak okula getirdiler, oyunu kullandı" diye konuştu. Niğde'de çok sayıda engelli, hasta ve yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan vatandaş, sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı.
Görüntü Dökümü
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(MERSİN)
-Okuldan görüntüler
-Mehmet Kılıç traktörden indirilirken
-Kılıç bir yakınının sırtında taşınırken
-Kılıç oy kullanırken
-Yaşlılar yürüteçle sandık başına gelirken
-85 yaşındaki Abdurrahim Öz ve görme engelli eşi 80 yaşındaki Havva Öz oy kullanırken
-Görme engelli Gülseren Keş'in konuşması
-Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalye ile oy kullanırken
(NİĞDE)
Hasta vatandaşın ambulansla evden alınması
Okula getirilmesi
Ambulanstan indirilip oy kullanacağı sınıfa götürülmesi
Hasta vatandaşın oğlu Salim Özal ile röportaj
Vatandaşın oy kullandıktan sonra ambulansla evine getirilmesi
SÜRE: 06'22" BOYUT: 203.69 MB
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE- Mustafa ERCAN- Adnan ÇELEBİ/ MERSİN, NİĞDE,
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10)EŞİNİ OY KULLANMAYA GÖNDERDİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
İZMİT'te, 57 yaşındaki Adem Koca eşini oy kullanmaya gönderdikten sonra çatı arasında kendini astı. Oyunu kullanarak evine gelen Necmiye Koca sesleri duyarak çatıya çıkarken ipi keserek eşini aşağı indirdi. Adem Koca sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay, İzmit Erenler Mahallesi Aşkın Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası olan Adem Koca öğle saatlerinde kendisinin sonra oy kullanmaya gideceğini belirterek, eşini oy kullanması için okula gönderdi. Adem Koca eşinin evden gitmesinin ardından çatı arasına çıktı. Adem Koca çatı arasının boyundan kısa olması nedeniyle bacaklarını kıvırarak kendini bıraktı. Oyunu kullanarak eve gelen Necmiye Koca sesleri duyarak çatıya çıktı. Eşini ipe asılı gören Necmiye Koca ipi keserek eşini aşağı indirdi. Necmiye Koca bağırarak komşularından yardım isterken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Adem Koca sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adem Koca'nın cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Evden görüntü
Evin önünde bekleyen ambulanstan görüntü
Evin önünde toplananlar
İntihar eden kişinin fotoğrafı
HABER: FARUK KIYAK/KAMERA: ORHAN UZUN-İZMİT(Kocaeli), -
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11)FATMA GİRİK OYUNU KULLANDI, MEMDUH ÜN'E KOŞTU
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oyunu kullanan sinema sanatçısı Fatma Girik, önceki yıl yaşamını yitiren hayat arkadaşı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek, "Hayat işte böyle, bir varsınız bir yoksunuz. Güzel ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.
Bodrum'da yaşayan ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik, bugün annesi Münevver Girik Dukav ile birlikte Torba Mahallesi'nde Menthon Ocakbaşı Restoran'daki 1251 nolu sandıkta oy kullandı. Bakıcısı Dursine Yılmaz ve eşi Zekeriya Yılmaz'ın 1990 model Kartal marka otomobili ile oy kullanmaya gelen Girik'in geçirdiği ameliyatlar sonrasında güçlükle yürüyebildiği görüldü. Bir seçim öncesinde giydiği gömlekle oy kullanmaya geldiğini belirten Girik'in yürürken sıkıntı yaşamasına karşın oldukça neşeli ve keyifli olduğu görüldü.
Annesi ile birlikte aynı anda oy kullanma kabinine giren Girik, "Annem de ben de hastayız ama oyumuzu kullanmaya geldik, hayırlı olur inşallah" dedi. Fatma Girik oy kullanma işleminin hemen ardından, 16 Ekim 2015'te yaşamını yitiren hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Torba Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.
"KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSEDİYORUM"
Ün'ün mezarına diktiği çiçekleri sulayan ve dua eden Fatma Girik, "Hayat işte böyle, bir varsınız bir yoksunuz. Güzel ülkemizin kıymetini bilelim" dedi. Yürümekte sıkıntı çektiğini anlatan Girik, "Elimden tutup yürüttükleri için kendimi böyle prenses gibi hissediyorum. Ayağımda titanyum, belimde platin, çok ağrım yok ama hareket etmekte güçlük çekiyorum. İki kere düştüm iki kere ameliyat oldum. Annem diyo ki 'sana nazar değdi.' Bu yaştaki kadının neyine nazar değecek tamamen benim salaklığımdan. Evimde parkeler cilalanmıştı, bastım düştüm, tamamen dikkatsizlik" dedi.
Fatma Girik mezarlıktan ayrıldıktan sonra annesi ve bakıcıları ile birlikte evine döndü.
Görüntü Dökümü
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-Fatma Girik'in annesi ile gelişinden görüntü,
-Fatma Girik oy kullanırken görüntü,
-Fatma Girik'in mezarlığa gelip hortumla mezarlığı sulaması dua etmesinden görüntü,
-Fatma Girik ile röp.
Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),
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12)101 YAŞINDAKİ MÜLKİYE ÖĞRETMEN OYUNU KULLANDI
AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen 101 yaşındaki Mülkiye Fıratoğlu, tekerlekli sandalye ile gelerek oyunu kullandı. Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden olan 101 yaşındaki Mülkiye Fıratoğlu, anayasa değişikliği referandum u için tekerlekli sandalye ile gelerek sandık başında oyunu kullandı. İstanbul'da 1924 yılında öğretmenliğe başlayan Mülkiye Fıratoğlu, 50 yıl boyunca sürdürdüğü görevini 1974 yılında emekli olarak sonlandırdı.
Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinin izinden giden Mülkime öğretmen, "ben sınıfa Atatürk dedim girdim, Atatürk dedim çıktım" sözleriyle oyunu kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-101 yaşındaki mülkiye öğretmenin tekerlekli sandalye ile gelişi detay
-Görevlilerle oy kullanmadan önce kısa sohbeti detay
-Oy kullanması detay
-Diğer detaylar
Haber-Kamera: MERZİFON (AMASYA),-
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13)DÜNYANIN EN UZUN KIZI OYUNU KULLANDI
KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde, 3 yıl önce 2 metre 13.5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı.
Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 3 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na getirildi. Walker desteği olmadan ayağa kalkamayan Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. Gelgi, babasının yardımıyla 1040 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Okul çıkışı gazetecilere açıklama yapan Gelgi, "Bu referandum ülkemizin geleceği için çok önemli. Vatandaşlık görevimi yapabildiğim için çok mutluyum. Vatandaşlık görevim her şeyden önemli. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.
Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy da, yaşadığı zorluğa rağmen okula gelip oyunu kullandığı için Rumeysa Gelgi ve ailesine teşekkür etti.
Görüntü Dökümü:
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-Rumeysa Gelgi minibüsten indirilirken
-Rumeysa Gelgi tekerlekli sandalye ile okula girmesi
-Rumeysa Gelgi'nin oyunu kullanması
-Rumeysa Gelgi'nin açıklaması
-Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un Rumeysa Gelgi ile konuşması, tebrik etmesi
Süre: (03.03) Boyutu: (141 MB.)
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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14)ÖNCE OY SONRA DÜĞÜN
-BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve bu akşam nikah yapacak olan Ayşenur Ertaş ile Ali Bakır çifti, düğün öncesi referandum için oy kullandılar. Sırada bekleyen vatandaşlar karşılarında oy kullanmak için gelen gelin ve damadı görünce alkışladılar. İnegöl'de yaşayan Ayşenur Ertaş ile Ali Bakır çifti bu akşam yapılacak nikah töreni ile evlenecekler. Çift, nikah öncesi Şakir Lakşe İlkokulu'na gelip 1045 numaralı sandıkta oy kullandılar. Okulda sırada bekleyen vatandaşlar karşılarında oy kullanmak için gelen gelin ve damadı görünce kendilerini alkışladılar. "Bu akşam nikah yapacağız. Ardından düğünümüz olacak. Bu özel günümüz öncesi vatandaşlık görevimizi yaptık. Gelip oyumuzu kullandık. Sonuç inşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olur." derkenş Ayşenur Ertaş ise "Mutluyuz, heyecanlıyız. Oyumuzu verdik gidiyoruz.ö şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Gelin damadın oy kullanması
-Gelin damat ile röportaj
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
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(ÖZEL)
15)GAZİANTEP'TEKİ, SURİYELİLER PARKLARA KOŞTU
GAZİANTEP'te, referandum nedeniyle seçim merkezleri dolup taşarken güneşli havayı fırsat bilen Suriyeliler ise parklara akın etti. Kavaklık Parkı'na aileleri ile birlikte gelen kentteki Suriyeliler, güneşli havanın tadını çıkardı. Türk seçmenler okullarda oy kullanırken, hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen Suriyeliler de parkların yolunu tuttu. Parkları dolduran Suriyelilerin bazıları çimlere uzanırken, bazıları ise çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çekti.
Neredeyse hiç Türk vatandaşının bulunmadığı parklarda dinlenen ve referandum dan çıkacak sonucun Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Suriyeliler, öğleden sonra yağmurun başlaması ile evlerine döndü.
Görüntü Dökümü
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Parklarda yürüyenler
Suriyeli aileler
Suriyelilerin fotoğraf çekmesi
Çimde uzanan Suriyeli
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB
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16)ADANA'DA HAVA AÇIK, SANIĞA İLGİ YOĞUN(HABERİNE EK GÖRÜNTÜ
Görüntü Dökümü
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Okulun önünden genel görüntü ve tabelası
Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın okul bahçesinde çocuklarla görüntüsü
Okul bahçesindeki kalabalık
Okulun bulunduğu sokaktaki zırhlı araç
Başka bir okulun bahçesinden genel görüntü
Bir kadının emekleyerek merdivenlerden çıkışı
Okula girişi
Engelli bir kadının okul içinde görüntüsü
Okul tabelasından detay
SÜRE: 01'06" BOYUT: 68 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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