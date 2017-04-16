Dha Yurt Seçim Bülteni-12
1)SUR'UN 6 MAHALLESİNDEKİ SEÇMENLER BAŞKA YERDE OY KULLANDI.
1)SUR'UN 6 MAHALLESİNDEKİ SEÇMENLER BAŞKA YERDE OY KULLANDI.
DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde hendek-barikat operasyonları sırasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı halen süren 6 mahallede kayıtlı seçmenler referandum da başka mahallelerde oy kullandı. 6 mahalledeki 45 sandıkta kayıtlı olan seçmenlerin saat 13.00 itibariyle yaklaşık yüzde 50 oranında oy kullandığı tespit edilirken, sandıkların taşınması nedeniyle bazı vatandaşların ise, yanlış okullara geldikleri görüldü.
Merkez Sur İlçesinde Aralık 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında PKK'lıların kazdığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılması ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 6 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan operasyonlarda, ilçenin bu bölgesinde büyük tahribat oluşurken, sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği 6 mahalledeki sandıklar da başka merkezlere taşınmıştı. Sur İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karara göre, Cevat Yılmaz, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı ve Savaş mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yine Sur ilçesindeki başka merkezlerde kurulan sandıklarda oy kullandı. Alınan karar gereği, sokağa çıkma yasağının halen sürdüğü Cevat Yılmaz Mahallesindeki 7, Cevat Paşa Mahallesindeki 6, Dabanoğlu Mahallesindeki 7, Fatih Paşa Mahallesindeki 10, Hasırlı Mahallesindeki 10 ve Savaş Mahallesindeki 5 sandık olmak üzere toplam 45 sandık, yasağın olmadığı Sur'un diğer mahallelerinde bulunan okullar ve Behram Paşa Konağı, Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ve Sur Zabıta Binasına taşındı.
Sandıkları başka yerlere taşınan seçmenler de bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Savaş Mahallesi'ndeki 5 sandığın taşındığı Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde öğlen saatlerine kadar 1185 seçmenin yaklaşık yarısı oy kullanırken, Dabanoğlu Mahallesi'ndeki 7 sandığın taşındığı Sur Zabıta binasında da 2 bin 456 seçmenin yaklaşık yüzde 50'sinin oy kulladığı belirtildi.
BAZI VATANDAŞLAR YANLIŞ YERE GELDİ
Sandıkları başka yerlere taşınan bazı seçmenler ve çıkan olaylar nedeniyle evleri yıkıldığı için seçmen kağıdı eline ulaşamayan vatandaşların bir kısmı da oy kullanmak üzere sandık kurulan merkezlerine geldi. Bazı vatandaşların yanlış merkezlere geldiği dikkat çekerken, bu kişiler görevliler tarafından sandıklarının bulunduğu yerlere yönlendirildi. Sokağa çıkma yasağı bulunan mahallelerin sakinleri, evleri yıkıldığı için sandıklarının yerlerinin değiştiğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı devam ettiği için başka evlere taşındığını söyleyen vatandaşlar, referandum sonucunun barışa ve huzura hizmet etmesini dilediklerini ifade etti.
Hendek-Barikat operasyonları sırasında büyük kısmı tamamen ağır hasar gördüğü için yıkılan Cemal Yılmaz Mahallesi Muhtarı Koçero Topdemir, bazı seçmenlerin yeni sandık yerlerini bulmakta zorlandığını ancak şu anada kadar mahallesindeki seçmenlerin yüzde 70-80'inin oy kullanmaya geldiğini söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Oy kullanılan merkezlerden görüntüler
-Oy kullanan vatandaşlar
-Vatandaşların konuşması
-Cemal Yılmaz Mahalle muhtarının konuşması
-Seçmen listesinde ismini arayalar
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,-
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2)ARANANLAR SANDIK BAŞINDA YAKALANDI
ADANA'da halk oylamasında aranan kişileri yakalamak isteyen polis sandık başında nöbet tuttu. Oy kullanmak için sandığa giden aranan şahıslar gözaltına alındı.
Adana'da oy kullanacak olan seçmenlerin listesini günler öncesinden alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu, çeşitli suçlardan arananları şahısları bu liste ile karşılaştırdı. Yaklaşık 2 bin aranan şahsın seçmen listelerinde kayıtlı olduğunu belirleyen polis, bu şahısların oy kullanacakları sandıkları takibe aldı. Saat 08: 00'dan itibaren aranan şahısların oy kullanacağı sandıklarda nöbet tutmaya başlayan polis, oy kullanmaya gelenleri kontrol etti. Aranması olanlar oy kullanmak için geldikleri sandıklarda gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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Okulun girişi ve tabelası
Polis aracının okul bahçesine girişi
Polisin araçtan inmesi
Okul bahçesindeki kalabalıktan detay görüntüler
Yakalanan kadın şahısların polis aracına bindirilmesi
Okul tabelasından detay görüntü
SÜRE: 49" BOYUT: 50 MB
Haber: Fatih KARAÇALI-Kamera: Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,
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3)KALKINMA BAKANI ELVAN KÖY OKULUNDA OY KULLANDI
KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, oyunu Mersin'deki sonradan mahalle olan bir köy okulunda kullandı.
Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı 35 kilometre uzaklıktaki, önceden köy olan Parmakkurdu Mahallesi'nin Parmakkurdu İlkokulu'na sabah erken saatlerde giden Bakan Elvan, vatandaşlar ve sandık görevlileri ile bir süre sohbet ettikten sonra 2195 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Elvan şunları söyledi:
"Ben bugün bir köyümüzde oy kullanmayı tercih ettim. Muhtarımıza da söz vermiştim. Nasip buraymış, oyunumuzu kullandık. Vatanımız ve milletimiz için inşallah hayırlı uğurlu olur. Ülkemizin geleceği için inşallah 17 Nisan sabahında güzel bir tabloyla, tüm vatandaşlarımız netice alır diye düşünüyorum. Türkiye'de demokrasi olgunlaşmıştır, önemli bir noktaya gelmiştir. Bir düğün şöleni havasında vatandaşlarımız, vatandaşlık haklarını kullanıyorlar. Neticeyi de hep birlikte göreceğiz."
Görüntü Dökümü
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-Okuldan görüntüler
-Bakan Lütfi Elvan sandık görevlileriyle tokalaşırken
-Bakan oy kullanırken
-Bakan Elvan'ın açıklaması
SÜRE: 02: 56 BOYUT: 94.00 MB
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
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MANİSA' DA SİYASİLER OY KULLANDI
4)AK PARTİLİ ÖZDAĞ DA OY KULLANDI
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, oyunu Mehmet Akif Ersoy Lisesi 1200 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, sağduyulu bir referandum sürecinin geçirildiğini belirterek, "Sandığı seviyoruz. Sandığı namus kabul ediyoruz. Bugün de son gündeyiz. Milletimiz sandığa büyük bir ilgi gösteriyor. Memleketimiz için inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Evetlerde bizim hayırlar da bizim. Başka Türkiye yok, burası son kale" dedi.
AK PARTİLİ BAYBATUR VE ÖZEL EL SIKIŞTI
AK Partili MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda 1102 nolu sandıkta kullandı. AK Partili Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, okulda CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile karşılaştı. Özel ve Baybatur el sıkıştı, poz verdi. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Baybatur, tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Baybatur, Türkiye'nin bir dönemeçten geçtiğini belirtip, ülkenin daha hızlı ve güçlü bir şekilde yolunda yürüyeceğini ifade etti.
ÖZGÜR ÖZEL: "HERKES KAZANACAK"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'ndaki 1101 nolu sandıkta kullandı. Oy kullandığı sandık numarasına atfen saat 11.01'de sandığın başında olan Özel, şans getirmesi için özelikle bu saatti seçtiğini açıkladı. CHP'li Özel, okulun isminin anlamlı olduğunu belirterek, "Haftaya da 23 Nisan'ı kutlayacağız. Ama bugünü 23 Nisan'ın bir rövanşı olarak gören bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Bir saraydan alınıp halka verilen egemenliğin yıl dönümü ile hesaplaştıkları, bir ötekileşme yerine helalleşmenin ilk günü olarak görüyoruz" dedi. Özel, demokrasinin kazanacağını, hayır da evet de diyenin kazanacağını söyledi.
MHP'Lİ AKÇAY, RAHAT GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise oyunu, Cemal Ergün Ortaokulu'ndaki 1363 nolu sandıkta, eşi Naciye Akçay ile birlikte kullandı. MHP'li Akçay, ülke için önemli bir anayasa referandum unun gerçekleştirildiğini söyledi. Akçay, "Demokrasinin güçlenmesine vesile olmasını vesile ediyorum. Sandıklar açılana kadar huzur içinde bir referandum gerçekleştireceğiz. Genel itibariyle son derece rahat bir referandum yaşanıyor" dedi.
Görüntü Dökümü
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AK Partili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın oy kullanması ve açıklama yapması
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un oy kullanması ve konuşması
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in oy kullanması ve açıklaması
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın oyunu kullanması ve konuşması
Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA,
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5)KOLLARI OLMAYAN ENGELLİ AĞZIYLA OY ATTI
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden 37 yaşındaki Bülent Bodur, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında eşinin yardımıyla kullandığı oyunu ağzıyla sandığa attı.
Serik'te oturan ve yaklaşık 20 yıl önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur, ailesiyle oy kullanacağı Tekeli İlkokulu'na geldi. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, 1161 nolu oyunu kullandı. Sandık görevlilerinden tercih mührüyle 'evet' ve 'hayır' yazılı pusulayı alan Bülent Bodur, kabinde eşinin yardımıyla oyunu kullandı. Bülent Bodur daha sonra oy zarfını ağzıyla getirerek sandığın içinde attı.
Okula oy kullanmak için gelen diğer engelliler de ailesi ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullandı. Kırşehir Kaman'dan Serik'e gelen Pembegül Korkulu ise okulun bahçesinde ceviz tezgahı kurarak satış yaptı. Korkulu, "Biz de ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Bülent Bodur'un ağzıyla zarfı atması
00.20"
Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),
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6)ANTALYA'DA ZARFLARA HATALI MÜHÜR
AMBULANSLA GETİRİLDİ
Antalya'da oy kullanacağı Kepez Eczacılar Ortaokulu'na ambulansla getirilen 74 yaşındaki Munise Şahakalkan, sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile alınarak sandık başına götürüldü. Yatalak olan yaşlı kadın, vatandaşlık görevini yetine getirdikten sonra, "Sadece şunu diyorum vatana milletle hayırlı olsun" dedi.
EŞİNİ İKİ GÜN ÖNCE KAYBETTİ
Munise Şahakalkan'ın oğlu Şahin Şahakalkan, evde yatalak durumdaki annesinin oyunu kullanmak istediğini ve kendilerinin de böyle bir hizmetten yararlandıklarını belirterek, "Aslında böyle bir hizmet olduğunu babam görmüş. Babam Erdal Şahakalkan, annem ve kendisi için bu hizmeti talep etmiş. O da oyunu kullanacaktı ama babam iki gün önce rahmetli oldu. Babamın talebi üzerine arkadaşlar geldi sabah. ve annemi oy kullanmaya getirdik" diye konuştu.
ZARFLARA HATALI MÜHÜR
Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan Merkez Ortaokulu'ndaki 2406 numaralı sandıkta oy verme işlemi yaklaşık 1 saat durduruldu. 2406 numaralı sandıktaki tüm zarfların üzerine sandık kurulu görevlileri tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mührü vurulması gerekirken 'tercih' mührünün basıldığı müşahitler tarafından fark edilerek, itiraz edildi. Ardından o saate kadar kullanılan oylarla ilgili bir tutanak tutuldu ve oylama işlemi durduruldu. Daha sonra kalan oylar için de yeni zarfların arkasına YSK'nın mührü vurularak, yaklaşık 1 saat sonra oy verme işlemine kaldığı yerden devam edildi.
Görüntü DÖkümü
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Zarfa hatalı mühür basılan salondan genel
Sırada bekleyenler
Sandıktan detay
Oy verme işleminden detay
Görevlilerden detay
Salon numarası detay
35 MB /// 01.06"
Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)
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BALIKESİRLİLER SANDIK BAŞINDA (EK)
7)BAŞKAN UĞUR DA OYUNU KULLANDI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, anayasa değişikliği referandum unda oyunu Çiğdem Batubey Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Nurgül Uğur'la Paşaalanı Mahallesi'ndeki okula gelen Başkan Uğur'u, partililer karşıladı. Uğur, 1222 numaralı sandıkta "Ya Allah, bismillah" diyerek oyunu kullandı. Başkan Uğur, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Demokrasinin en güzel yanı halkın tercihine müracaat etmektir. Ülkemizde her zaman milletimizin dediği oluyor. Milletimiz ne diyorsa siyasiler, iktidarlar onu uygulamak mecburiyetinde. Bugün de anaya değişikliği ile ilgili bir halk oylaması yapılıyor. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak. Tahmin ediyorum sonuçlar 20.00'de belli olur. Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Bu seferde referandum da en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Milletin tercihi neyse ona uyulacak" dedi.
917 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK
Balıkesir ve ilçelerinde 917 bin 350 seçmenin 2 bin 942 sandıkta oy kullanması bekleniyor. Şu ana kadar il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Görüntü Dökümü
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Başkan Uğur ve eşi Nurgül hanım oy kullanıyor
Başkan Uğur konuşuyor
Haber- Kamera: Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN / BALIKESİR,
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8)90 YAŞINDAKİ GAZİ, ÖNCE VATAN, SONRA CAN DEDİ OYUNU KULLANDI
KARS'ta 90 yaşındaki İsmail Badur, önce vatan, sonra can diyerek sandık başına gidip oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında oy kullanmak için oğlunun yardımı ile İstasyon Mahallesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) İlköğretim Okulu'na giden İsmail Badur bastonuyla merdivenlerden güçlükle çıktı. Okuduğu kahramanlık şiirleri ve dualarıyla sandık başına giden Badur oyunu kullandıktan sonra imzasını atıp bir süre dinlendi.
Gazetecilerin yoldrun mu? Sorusuna İsmail Badur, "İnsan bunun için yorulmaz. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin. Hangisi islama, devlete, millete hayırlı ise Allah onu nasip etsin. Önce vatan ondan sonra can. Memleket önemli. Allah vatanımıza zeval vermesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah kötülere fırsat vermesin. Görelim Mevlam Neyler Neylerse Güzel Eyler" diye konuştu
Görüntü Dökümü
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-İsmail Badur dedenin oy vermeye gitmesi ve konuşması
-Oyunu kullanmadan önce şiir okuması
-Oy kullanması
-İmza atması
-Dinlenmesi
(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
6 DK 12 SN -
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9)GAZİANTEP'TE VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ (EK)
Görüntü Dökümü
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Okul önündeki ambulans
Oy kullandıktan sonra ambulansa götürülen hasta
O kullananan hasta kadının merdivenlerden indirilmesi
Hasta kadının ambulansa bindirilimesi
Okul önündeki ambulanslar
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 53 MB