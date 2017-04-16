Dha Yurt Seçim Bülteni-11
1)DAVUTOĞLU: KARAR, MİLLİ İRADENİN TECELLİSİDİRESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetle bakmaları önemlidir.
1)DAVUTOĞLU: KARAR, MİLLİ İRADENİN TECELLİSİDİR
ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam karar ne şekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir" dedi. Memleketi Konya'da bulunan eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu kullanacağı merkez Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmaya geldi. 2240'nolu sandıkta oyunu kullanan Davutoğlu, bu demokratik süreçte her vatandaşın görüşünün saygıya değer olduğunu söyledi.
DAVUTOĞLU'NDAN BİRLİK MESAJI
Referandumun vatandaşla bir istişare olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:
"Şu ana kadar barış içinde, güzel bir atmosferde bugün oyların kullanıldığı referandum sürecinin işlediğini görüyoruz. Söylenen her şey söylenmiştir. Herkes bu milletin iyiliğini, geleceğinin parlak olması için çaba sarf eder. Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam karar ne şekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir. Herkesin bunu kabul etmesi ve yarın sabah hepimizin Türkiye'nin geleceğine güvenerek ve bu milleti bir arada tutan bağlara saygı göstererek, sabahleyin bir gün önce ne tartışmış olursak olalım, hepimiz bir birimize selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla mukabelede bulunmamız lazım" dedi. Davutoğlu'nun seçim sonuçlarını Ankara'da takip edeceği belirtildi.AK Parti Seçim İşlemlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da oyunu Muhittin Güzel Kılıç Lisesi'nde 1111'nolu sandıkta oyunu kullandı. Sorgun, referandum un bayram havasında geçtiğini belirtti.
CHP'Lİ BOZKURT, OYUNU KULLANDI
'Evet' oyu kullanacak seçmenlere yaptığı konuşmayla tepki çeken CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da oyunu Mareşal Mustafa Kemal Orta Okulu'nda oyunu kullandı. Ailesiyle birlikte okula gelen Bozkurt'a güvenlik amaçlı motorize polis ekibi ve televizyon programında yaptığı konuşmanın ardından Valilik tarafından görevlendirilen yakın koruma polisleri eşlik etti. Okulun çevresinde de sivil polislerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 1315'nolu sandıkta oyunu kullanan Bozkurt, okul önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirip, okuldan ayrıldı.
Görüntü Dökümü
----------------
-Davutoğlu'nun salona gelişi
-Paravana girişi
Oyunu kullanması
Davutoğlu'nun açıklaması
Ahmet Sorgun'un açıklaması
Hüsnü Bozkurt'un okula gelmesi
Oyunu kullanması
(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA, DHA)
===================================================
2)BAKAN ÇELİK, OYUNU KULLANDI
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, oyunu Şanlıurfa'da kullandı.
Seçim bölgesi Şanlıurfa'da bulunan Bakan Çelik, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Tatlıses İlkokulu'ndaki 2278 nolu sandıkta oyun kullandı. Sandıkları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Bakan Çelik, okuldan çıkarken gazetecilere açıklama yaptı.
Huzur içerisinde referandum sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini belirten Çelik, "Halkın iradesine sonsuz saygımız var. Vatandaşlarımızın en doğru kararı ortaya koyacakları inancındayız" dedi.
Görüntü Dökümü
----------------------------------
Bakan Çelik'in okula gelmesi
Bakan Çelik'in oy kullanması
Bakan Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB
================================================
3)BAKAN EROĞLU MEMLEKETİNDE OY KULLANDI
ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandum oyunu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde kullandı.
Bakan Veysel Eroğlu, oy kullanmak için öğle saatlerinde Şuhut Kurtuluş İlkokulu'na geldi. Kaydının bulunduğu 1022 numaralı sandıkta görevlilerin verdiği oy pusulasını alan Bakan Eroğlu, "Ülkemize güzellikler getirmesi, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi ve güçlü bir Türkiye için" diyerek oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Eroğlu, "Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, vatandaşımız başımızın tacıdır" dedi.
Ülke genelinde referandum un huzur içerisinde geçtiğini belirten Bakan Eroğlu, "Bu referandum inşallah daha güçlü bir Türkiye için vesile olur. Arzumuz, isteğimiz 80 milyonun huzuru, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesi. Biz bunu istiyoruz. Herkesin oyuna saygımız var. Her zaman bunu ifade ettik. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Hiç kimse endişe etmesin. Ne çıkarsa çıksın milletimizin kararına hepimizin saygısı var" diye konuştu.
Bakan Eroğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte oy kullandığı okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Görüntü Dökümü
-----------
-Bakan Eroğlu'nun okula gelişi
-Oy kullanma detayları
-Basın açıklaması
60.9 MB /// 01.54"
Haber-Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
=====================================================
4)YABANCI GÖZLEMCİLER SERİK'TE İNCELEME YAPTI
CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeleri Estonya Milletvekili Jaak Madison ve Azerbaycan Milletvekili Vusal Hüseyni gözlemci olarak Antalya'nın Serik İlçesi'nde inceleme yaptı.
Serik Tekeli Ortaokulu'na gelen AKPM üyeleri Estonya Milletvekili Jaak Madison ve Azerbaycan Milletvekili Vusal Hüseyni, oy kullanma işlemlerini takip etti. Konuyla ilgili Jaak Madison, "Komisyon üyesi ülkelerde herhangi bir seçim veya referandum olduğu zaman bu seçimlerin kurallarına göre yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak amacıyla buradayız. Şu ana kadar gözlemlerimizde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Oy verilen kişiler arasında insan farkları var ama herhangi bir sıkıntı ve olumsuzluk gözükmüyor. Ancak aklımızda sorular uyandıran bazı şeyler de var. Ülkeyi bir süredir geziyoruz. Başından sonuna kadar hep 'evet' ile ilgili reklam gördük, 'hayır' ile ilgili görmedik. Bu tabi ki bir soru işareti bırakıyor" dedi.
'AMACIMIZ KONTROL ETMEK'
Madison şöyle devam etti:
"Türkiye'nin tamamında gözlem yapma gibi bir durumumuz yok. Türkiye'nin yüzde 20'sini ancak gözlemleyebileceğiz. Aslında Türkiye açsından bu olumlu bir şey olarak kabul edilmeli, bu ziyaretler sayesinde Türkiye'nin dikkate alındığını, ülke olarak bir konuma sahip olduğunu, Avrupa tarafından gözlemlendiği düşünülebilir. Ben parlamenterim, eşit olmak zorundayım. Sadece yapılan reklamları duyduk. Bizim buraya gelme amacımız da işin kurallara göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek."
Görüntü Dökümü
-----------
Avrupa Parlamenterle Meclisi Üyeleri Estonya Milletvekili Jaak Madison açıklama (gözlüklü)
Azerbaycan Milletvekili Vasal Hüseynov'un okul bahçesinde açıklama
Parti görevlileri ile istişareleri
19.2 MB
Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),
====================================================
TRAKYA'DA REFERANDUMA YOĞUN İLGİ (EK)
5)OY KULLANMAYA SEDYELERLE GELDİLER
Edirne'de devam eden referandum oylaması için hasta, yaşlı ve yürüyemeyenler için Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince, servis hizmeti yapıldı. Evlerinden alınan hastalar oy kullanacak okullara ambulanslarla getirildi. Plevne İlköğretim Okulu'na oy kullanmak için getirilen obez hastası 80 yaşındaki Mukaddes Sevinç, oy kabinine sedye ile götürüldü. Oyunu kullandıktan sonra sandıktaki oyunu da sedye üzerinde yatarak kullanan Sevinç, "Oy kullanmak çok önemli, yürüyemediğim halde bu şekilde gelerek oy kullanmak istedim" dedi.
Gazi İlkokulu'na belediye nakil ambulansı ile getirilen 82 yaşındaki Mukadder Kurtiş ise giriş katta bulunan 1144 nolu sandıkta oyunu kullandı. Okula sedye ile getirilen Kurtiş, kabinde tek başına oy kullandıktan sonra şeffaf sandığa zarf atarak oy kullandı. 82 yaşında olduğunu ve yürüyemediğini anlatan Kurtiş, "Oyumu kullandığım için mutluyum, herkes oyunu kullansın" şeklinde konuştu. Tekidağ'da 81 yaşındaki Resmiye Aytak, Sağlık Müdürlüğü ambulansı ile evinden alınarak sedyeyle oy kullanacağı 50'nci Yıl Ortaokuluna getirildi. Kabinde tek başına oy kullanan Resmiye Aytak, daha sonra sedye üzerinden zarfı şeffaf sandığa attı.
SANDIĞA KEDİSİYLE GELDİ
Edirne'de Damla ve Hakan İnceoğlu çifti evde tek kaldığı zaman ağlayan Köpük isimlerini yalnız bırakamadıkları için oy kullanmaya kedileriyle geldiler. Edirne'de Anayasa'ya ilişkin halk oylaması için Şükrü Paşa Mahallesi'nde oturan Damla ve Hakan İnceoğlu çifti İlhami Ertem Lisesi'ndeki 1210 No'lu sandığa kedileri Köpük ile geldi. Seçim görevlilerin ilgi odağa olan Köpük sahibi ile birlikte sandığa oy kullandı. Kedilerini evde yalnız bıraktıklarında ağladığını ve bu yüzden oy kullanmaya birlikte getirdiklerini söyleyen Hakan İnceoğlu, "Kedimiz evde yalnız kaldığında çok ağlıyor. Bizde buna dayanamadığımız için her yıl yanımızda getiriyoruz. Oy kullanmaya kedimizle birlikte geldik. O bize şans getiriyorö dedi. Kedileri Köpük ile birlikte seçim zarfını sandığa bırakıp oy kullanan İnceoğlu çifti başta sandık görevlileri olmak üzere oy kullanmaya gelen vatandaşlarında ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar Köpük'ü severken bazıları hatıra fotoğrafı çekildi.
EDİRNE'DE KATILIM YÜKSEK
Edirne'de sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan devam ediyor. 400 kişinin yer aldığı sandıklarda katılım oranlarının öğlen saatlerinde yüzde 50'ye ulaştığı belirtildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, kentte seçimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Görüntü Dökümü
-----------
(EDİRNE)
-Hastanın sedye ile ok
ula gelmesi
-Aşağı indirilmesi
-Sınıfa götürülmesi
-Kabinde oy kullanması
-Sandığa oy atması
-Okuldan çıkarılması
-Çiftin kediyle gelmesi
-Kediden genel detay
-Hakn İnceoğlu kedisi Köpük ile oy kullnması
-Çiftin gidişi
(TEKİRDAĞ)
-Okula oy kullanmaya gelen vatandaşlar
-Ambulansın gelişi
-Yaşlı kadının sedyeyle indirilişi
-Sedeyeyle okula girişi
-Sandık başına getirilişi
-Kabine sedyeyle girişi
-Oy pusulasını sandığa atması
-Geri gönderilmesi
-Torunun konuşmaları
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN/EDİRNE ,TEKİRDAĞ,-
===========================================================
6)SIRA ÜSTÜNDE TAŞINIP OYUNU KULLANDI
Konya'da merkez Meram İlçesi Kalfalar Mahallesi'ndeki Muhittin Güzelkılınç Lisesi'nde ise isminin açıklanmasını istemeyen ve yaklaşık 150 kilo olduğu belirtilen yaşlı bir kişi, aşırı kilolarından dolayı yürüyemediği için otomobilden, indirilip, okulda sıra üstüne oturtuldu. Ardından çevredekilerin de yardımıyla merdivenlerden çıkartılıp giriş katındaki, oy kullanacağı salona taşındı. Oy kullanacağı paravana kadar taşınan yaşlı seçmen, daha sonra yine oturduğu sıranın üstünden paravana uzanıp oyunu kullandı. Ardından yine sıra üstünde oyunu kullanıp, okul dışına çıkartıldı.
Görüntü Dökümü
---------------------
Yaşlı adamın otomobilden indirilip, sıra üstüne konması
Salona taşınması
Oyunu kullanması
Salondan çıkartılması
Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))
=============================================
7)OY KULLANMAYA SEDYEYLE GETİRİLDİ
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 80 yaşındaki Hidayet Yekta, referandum için oyunu kullanmaya sedyeyle getirildi.
Çeşitli hastalıkları bulunan ve yürüyemeyen Hidayet Yekta, öğle saatlerinde oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine eve giden görevliler, Hidayet Yekta'yı ambulansla alarak oyunu kullanmak üzere Pınarbaşı İlkokulu'na geldi. Ambulans içerisinde oyunu kullanmak isteyen ancak görevlilerin bunun mümkün olmadığını ifade etmesi üzerine hasta kadın, sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyeyle sınıfa götürüldü ve 1104 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yaşlı kadın, oyunu kullanmasının ardında yine sedyeyle ambulansa ve oradan da evine götürüldü.
Görüntü Dökümü
---------------------
Ambulansta sedye ile oy kullanmaya gelen kadın
Kadının sedyeyle sınıfa taşınması
Kadının sedyede oyunu kullanması
Tekerlekli kadının okula çıkarılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU : 75 MB
===================================================
8)15 TEMMUZ GAZİSİ ZOROVA OYUNU KULLANDI
ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz darbe kalkışmasında açılan ateş sonucu yaralı olarak 9 aydır tedavi gören simge isimlerden biri olan Mustafa Zorova, oyunu Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Mustafa Zorova ve eşi Sevim Zorova, oyunu Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1022 numaralı sandıkta kullandı. Zorova'ya diğer 15 Temmuz gazileri de eşlik etti.
9 aydır yatakta yattığını belirten 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova, "İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Devletimize milletimize o günleri bir daha göstermesin. Bizler gördük yaşadık, arkadaşlarımız gazi oldu. Kimimiz şehit oldu. İlk sıradan kurtulan ben ve Derya Ovacıklı var. Öte yanı 9 kişi şehit oldu. Hainler cezasını çeksin. Devletten hep idamını istedik, bir karar çıkaramadılar. 9 aydır yataktayım, vaziyetime bakın. Bunlara idam çıkarsalar da dünya bir rahata erse, gelecek neslimiz de rahata erse. Allah'tan bir gazi olarak dileğim bu. Bu oyumuz da vatanımıza,y milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulup, yeniden diriliş ruhuyla tüm dünyaya göstermiş olacağını belirterek, "Sadece bu refarandumda değil, daha önceki seçimlerde de kurduğumuz ekiplerimizle ilçemizdeki yaşlı, hasta ve engellileri öncesinde tespit edip, özel araçlarla oylarını kullandırıp, sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Bugün de bu çalışmayı gazilerimiz ve şehit ailemizle birlikte yaptık. Herkes çok mutlu oldu. İnşallah referandum un ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kahramankazan Belediyesi ekiplerini yaşlı ve engelleri evlerinden alıp sandık başına götürmelerinden detay görüntüler
15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova'nın Sağlık Bakanlığı ambulansıyla oy kullanmaya getirilmesi
Mustafa Zorova'nın 3'üncü katta bulunan sandığa götürülmesi ve oy kullanması
Mustafa Zorova'nın sandık başında açıklaması
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün açıklaması
Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), -
====================================================
9)AMBULANSIN İÇİNDE OYUNU KULLANDI
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'de hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Nazmi Kılıç, ambulansın içinde oyunu kullandı.
Ereğli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedavi gören Nazmi Kılıç, ambulansla Göktepe Mahallesi'nde oy kullanacağı sandığın bulunduğu camiye götürüldü. Solunum güçlüğü çektiği için ambulansta oksijen maskesine bağlı olan Nazmi Kılıç'ın, ambulans içinde oy kullanmasına izin verildi. Kimliği ve seçmen kağıdı kontrol edilen Kılıç, görevlilerin yardımıyla içinde kullanmasına izin verdi. Kılıç, görevillerin dışarıya çıkması ardından ambulansın içinde tek başına oy pusulasına mührü basıp zarfı sandık görevlilerine teslim etti. Kılıç, ""Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Geleceğimiz şenlik ve güzel olsun. Çoluğumuza çocuğumuza güzel bir miras bırakalım. Bu benim özel görevimdi" dedi.
Ereğli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı İbrahim Duvarcı, hastanede yatan 22 hastanın 11'inin ambulans ve hizmet araçları ile oylarını kullanmak için nakil edildiğini söyledi.
ZONGULDAK'TA SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA
Zonguldak merkezde de seçmenler sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında da sandık kuruldu. Seçmenler, itfaiye personelinin dinlenme salonunda oylarını kullandı. Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Huzurevi'nde yaşlılar, oy kullanmaları için kurum personeli tarafından 50 metre ilerideki Bahçelievler İlkokulu'na götürüldü. Yürümekte güçlük çeken yaşlılar, tekerlekli sandalye ile okula götürülüp oylarını kullandı.
Rat Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Veysel Çekirdekçi, Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri nakil aracıyla evinden alınarak oy kullanacağı Cumhuriyet İlkokulu'na götürüldü. Çekirdekçi, oy kullanacağı sınıfın ikinci katta olması nedeniyle sağlık personeli tarafından kucakta taşındı. Oyunu kullanan Çekirdekçi, ardından aynı araçla evine bırakıldı. Zonguldak Valisi Ali Kaban da eşi Neriman Kaban ile birlikte Fener Lisesi'nde oyunu kullandı.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Ereğli Devlet Hastanesi
-Nazmi Kılıç'ın ambulansa alınması
-Ambulansla oy kullanacağı sandığa getirilmesi
-Ambulansın içinde oyunu kullanması
-Nazmi Kılıç ile röportaj
-İbrahim Duvarcı ile röportaj
Görüntü Dökümü:
------------------------------
-Huzurevi yaşlılarının oy kullanması
-Oy kullananlardan detaylar
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,
===============================================
10)ENGELLİ SEÇMEN, AMBULANSLA TAŞINARAK OYUNU KULLANDI
KARABÜK'te, ambulansla evinden alınan yürüme engelli 64 yaşındaki Ayşe Barlas, oyuna kullanması için okula götürüldü.
Kentte yaklaşık 150 hasta ve engelli seçmen, oy kullanabilmek için İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinden yardım talebinde bulundu. 20 ambulansın görev yaptığı uygulama kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan yürüme engelli Ayşe Barlas, tekerlekli sandalye ile evinden çıkarılıp ambulansa konuldu. Barlas, aynı mahalledeki Mimar Sinan Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık görevlilerinin okul merdivenlerinden taşıyarak çıkardığı Barlas, zemin kattaki 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Barlas, "Ambulansla verilen hizmetten memnunum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah hayırlısı olur" dedi.
Görüntü Dökümü
-------------------------------------
-Ayşe Barlas evinden sağlık ekiplerince çıkarılıp ambulansa taşınması
-Ayşe Barlas'ın okula getirilmesi
-Ayşe Barlas'ın oy kullanması
-Ayşe Barlas'ın açıklaması
Süre: (02.38) Boyutu: (123 MB.)
==================================================
11)NİĞDE'DE KATILIM YÜKSEK
NİĞDE'de anayasa değişikliği referandum unda oy kullanma oranı yüksek oldu.
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu eşi Gülay, oğlu Törehan ve Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da eşi Goca Kavaklıoğlu aynı okulda Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Peynircioğlu, "Vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklar. Biz dürüst vatandaşımızın iyi niyetli vatandaşımızın hangi tercihte bulunursa bulunsun. Bugün sandıklardan çıkacak sonuçlara üzülmeyeceğini düşünüyoruz. Üzülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü neticede bugün söz millette. Milletimizde. Bugün bir demokrasi bayramı yaşanıyor. İnşallah vatandaşımızın hür iradesi sandığa yansımış olacakö dedi.
Kavaklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak bir aydır halk oyu kampanyası yaptıklarını belirtti. Anayasa paketini köy köy, kasaba kasaba gezerek vatandaşlara anlattıklarını vurgulayan Kavaklıoğlu, "Vatandaşlarımız bu işi zaten yakından takip etti. Olumlu bir hava var. Bu halk oylaması ülkemiz için çok önemli. Bu değişim Türkiye'nin önünü açacak, istikrarsızlık olmayacak. Türkiye'nin geleceği adına ümitliyiz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, oyunu Bor Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesinde kullandı. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise, 1045 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Yaşlı çift oy vermeye giderken
Babasını kucağında oy vermeye getiren vatandaş
Ak Parti Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu oy veririrken
Niğde Valisi oyunu kullanırken
Süre: 01'27" Boyut: 97 MB
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
==================================================
12)MARMARİS'TEKİ SEÇMEN OY KULLANIP SAHİLE AKIN ETTİ
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki seçmenler, erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oy kullandı. Ardından sahilin yolunu tutanlar, kafeleri doldurup güzel havanın tadını çıkardı.
Marmaris'te 65 bin 216 seçmen, saat 08.00'den itibaren 174 sandıkta oy kullanmaya başladı. Engelli ve hasta olanlar ya da evin yaşlıları, yakınlarının yardımıyla sandığa gidiyor. İlçenin en yaşlıları arasında olan 95 yaşındaki Melek Tarım da çocuklarının yardımıyla oyunu kullandı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar da aileleriyle gelerek sıraya girip, vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Oyunu kullananlar, aileleriyle birlikte sahile, yürüyüş yollarına ve mesire yerlerine akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin hava sıcaklığını 29 derece gösterdiği kent merkezinde, rüzgara rağmen sahilde denize girenler de oldu. Kimileri yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak, deniz manzarasını izledi, bazıları da balık tuttu. Atatürk Caddesi'nde bulunan parklarda çocuklar oyun oynadı. Aileler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Yat Limanı ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki restoranlar ile kafeteryalarda oturacak yer kalmadı. Bazı vatandaşlar, araçlarıyla kent merkezi dışındaki mesire yerlerine giderek piknik yaptı.
Restoranlarda, kafeteryalarda oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar, "Oyumuzu kullandık, ailemizle birlikte güzel günün tadını çıkartıyoruz" dedi.
Sabah saat 08.00 ile 13.00 arasında, haklarında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 7 seçmen, oyunu kullandıktan sonra polis ve jandarma tarafından gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
---------------------
Çocukları ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar genel görüntü
Marmaris'in en yaşlıları arasında olan oy kullandıktan sonra giden Melek Tarım genel görüntü
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in oy kullanması görüntü
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar oy kullanması ve kısa açıklaması görüntü
Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre görüntü
Marmaris sahillerinden, kafeteryalarda ve restoranlarda oturan seçmenlerden genel-ayrıntılı görüntü
Sahilde dolaşan, restoranlarda oturan seçmenlerle çok sayıda röportaj
(Toplam: 5 dakika 7 saniye-370 MB görüntü)
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),