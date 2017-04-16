Dha Yurt Seçim Bülteni-10

1)DİYARBAKIR ÇERMİK'TE REFERANDUM KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI(HABERİNİN GÖRÜNTÜ EKİ)



Görüntü Dökümü



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Hastane acil servis



Jandarma ekipleri



Ağlayan kadınlar



Alınan güvenlik önlemleri



Ambulans giriş çıkışları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 430 MB



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ANTALYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI (EK)



2)OY VERENLER SAHİL VE PİKNİK ALANLARINI DOLDURDU



Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa referandum u için sandık başına giden vatandaşlar, oy kullandıktan sonra güzel havayı fırsat bilerek sahil ve piknik alanlarını doldurdu. Konyaaltı Sahili'ne giden pek çok vatandaş güzel havanın keyfini çıkardı. Kimisi denize girdi kimisi güneşlendi kimisi de çocuklarıyla oynadı. Antalyalılarla birlikte, turistler de denizin ve nisan güneşinin tadını çıkardı. Sahile gelenler özçekim de yaparak bu anları ölümsüzleştirdi. Kentte yerleşik yaşayan yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile vakit geçirdi. Bebekleriyle sahilde oturup güneş banyosu yapan anneler, renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri bebeklerinin ayaklarını denize sokarak suyu hissetmesini sağladı.



Arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapan turizmci Kamil Kamiloğlu, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini, güzel havayı değerlendirmek için yürüyüşe geldiklerini söyledi. Oy kullandıktan sonra sahile gelen Seyid Ahmet ise eşiyle denize karşı oturup sohbet etti. Annesi ve minik oğluyla sahile gelen Tuğba Kayadelen de denizin tadını çıkardı. Oğluna denizden kova kova su taşıyan Kayadelen, "Oyumu kullandım. Annemi ve oğlumu yanıma alıp denize geldik. Şimdi tatil yapıp dinlenme zamanı. Güneş pırıl pırıl, deniz çok güzel" dedi. Oyunu kullandıktan sonra ailesiyle Kepez Kent Ormanı'nda piknik yapan Fadime Çetin de bir yandan örgüsünü ördü diğer yandan da çayını yudumladı.



Görüntü Dökümü



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Röp1: Kamil Kamiloğlu



Çocuğunu denize sokan kadın ve onu çeken kadının görüntüsü



Röp2: Seyit Ahmet



Röp3: Tuğba Kayadelen



Röp4: Güneşlenen Işıl Sipahioğlu



Deniz kenarındaki vatandaşlardan görüntü



Kuma oturan küçük bir çocuktan görüntü



Kumsalda kitap okuyan bir vatandaştan görüntü



Balık tutan vatandaşlardan görüntü



Sahile uzanan vatandaşlardan görüntü



Röp5: Balık tutan Ümmühan Topçuoğlu



Balık tutan bir adamdan görüntü



Kaldırımda yürüyen insanlardan görüntü



Bisikletli bir vatandaştan görüntü



Denizde yüzenlerden detay görüntüler



Bebeği ile çocuk arabası süren bir kadından görüntü



Deniz kenarında oturanlardan görüntü



Köpeğini denize sokan iki gençten görüntü



Röp6: Ziya Yaşar Buğdaycı



Röp7: Perihan isimli bir kadınla



Röp8: Fadime Çetin



Röp9: Güldane Şahin



Piknikçilerden detay görüntüler



Pikniğe gelen kalabalıktan görüntü



314 MB - 5.12



Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA



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3)UŞAK'TA SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTTİ



UŞAK'ta referandum için halk saban erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oy vermeye başladı. Uşak'ta erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri, hazırlıklarını tamamlayarak, saat 08.00'de oy verme işlemini başlattı. İl genelindeki 262 bin 348 seçmen de 870 sandıkta oy kullanmaya başladı. Listelerden isimlerini kontrol eden ve kimliklerini ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, oylarını kullanıyor.



VALİ OKUR, EŞİ VE OĞLUYLA OY VERDİ



Uşak Valisi Ahmet Okur, Mehmetçik İlkokulu'ndaki 1097 numaralı sandıkta, eşi Hatice Nur Okur ve oğlu Serdar Okur'la birlikte oyunu kullandı. Uşak'ın şehit acısıyla referandum a gittiğini hatırlatan Vali Okur, "Vatandaşlarımız kendi kararları ve iradeleriyle oylarını kullanıyor. Oy kullanma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sandıkların kapanacağı saate kadar Uşak'ta oy kullanma işlemini bitiririz diye düşünüyorum. Bugün de malum bir şehidimiz var. Şehidimizi ikindinde defnedeceğiz. Vatandaşlarımız referandum a yoğun ilgi gösteriyor. Oy kullanmaya gelemeyen vatandaşlarımız için de Sağlık Bakanlığı'na ait Evde Bakım Hizmetleri araçları, talep eden ve oy kullanmak isteyen yatalak ve yürüyemeyen hastalarımızı oy kullanacakları sandıklara götürüyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan görüntü



Oy kullanan vatandaşlar



Vali Ahmet Okur'un oy kullanması



Vali Ahmet Okur'un konuşması



Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,



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4)SÜRYANİLER, OY KULLANIP PASKALYA BAYRAMI'NI KUTLADI



92 YAŞINDAKİ ONAR, OYUNU KULLANIP GÖREVLİYE YUMURTA VE ŞEKER İKRAM ETTİ



MARDİN merkez ve ilçelerinde yaşayan Süryaniler, bugün Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandum u için oy kullandıktan sonra Kırklar Kilisesi'nde düzelenen ayine katılarak Paskalya Bayramı'nı kutladı. HDP'nin Süryani Milletvekili Erol Dora da oyunu kullandıktan sonra kiliseye gelerek Paskalya Ayini'ne katıldı.



Süryaniler Hz. İsa'nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı'nı Mardin merkez ve ilçelerindeki kiliselerde kutladı. Mısır'da kiliselere yapılan saldırılardan sonra Mardin'deki kiliselerde de giriş ve çıkışlarda olağanüstü güvenlik önlemlerinnin alındığı görüldü. Süryaniler'in bayram için toplandığı Kırıklar Kilisesi'nin bulunduğu sokak başları, kilisenin ana kapısı ve kilisede ibadetin yapıldığı binanın girişinde 100'e yakın polis görev aldı.



Sabah erken saatlerinden itibaren Kırıklar Kilisesi'nde ve Midyat İlçesi'ndeki Mort İşmuni Kilisesi'nde bir araya gelen Süryani vatandaşlar düzenlenen ayine katıldı. Mardin'de Deyrul-Zafaran Manastırı Metropoliti Salibe Özmen, Midyat'ta ise Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş tarafından yönetilen ayinde üç dilde dualar edildi.



Kırklar Kilisesi'ne erken saatlerden itibaren gelen Süryaniler, bayramlık elbiseleri ile kilise girişinde mum yakarak dua etti. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz birlikte yönetti. Ayin süresince, erkek ve kızlardan oluşan korolar Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu. Ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Daha sonra ayine katılanlar, şaraba batırılmış ekmek parçasıyla 40 gündür tutukları oruçlarını açan Süryaniler, daha sonra kilise bahçesinde toplanarak bayramlaştı.



Kendisi de Süryani olan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da kiliseye gelerek ayine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan HDP'li Dora, Süryani bir vatandaş olarak bugün kendisinin de kiliseye bayramı kutlamak üzere geldiğini söyledi.



Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı Kırklar Kilisesi'nde yaptığı kısa konuşmada, Türkiye ve dünya barışı için dua etti. Metropolit Özmen, bayram tebriklerini kabul ettikten sonra, vatandaşlar da birbirleriyle bayramlaştı.Kilisede düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Süryani vatandaşlardan Murat Özbek, Belma Yerlihindi, referandum un Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunarak, sevgi, barış ve birlik mesajları verdi.



Kırklar Kilisesi'ndeki ayine katılan Süryaniler, daha sonra bayram tebriklerini kabul etmek için evlerine giklem üzere kiliseden ayrıldı.



92 YAŞINDAKİ ONAR, OYUNU KULLANIP GÖREVLİYE YUMURTA VE ŞEKER İKRAM ETTİ



Midyat'ta yaşayan 92 yaşındaki Süryani Zekiye Onar, Paskalya Bayramı dolayısıyla, oy kullanmak için gittiği okulda ilk önce sandık görevlilerine yumurta ve şeker ikram etti, ardından referandum için oy kullandı. Midyat'ın Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Onar Ailesi, hem Paskalya Bayramı'nı kutlamanın hem de referandum için oy kullanmanın mutluluk ve heyecanını birlikte yaşadı. Atatürk Ortaokulu, 1087 Nolu Sandıkta oy kullanan Onar ailesinin en yaşlı bireyi 92 yaşındaki Zekiye Onar, gelini Leyla, oğlu Anter ve torunu Manuelle ile birlikte, evlerinden yaklaşık 500 metre uzakta bulunan oy kullanmaya merkezine yürüyerek gitti. İlerlemiş yaşına ve hastalığına rağmen Zekiye Onar, burada ilk olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla sandık görevlilerine boyalı yumurta ve şeker ikram etti, ardından referandum için oy kullandı. Oyunu kulandıktan sonra gazetecilere konuşan Anter Onar, "16 Nisan bizim Kıyam Bayramımız'dır. Bu referandum dan dolayı daha da kıymetli oldu bizim bayram. İnşallah memleket ve millet için hayırlı olur. Türkiye'ye ne güzelse o olacak inşallah" dedi.



92 yaşında oy kullanana Zekiye Onar ise, "Oyumu kullandım. Bizim büyük bayramımız kutlu olsun. Senede 1 gündür ve bugünün kıymeti çok büyüktür bizde. Herkese mübarek olsun. İnsan memleketi için oy kullanırsa vatanına çok iyidir. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde görüş belirtti.



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MARDİN



Kilisenin bulunduğu cadde ve sokaktaki güvenlik önlemleri,



Kilise ana girişinde ve kilise bahçesinde alınan güvenlik önlemleri,



Vatandaşların kiliseye gelmesi,



Erol Dora'nın gelmesi, kilise bahçesinde polislerle tokalaşması, kısa açıklaması, ayinden görüntüsü,



Yapılan ayin, mum yakan Süryaniler,



Süryanilerin açıklaması,







MİDYAT



evden çıkarken,



okula yürüyerek giderken



sandık görevlilerine yumurta ikram ederken,



oynunu kullanırken açıklamalar



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), -



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5)SEDYEYLE OY KULLANMAYA GİTTİLER



SAĞLIK Bakanlığı tarafından, referandum da herkesin oy kullanabilmesi için başlatılan uygulama kapsamında, İzmir'de de evde sağlık hizmeti alan hastalar hasta nakil araçlarıyla oy kullanmaya götürüldü. Gün boyu devam edecek çalışmalarda yoğun talebi karşılamak için 50'den fazla sağlık ekibinin görev yapacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan hastaların demokratik haklarından mahrum kalmamaları için bir süre önce uygulama başlattı. Uygulama kapsamında, 444 38 33 numaralı çağrı merkezine başvuranların oy kullanmasını sağlamak amacıyla 50'den fazla ekip görevlendirildi. İzmir'deki Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezi'ne şu ana kadar bin 500'den fazla talebin ulaştığı taleplerin de gün boyunca alınacağı öğrenildi. Sağlık ekibi tarafından, evinden alınan 83 yaşındaki İnal Tekin, Atatürk Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda oyunu kullandı. Tekin'in oy pusulasını sandık görevlileri, sandığa attı. Ortopedik rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Tekin daha sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı. Yaşlı kadının kızı Arzu Altınkaya, "Annem yüzde 95 bedensel engelli, zaten daha önce de evde sağlık hizmeti alıyorduk. Şimdi de annemin oy kullanabilmesi için yardımcı oldular. Çok başarılı bir uygulama" diye konuştu. Kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 34 yaşındaki Mustafa Karabostan da sağlık ekipleri tarafından evinin yakınındaki Çamkıran Ortaokulu'na götürüldü. Sandığın 3. katta bulunması nedeniyle taşınmada güçlük yaşandı. Okul görevlileri yardım etmeyince sağlık görevlileri ve Karabostan'ın yakınları sedyeyi 3'üncü kata çıkarttı. Burada oyunu kullanan Karabostan daha sonra nakil aracıyla evine bırakıldı.



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-İnal Tekin oy kullanırken görüntü



-Mustafa Karabostan evinden alınırken ve okula götürülürken görüntü



-Genel ve detay görüntü



(Haber, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, DHA)



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6)VAN'DA 89 YAŞINDAKİ KADIN, GÖREVLİLERİN YARDIMIYLA SANDIK BAŞINA GELDİ



VAN'da 89 yaşandaki Sakine Güleşçi, referandum da oyunu Edremit Kaymakamlığı tarafından gönderilen görevlilerin yardımıyla kullandı.Van'ın Edremit İlçesi TOKİ konutlarında yaşayan Sakine Güleşçi oyunu kullanmak için Edremit Kaymakamlığından yardım istedi. Kaymakamlık tarafından gönderilen minibüsle evinden alınan Güleşçi, Ertuğrul Gazi İlköğretim okulunda görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra yine kendisine tahsis edilen minibüs ve iki görevli ile evine götürülen Güleşçi, yetkililere teşekkür etti.Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Güleşçi, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğim için çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Kaymakam beye ve beni evimden alan görevlilere çok teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Yaşlı kadının evden alınması



-Oy kullanacağı okula gelmesi



-Yaşlı kadının oy kullanması



-Röpartaj



Murat ÇAĞLAR - Orhan AŞAN / VAN,