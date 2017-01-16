Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi..
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RİZE/DHA
Dha Yurt;rize' de Kaza; Yaralılar Var
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi..
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