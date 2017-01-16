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Dha Yurt;rize' de Kaza; Yaralılar Var

Dha Yurt;rize' de Kaza; Yaralılar Var

Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Dha Yurt;rize' de Kaza; Yaralılar Var

Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi..

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RİZE/DHA

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