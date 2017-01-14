Dha Yurt - Pompalı Tüfekli Eylemci, 13 Saat Sonra İkna Edildi

İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saatlik ikna çalışması sonunda eyleminden vazgeçti. Gözaltına alınan M.C. emniyete götürüldü.



Buca'da evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle çevreye ateş eden M.C. 13 saatin sonunda polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan M.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,