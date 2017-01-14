İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saatlik ikna çalışması sonunda eyleminden vazgeçti. Gözaltına alınan M.C. emniyete götürüldü.
Buca'da evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle çevreye ateş eden M.C. 13 saatin sonunda polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan M.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,
Dha Yurt - Pompalı Tüfekli Eylemci, 13 Saat Sonra İkna Edildi
İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saatlik ikna çalışması sonunda eyleminden vazgeçti.
İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saatlik ikna çalışması sonunda eyleminden vazgeçti. Gözaltına alınan M.C. emniyete götürüldü.
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