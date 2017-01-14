EYLEM 12 SAATİR SÜRÜYOR
İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C.'nin (Mansur Cengiz) direnişi 12 saattir devam ediyor. Binaya kimseyi yaklaştırmayan M.C. için özel harekat polislerinin bekleyişi de sürüyor.
İZMİR,
Dha Yurt-Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Kişiyi Polis İkna Etmeye Çalışıyor (3)
EYLEM 12 SAATİR SÜRÜYORİzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C.'nin (Mansur Cengiz) direnişi 12 saattir devam ediyor.
EYLEM 12 SAATİR SÜRÜYOR
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