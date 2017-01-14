TÜMÜ
Haberler Search
Dha Yurt-Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Kişiyi Polis İkna Etmeye Çalışıyor (3)

Dha Yurt-Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Kişiyi Polis İkna Etmeye Çalışıyor (3)

EYLEM 12 SAATİR SÜRÜYORİzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C.'nin (Mansur Cengiz) direnişi 12 saattir devam ediyor.

Dha Yurt-Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Kişiyi Polis İkna Etmeye Çalışıyor (3)

EYLEM 12 SAATİR SÜRÜYOR

İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C.'nin (Mansur Cengiz) direnişi 12 saattir devam ediyor. Binaya kimseyi yaklaştırmayan M.C. için özel harekat polislerinin bekleyişi de sürüyor.

İZMİR,


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads