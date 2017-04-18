Dha Yurt: Piknik Yolunda Can Pazarı

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde pikniğe giden ailenin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Yola savrulan otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı.



İzmir'in Bozyaka semtinde oturan Özay Özdemir, yanına eşi Emine Özdemir, kızı Duygu Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir'i de alarak, Menemen ilçesindeki yakınları ile buluşup, piknik yapmak üzere yönetimindeki 10 ZT 488 plakalı otomobille yola çıktı. Anadolu Caddesi'nin Bayraklı girişinde bulunan hızlı girdiği belirtilen Özay Özdemir, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı, ardından ters yöne dönüp durdu. Ön tarafı büyük hasar gören ve hava yastığı açılan araçta bulunan Emine Özdemir ile kızı Duygu Özdemir yaralanırken, sürücü Özay Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir ise kazayı yara almadan atlattı. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılan anne ve kızı, ambulans gelene kadar yol kenarında yere yatırılıp bekletildi. Yiğit Özdemir, annesi ve ablasının yüzüne güneş gelmemesi için montuyla gölge yaptı. Anne ve kızı, olay yerine gelen ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.



Kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Özay Özdemir, "Pikniğe gitmek için yola çıktık. Viraja girerken, beton bariyere çarptım. Ardından otomobil tekrar yola girdi. Nasıl olduğunu bir türlü anlayamadım. Allahtan kimseye fazla bir şey olmadı. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.



Görüntü Dökülmü



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-Olay yerinden genel görüntü



-Kazada yaralanan Duygu Özdemir ve Emine Özdemir'in yüzüne güneş gelmemesi için mont tutanlardan görüntü



-Ablasının yüzüne güneş gelmemesi için gölge yapan Yiğit Özdemir'in görüntüsü



-Kazayı anlatan bir vatandaş ile röp



-Şoför Özay Özdemir'den görüntü



-Trafik polisi yaralılarla konuşurken görüntü



HABER-KAMERA: Bahri KARATAŞ / İZMİR,