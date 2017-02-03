Dha Yurt - - Penyeciler, Elektrik Kesintileri Nedeniyle Fuarın Ertelenmesini İstiyor

GAZİANTEP'te Penye ve Trikotaj Çarşısı esnafı, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 8 Şubat'ta açılacak Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın (PENTEX) ertelenmesini istiyor.



Alaybey Mahallesi'nde bulunan Penye ve Trikotaj Çarşısı esnafı, bölgede sık yaşanan yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 8 Şubat'ta Ortadoğu Fuar Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı açılacak Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'na hazırlanamadıklarını söyledi. 3 bin çalışanın bulunduğu bölgedeki 200 penye ve tekstil esnafı, açılacak fuar için ürün hazırlayamadıklarını belirtti. Esnaf adına açıklama yapan Mehmet Tevfik Akan, son 5 gündür bölgede elektrik kesintisi yaşandığını savunarak şunları söyledi: "Sürekli sigortalar yanıyor telefon açıyoruz, elektrik dağıtım şirketi geliyor ama bir sonuç alamıyoruz. Günde 4- 5 saat elektriksiz kalıyoruz. Son olarak Pazartesi günü trafoda bir kontak meydana geldi ve 5 gündür elektriğimiz yok. Atölyelerimizin bulunduğu pasajın içerisinde trafo var, eskiden bir sorun yaşamıyorduk. Elektriği sadece belli atölyelere veriyorlardı. Şimdi 200 dükkanın elektriğini pasajdaki trafodan alıyorlar. Bu durum bizim için çok büyük tehlike arz ediyor. Pasajda atölyeler var ve trafo patladığı zaman bu atölyelere sıçrarsa çok büyük yangınlara neden olabilir. İki sene önce bizim yan taraftaki pasajda bir yangın olayı yaşandı 8 arkadaşımız vefat etti. Tekrar aynı olayı yaşamaktan korkuyoruz. Bize siz elektriği çok kullanıyorsunuz diyorlar, trafo kaldırmıyor, fazla yüklenme yaptığımızı söylüyorlar. Atölyelerimiz nasıl çalışacak, bunun kısıtlaması nasıl olabilir ki buna bir tedbir alınması lazım. Trafo kaldırmıyorsa gereken yapılmalı. Bu konuya ilgili yetkililerin bir an önce tedbir almasını istiyoruz. 8 Şubat'ta PENTEX fuarımız var, atölyelerimiz kapalı, ürün çıkartamıyoruz. Çok mağdur durumdayız imkan var ise fuarın ertelenmesini istiyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Elektrik arızasına neden olan trafo



Trafonun bulunduğu pasaj



Bölge esnafı



Mehmet Tevfik Akan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-DHA)



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