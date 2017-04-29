Dha Yurt - Park Halinde Bulunan 7 Otobüs Alev Alev Yandı

BURSA'da özel bir firmaya ait otobüslerin park edildiği alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 7 otobüs alev alev yandı.



Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, yangın kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de maddi hasar oluştu. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlandı. Bu sırada polis ekipleri de İstanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duruyor.



Süre: 5 dakika 1 saniye Boyut: 379 MB



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yangından görüntüler



-İtfaiye ekipleri çalışırken



-Diğer otobüslerin çekilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,