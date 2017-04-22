Dha Yurt - Otomobilin İşyerine Çarpması Kamerada

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, otomobilin işyerine çarpması ve yayanın kazadan son anda kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, gece saatlerinde Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, caddede bulunan İbrahim Erkılıç'ın tüp satışı yapılan işyerine çarptı. İşyerinin kapısında hasar oluşurken, sürücü aracıyla kayıplara karıştı. İşyerinin girişinde hasar olduğunu fark eden İbrahim Erkılıç polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede kimliği belirsiz sürücünün otomobiliyle işyerine çarptığı belirlendi. Görüntülerde, kaza sırasında yürüyen bir kişi ise, otomobili son anda fark edip kaçarak kurtulduğu görülüyor.



İşyerine otomobil çarptığını kamera kayıtlarından öğrendiğini belirten İbrahim Erkılıç, "Çok şükür sadece maddi hasar var, yaralanan kimse yok. Durumu polise de bildirdik, inceliyorlar. Umarım bir daha böyle kazaları yaşamayız" dedi.



Polisler, kayıp sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Kamera görüntüleri



Otomobilin işyerine çarpması



Yayanın kaçması



İşyeri sahibi Erkıolıç ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)



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