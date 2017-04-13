Dha Yurt - Muğla 5 Büyüklüğünde Depremle Sallandı
MUĞLA'nın Ula ilçesi bugün saat 19.22'de 5 büyüklüğünde depremle sallandı.
MUĞLA'nın Ula ilçesi bugün saat 19.22'de 5 büyüklüğünde depremle sallandı. Marmaris, Ortaca ve Köyceğiz'den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.24 kilometre altında meydana gelen sansıntı Marmaris, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden de hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, merkez üssünü ise Köyceğiz olarak açıkladı.
Ula Esnaf Odası Başkanı Kemal Özçelik, Depremde sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettik. Panik yaşandı. İnsanların büyük bölümü dışarıdaydı. Evode olanlarda panikle dışarı çcıktı. Ancak, şu an durum sakin. Hayat normale döndü. Herhangi bir can ve mal kaybı da yok dedi. Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale'den alınan bilgiye göre deprem nedeniyle bölgedeki köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Marmaris'ten görüntü, vatandaşlarla röp
-Muğla'dan görüntü
Haber-Kamera Cavit AKGÜN - Cihan KAYA - Ali GÜNDOĞAN MUĞLA,