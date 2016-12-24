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Dha Yurt - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tcg Büyükada Gemisi'ni İnceledi

Dha Yurt - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tcg Büyükada Gemisi'ni İnceledi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Dha Yurt - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tcg Büyükada Gemisi'ni İnceledi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işık Milgem projesi ürünü TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi.

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Haber-Kamera: KOCAELİ

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