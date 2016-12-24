Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işık Milgem projesi ürünü TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: KOCAELİ
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Dha Yurt - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cg Büyükada Gemisi'ni İnceledi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işık Milgem projesi ürünü TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi.
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