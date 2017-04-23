Dha Yurt - Mersin'de Fırtına Can Aldı (2)- Yeniden

MERSİN'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi.



Bugün sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. İşçiler tarafından ağacın altından kurtarılan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Soğuksu Caddesi üzerindeki bir otelin tabelası da yere düştü. Aynı cadde üzerindeki apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek zarara yol açtı. Fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı.



Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar, gelenleri de uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı.



Mersin Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.



Görüntü Dökümü



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Bir otelin fırtına nedeniyle düşen tabelası



Kırılan klimalar



Rüzgarın şiddetiyle sallanan ağaçlar



Sahildeki dalgalarla fotoğraf çektiren vatandaşlar



Dalgalardan görüntüler



Dalgaların arasındaki gemiler



Palmiye ağaçlarından görüntüler



Genel ve detay



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



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