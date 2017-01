Dha Yurt - Mersin'de Çiftçiyi Selden Sonra Kar Vurdu

MERSİN'de 60 bin dekar serayı su altında bırakan sel felaketinden zarar gören çiftçiyi bu kez kar vurdu.



Kar yağışı ile Toroslar İlçesi'ne bağlı 800-1500 rakım arasında yer alan 20 köyü beyaz örtü altında bıraktı. Çoğunluğu şeftali olmak üzere kivi, erik, kiraz ve ceviz ağaçlarının yer aldığı yaklaşık 45 bin dekar civarında tarım arazisi tamamen karla kaplandı. Çağlarca Mahallesi'nde ekili olan kivi bahçelerinin üzerindeki çatılar ve sabitleyici demir çubuklar, biriken yoğun kara dayanamayınca çöktü. Ağaçların dalları kırılırken, ağaçlar da günlerdir kar soğuğu içerisinde kaldı. Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi umudunu taşıyan çiftçiler, zararlarının karşılanmasını istedi.



Mersin doğal afet bölgesi ilan edilmesi, çiftçilere nakdi ve ayni yardımlarda bulunulmasını isteyen Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, taleplerine karşılık beklediklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde karların erimesiyle hasar tespit çalışmalarının yapılacağını kaydeden Gökçel, şöyle dedi: "Mersin, 2016'de ve 2017 yılı başında, tarım arazilerinde çok büyük doğal afet zararlarına maruz kaldı. Sel felaketi, fırtına afeti derken en son kar felaketi yaşadık. Çiftçi büyük zarar gördü çünkü bu tesisler çok büyük maliyetlerle yapılıyor. Karla çöken bahçenin eski haline gelmesi için fazlaca masraf edilmesi gerekiyor. Kar erirken mutlaka ağaçlara zarar verecek."



Büyük zarar uğrayan çiftçilerden Mustafa Gezer, "Kar çok yağdı ve kötü etkilendik. Kivi bahçelerindeki çatıların hepsi çöktü. Köylü olarak 1 milyon TL'nin üzerinde zararımız var. Bu da hem işçilik hem de maddi olarak bizi çok sıkıntıya soktu. Devletimizden yardım istiyoruz, gereken desteğin verilsin" diye konuştu.



Ağaçları karlar altında kalan çiftçilerden Hayrettin Koç ise şunları söyledi: "Bütün bahçelerimiz karlar altında kaldı. Erik ağaçlarının sadece uç kısımları görünüyor. 10 yaşındaki şeftali ağaçlarının hiç bir yeri görünmüyor, tamamı karlar altında kaldı. Şu an çiftçilerimiz çok zor ve mağdur durumdadır. Bize devlet el uzatmazsa ne yapacağımızı bilmiyoruz."



Görüntü Dökümü



-------------------------



Kar altında kalan bahçelerden görüntüler



Kivi bahçelerinde çöken çatılar ve demirler



Ağaç ve kivi asmaları üzerinde biriken karlar



Çiftçilerin bahçelerde ağaçlarla ilgilenmesi



Çiftçilere köy kahvesinde bilgi verilmesi



Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel'in konuşması



Çiftçilerden Mustafa Gezer'in konuşması



Çiftçilerden Hayrettin Koç'un konuşması



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



