Dha Yurt: Mersin'de 2. Sel Tehlikesi Atlatıldı

MERSİN'de etkili olan yağmur, dün gece saatlerinde şiddetini arttırırken, alarma geçen Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece boyu tüm personel ve araçlarıyla görev alarak olası bir afetin önüne geçti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Mersin ve çevresi için yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şiddetini arttıran kuvvetli sağanak yağış geçen ay sel felaketi yaşanan Mersin merkezini etkisi altına aldı. Metrekareye 76 kilogram yağışın düştüğü kentte, bazı yollar ve bölgeler yağıştan olumsuz etkilenirken, 24 saat esasıyla görev alan ve yapılan uyarı üzerine alarma geçen ekipler, sahadaki tespitler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine olaylara kısa sürede müdahale etti.



Özellikle 02.00 ile 04.30 saatleri arasında yoğun yağışın etkili olduğu bölgelere ekiplerini sevk eden AKOM, 318 personel, kepçe, vidanjör, kamyonet, arazöz, ambulans, itfaiye ve pikaptan oluşan 92 araç ve 81 motopomp ile olaylara gece boyunca müdahale etti. Tulumba ve Demokrasi Kavşağı'nda su tahliyesi sağlayan pompalarda oluşan arızanın sistem üzerinden nöbetçi ekiplere bildirilmesi ile yaklaşık 10 santimetre yüksekliğe erişen su birikintisi de yapılan müdahale ile tahliye edilerek, pompalarda oluşan arızalar da giderildi ve olası bir su baskınının önüne geçildi.



29 Aralık 2016 tarihinde sel afeti yaşanan Mersin'de can kayıpları olmuş, milyonlarca liralık maddi hasar meydana gelmişti.



Görüntü Dökümü



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Çalışan iş makinesi



Biriken yağmur suları



İş makinesi yağmur suyu tahliye için kanal açarken



Akan suların görüntüsü



Köprülü kavşakta çalışan ekipler



Sudaki görevliler



Genel ve detay



(BOYUT: 606,30 mb) (SÜRE: 05,26 dk)



Haber-Kamera: MERSİN,



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