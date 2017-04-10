Dha Yurt - Marmaris Yat Limanı'nda Yangın: 3 Tekne Yandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yat limanında bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki 2 tekneye daha sıçradı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yat limanından görüntü



Yanan teknelerden görüntü



İtfaiye ekiplerinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),