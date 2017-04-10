Dha Yurt - Marmaris Yat Limanı'nda Yangın: 3 Tekne Yandı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yat limanında bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yat limanında bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki 2 tekneye daha sıçradı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yat limanından görüntü
Yanan teknelerden görüntü
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),
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