Dha Yurt - Marmaris'te 23 Nisan Kutlamaları 105 Sokağa Taştı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, 105 Sokak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, 105 Sokak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sokağı çocuklarıyla dolduran yaklaşık 2 bin kişi bayram coşkusunu yaşadı.
Marmaris'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama merkezi Çıldır Mahallesi 105 Sokak oldu. Bu yıl dördüncüsü yapılan kutlamalarda, 5 katlı apartman büyüklüğünde Türk bayrakları asıldı. İşyerleri ve evlerin balkonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi. Elektrik panoları, sokaktaki direkler kırmızı beyaz kumaşlarla süslendi. Çocukların kendi elleriyle çizip, boyadıkları ve üzerine "23 Nisan kutlu olsun" yazılı pankart ise sokağın ortasına asıldı. Gelin gibi süslenen 105 sokakta, saat 14.30'da kutlama programı başladı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, başkan yardımcıları Dursun Kaplan ve Halil Gökovalı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile dernek temsilcileri sokağa geldi. Alanı dolduran binlerce vatandaş çocuklarla birlikte bayram coşkusu yaşadı. İlk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Marmaris'te bin 300 öğrenci arasında İstiklal Marşı'nı en güzel okuyarak birinci olan Fatma İlkay Karadeniz sahneye geldi. Karadeniz, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere, okudu. Etkinlikte, çocukların yüzleri boyandı, palyaçolar çocukları eğlendirdi. Çalan hareketli şarkılar eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta dans etti. Yiyecek ve içecek ikramında yapıldığı kutlamalarda, sokağı dolduran binlerce kişi marşlar eşliğinde çocukların coşkusunu ortaklık etti. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve vatandaşlar "Hayatı tespih yapmışım sallıyorum" şarkısıyla oynadı. Funda dans grubu zumba gösterisi yaptı.
ENGELİLER KORTEJ GEÇİŞİ YAPTI
Kutlamaların en anlamı anları ise özel çocukların golf araçlarıyla kortej geçişi yapması oldu. Engelli çocuklar binlerce vatandaşın arasından geçerken alkış tufanı koptu. Geçişi tamamlayan engelli çocuklar kurulan alandaki koltuklara oturdu. Mikrofonu eline alan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Sungur Doğan, "Bizleri mutlu eden herkese teşekkür ederim. Yaşasın 23 Nisan" dedi. Sokakta düzenlenen kutlamalara dört yıldır organize eden Terzi Salih Yazgan,"Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz 23 Nisan kutlamalarına destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.
Kutlamaların son saatinde ise Özdemir Kardeşler Orkestrası eşliğinde çalan hareketli şarkılar eşliğinde sokağı dolduran binlerce kişi dans etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Marmaris'te gelin gibi Türk bayrakları ile süslenen 105 sokağın görüntüsü
-Vatandaşların çocuklarıyla Türk Bayrağı ile 105 sokağa doldurması
-Çalan hareketli müzik ve marşlar eşliğinde çocuklarıyla oynayan vatandaşlardan görüntü
-Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın kalabalıkla oynaması
-Engelli çocukların golf aracıyla kortej geçişinden fgörüntü
-11 yaşında ki Zihinsel Engelli Ali Sungur Doğan'ın konuşması
-Fatma İlkay Karadeniz'in İstiklal Marşı'nı okuması
-Sokağa dolduranların zumba yapması, oyunlar oynaması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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