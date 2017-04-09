Dha Yurt;mardin Savur'da 7 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

MARDIN VALİLİĞİ: ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU



MARDİN'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Elmabahçe ve Ulucanlar mahallelerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip etmek maksadıyla operasyon başlatıldığı bu nedenle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Bornova Tugay Komutanlığı koordinesinde il Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak başlatılan operasyon kapsamında Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre, aralarında biri üst düzey olmak üzere 7 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.



MARDIN VALİLİĞİ: ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU



MARDİN'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Mardin Valiliği, güvenlik güçleri tarafından Artuklu ve Savur ilçesi sınırlarında düzenlenen operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bornova 2'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur Bölge Sorumlusu, Gap - Urfa Bölge Sorumlusu, Artuklu Sorumlusu ve Bismil Bölge Sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet el bombası ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir"denildi.



Görüntü Dökümü:



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Bölgedeki helikopterden görüntü



Çatışma görüntüsü



Haber - Kamera: MARDİN, -