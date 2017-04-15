Dha Yurt - Manav, Tüfekli Saldırgana Domates Attı

Manavın domatesle karşılık vermesi kamerada



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Mahmut P. ablasından boşanan Mehmet Tosun'a, işlettiği manavda tüfekle peş peşe ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Tosun, saldırgana domates atarak korunmaya çalıştı.



Olay, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut P., bilinmeyen nedenle ablasından boşanan Mehmet Tosun'un manavına gidip bir süre tartıştı. Mahmut P., daha sonra yanında getirdiği tüfekle işyerine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada manavda bulunan 3 kişi saçmalardan korunmak için meyve ve sebze tezgahının altına girip saklanmaya çalıştı. Mehmet Tosun ise tezgahtaki domatesleri saldırgana atarak, kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, manavda bulunan 3 kişi sopa ve meyve kasasıyla saldırganı kovaladı. Yaşanın olay ise işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan olmayan olayla ilgili çalışma yapan polis Mahmut P.'yi gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Manava silahsı saldırı



Manavın domatesle karşılık vermesi



Saldırgan kaçması



Manavdaki 3 kişinin saldırganı kovalaması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



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