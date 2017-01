Dha Yurt - Lice'de 10 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı

DİYARBAKIR Valiliği, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında Lice İlçesi'ne bağlı 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bölgedeki halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilan edildiği belirtilen sokağa çıkma yasağına ilişkin şu açıklamaya yer verildi:



'Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.



Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Kayacık Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Tepe Köyü, Arıklı Köyü, Serince Köyü, Çağdaş Köyü, Uçarı Köyü, Dibekköy Köyü ve Yolçatı Köyü) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 05 Ocak 2017 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.



Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.'



