Dha Yurt - Köyün Kadınlarına Tatil Gibi Eğitim

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yayma Araştırma Merkezi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, 'Tarımsal Tekniklerin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Hınıs ilçesinin 39 haneli Taşbudak köyündeki tüm kadınlar eğitime alındı. Erkekleri köyde kalan kadınlar, üniversitedeki merkezde konuk ediliyor. Tarım ve hayvancılığın püf noktalarını öğrenen kadınlar, köye döndüklerinde tüm bilgilerini eşlerine ve yakınlarına anlatacak. Gündüz eğitim, akşamları da sinema ve tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılan kadınlar, eğitimin bir tatil gibi geçtiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kadınlara verilen eğitim



-Çiftçi kadınlar ile röp



-Haluk Çağlar Kaymak ile röp



-Kadınların tavuk çiftliğini gezmesi



-Çiftci kadınların sinemaya gitmesi



-Çiftçi kadınlar ile sinema salonunda röp



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM /



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