Komşusu Olan Çifti Bıçaklayıp, Öldürdü

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'ne bağlı Kaklık Mahallesi'nde yaşayan ve şizofren olduğu belirtilen 35 yaşındaki Yusuf Türe, yan komşusu 65 yaşındaki İrfan Yılmaz ile eşi 63 yaşındaki Döndü Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Yusuf Türe, olayın ardından üstü başı kanlar içinde, elindeki bıçakla akrabalarının evine giderek olayı anlatınca, durumdan haberdar edilen jandarma ekiplerince yakalandı.



Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce de yaşadığı mahallede bir kişiyi bıçakla yaralayan, 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören şizofreni hastası Yusuf Türe., bu sabah yan komşusu İrfan Yılmaz ve Döndü Yılmaz çiftinin evine gitti. Çifte ekmek bıçağıyla saldıran Yusuf Türe, bir süre boğuştu. Önce Döndü Yılmaz'ı ardından kocası İrfan Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından üstü başı kanlı halde, elindeki bıçakla akrabalarının yanına giden Yusuf Türe, komşusu olan çifti bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine akrabaları, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine eve ulaşan ambulans ekibi, yerde kanlar içinde yatan Yılmaz çiftinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Yusuf Türe'yi elinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Olay yeri olan evde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İrfan-Döndü Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Üç çocuğu olan Yılmaz çiftinin, çiftçilik yaptıkları öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Olay yerinden görüntü



Jandarma ekiplerinden görüntü



Cesetlerin tabutlarla kaldırılması



Yakınlarından görüntü



Ağlayanlardan görüntü



Bir yakınına acil sağlık ekiplerinin müdahale etmesi



Kanların temizlenmesi



Öldürülen çiftin fotoğrafı



Katil zanlısı Yusuf Türe'nin fotoğrafı



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



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