Dha Yurt - Kocaeli Valisi Güzeloğlu: Tanker Lpg Yüklü Değil, Kıyıda Bekleyen Bir Tankerimiz

"9 YARALININ 4'Ü AYAKTA. TEDAVİ EDİLDİ. 3'Ü DE ŞU ANDA GÖZETİM ALTINDA. AĞIR YANIK HASTASI 2 KİŞİ VAR"







Kocaeli Körfez'deki yangına ilişkin, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Tanker, LPG yüklü değil. LPG'yi boşaltmış. Kıyıda bekleyen bir tankerimiz. Yangın da tankerde değil. Tankerdeki mürettebatı kıyıya taşıyan 12 metrelik bir filikamızda başlıyor. 9 yaralının 4'ü ayakta tedavi edildi. 3'ü de şu anda gözetim altında. Ağır yanık hastası 2 kişi var" dedi.







Kocaeli Körfez'deki yangına ilişkin, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Tanker, LPG yüklü değil. LPG'yi boşaltmış. Kıyıda bekleyen bir tankerimiz. Yangın da tankerde değil. Tankerdeki mürettebatı kıyıya taşıyan 12 metrelik bir filikamızda başlıyor. Yangının çıkış anında filika hemen tankerin yanında olduğu için hem görüntü algılamasında da hem de ilk anda haber spotlarımızda da tanker olarak geçildi. Tanker, LPG yüklü değil. Boş olan bir tankerimiz. Yangın bu tankerden mürettebatı kıyıya tahliye eden filikanın motor bölümünde çıkan bir yangın" diye konuştu.







"9 YARALININ 4'Ü AYAKTA. TEDAVİ EDİLDİ. 3'Ü DE ŞU ANDA GÖZETİM ALTINDA. AĞIR YANIK HASTASI 2 KİŞİ VAR"



Güzeloğlu, "Oradaki yangında da hassasiyet arz ettiği için ekiplerimiz ivedi ve çok acil olarak bu gibi olaylar karşısında ani müdahale planlarımız hazır ekiplerimiz profesyonel olarak bekliyor. Filikaya müdahale ediliyor. İlk bilgiler böyle. Kesin bir şey soruşturma sonucunda ortaya çıkacak bilgiler. Motor dairesi ve motor bölümünde bu filikadaki personelden yangından etkilen şu an itibariyle 9 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. Yangın yanıkları olduğu için. Ağır yanık hastası 2 kişi var" ifadelerini kullandı.







"YANGIN, DENİZ KİRLİLİĞİ VE GENEL GÜVENLİK ANLAMINDA BİR RİSK OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"



Güzeloğlu, "Soğutma çalışmaları yapıldı. Boş olmasına rağmen geminin hemen yanındaki filikadan başlayan yangının ilk etaptaki sirayetine karşı hem geminin de otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi. Yangın, deniz kirliliği ve genel güvenlik anlamında bir risk olmadığını söyleyebilirim" dedi.



Haber: KOCAELİ,