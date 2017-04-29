Dha Yurt- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu Lpg Yüklü Tankerde Çıkan Yangında 7...

Kocaeli Körfez'de LPG yüklü tankerde çıkan yangına ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, can kaybının olmadığını belirterek, "LPG yüklü bir tankerde nedenini bilmiyoruz bir patlama oldu. Tankerin içindeki patlamadan dolayı panikten dolayı 5-6 personel denize atlıyor. Bir tanesi de patlamadan dolayı kavruluyor. Onun durumunda hafif problem var. Diğerlerinin durumunda bir problem yok. Toplam 7 kişi yaralı" dedi.



"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"



Karaosmanoğlu, "Bir problem olmadığına ilişkin bana bilgi verildi. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın kontrol altına alındı" dedi.Karaosmanoğlu, tankerden yakıt sızıntısının olup olmadığına ilişkin şu an için bir bilginin olmadığını da ifade etti.