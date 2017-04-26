Dha Yurt - Kırmızı Liste ile Aranan PKK'lı Terörist, ABD'li Komutanın Yanında

Türkiye'nin ilk kez Irak'ta Sincar (Şengal) Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusundaki Karaçok Dağı'na düzenlediği hava operasyonu sonrası bölgede inceleme yapan ABD'li askerlerin yanında yer alan kişinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı listede yer alan PKK'lı, 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin olduğu ortaya çıktı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarıldığı dönemde PKK'nın Avrupa sorumluluğunu yapan ve çözüm süreci döneminde Kobani'de bulunan Şahin'in adı, İmralı'da yapılan görüşmelerde de geçmişti.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün Sincar Dağı ile birlikte hava operasyonu düzenlediği Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan Karaçok Dağı'na sabah saatlerinde iki helikopterle gelen Amerikalı komutan ve askerler hedef alınan yerleri gezdi. Amerikalı komutana terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'liler eşlik etti. YPG sözcüsü Redur Halil'in yanı sıra Türkiye'nin başına 4 milyon ödül koyduğu ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı terörist 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in de ABD'li komutanın hemen yanında yer aldığı ve tercüman aracılığı ile kendisini bilgilendirdiği görüldü. Terösit elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkırıldığı dönemde örgütün Avrupa sorumluluğunu yapan Şahin'in, Öcalan ile ilgili Avrupa'daki ülkeler ile temasları sağlayan kişi olduğu da belirtildi. Çözüm süreci döneminde HDP İmralı heyetinin Öcalan ile yaptığı görüşmelerde adı sık sık geçen ve o dönemde Kobani'de olduğu belirtilen Abdi Ferhad Şahin'in zaman zaman Kandil'deki görüşmelere katıldığı belirtilmişti. Şahin hakkında Türkiye'deki birçok eylemle ilgili arama kararı bulunduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Kırmızı liste ile aranan PKK sorumlusunun fotoğrafı



-Kırmızı liste ile aranan PKK'lı terörist ve ABD'li komutanın fotoğrafı



-ABD'lilerin Helikopter ile bölgeye gelmesi



-ABD'li komutanın bölgeyi gezmesi



-ABD'li komutanın yanında bulunan ve kırmızı liste ile aranan PKK sorumlusu



-Genel ve detay görüntüler



Haber: DİYARBAKIR,