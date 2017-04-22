Dha Yurt - Kırıkkale'ye Şehit Ateşi Düştü

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu Kırıkkaleli Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş 33 yaşındaki Turgay Ugantaş şehit oldu.



Şehit Turgay Ugantaş'ın Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi, Tennur Yapı Kooperatifi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan annesi Zühre'ye acı haber, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakma tarafından verildi. Oğlunun şehitlik haberini öğrenen anne Zühre Ugantaş'ın feryadı yürek dağladı. Bu sırada çarşıda bulunan şehidin babası Cemal Ugantaş oğlunun şehit olduğunu öğrenince eve geldiğinde göz yaşı döküp, feryat etti. 112 Acil Servis ekipleri, Ugantaş ailesini sakinleştirebilmek için iğne vururken, Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da teselli etmeye çalıştı.



13 yıllık Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş olan Turgay Ugantaş'ın 2'si erkek 3 kardeşten biri olduğu, eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 4 yaşında bir erkek çocuğu bulunduğu öğrenildi. Şehidin kız kardeşinin ise polis olduğu belirtildi. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankacmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ugantaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Belediye ekipleri, de eve Türk Bayrağı astı. Şehidin cenazesi ise yarın Kırıkkale'de öğle namazına müteaikip Nur Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Evin dışından görüntüler



Anne Zühre ile baba Cemal Ugantaş ın ağlamaları



Valinin gelişi



Eve Türk Bayrağı asılması



Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -